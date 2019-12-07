德国自民党申请叫停中国发展援助项目

（德国之声中文网）自民党联邦议院议会党团提案要求对德国对德中所有双边发展合作领域都进行审查，并要与欧洲盟国一道在欧盟层面上审查欧盟与中国的发展合作项目。

此外，自民党认为，联邦政府应确保最晚在2020年12月31日之前，提前终止德国复兴信贷银行和德国投资与开发有限公司（DEG）向中国提供的所有贷款。这应适用于所有对中国的低息贷款，包括汽车工业、机械工程、电气工业和化学工业领域。

《图片报》援引自民党指出，2017年，德国向中国提供的发展援助总额就达到6.28亿欧元，另外，2013年以来，德国复兴信贷银行和德国投资与开发有限公司还为中国在机械制造、化工、电子和汽车工业等领域的职业技术培训提供了6.3亿欧元的低息贷款。

也就是说，德国政府给德国经济最大的竞争对手，特别是在那些德国核心产业领域，给中国提供支持。自民党联邦议会党团发展援助委员会负责人茵得比克（Olaf in der Beek）向该媒体表示："谁要是还给中国钱，让他们在高科技领域超过我们，简直是精神不正常。"

德国议会将会在下周三（12月11日）就自民党提案进行讨论。自民党认为，德国也应该在世贸组织要求改变中国发展中国家的地位。

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2001年，中国加入世界贸易组织（WTO），当时加入的条件之一是发展中国家的地位。 自此以后，中国经济一直在快速发展，但外界对中国加入世贸组织后的种种希望却变为失望。德国工业联合会在十月初的报告中指出，在中国，100家最大的上市公司中，国有企业占大多数，市场依然是关闭的，国企招标也享有优先权。

中国强烈反对改变其发展中国家的地位，因为北京不想放弃"发展中国家"这个"头衔"带来的利益。专家说，中国并不依赖外国援助，它本身就是世界上最大的捐助国之一。

文木 / 王凡（联邦议会网站，《图片报》）