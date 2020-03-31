 德国自民党力挺台湾加入世卫 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.04.2020

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时政风云

德国自民党力挺台湾加入世卫

德国自民党呼吁德国致力让台湾加入世卫组织。自民党联邦议院议会党团在一份提案中指出，台湾的防疫经验尤其值得国际卫生机构关注，支持台湾以观察员的身份参与世卫大会。

Berlin Bundestag Verabschiedung Hilfspakete für deutsche Wirtschaft (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

德国联邦议院全体会议厅

（德国之声中文网）自民党联邦议院议会党团向联邦议会递交了一份提案，要求德国政府致力让台湾加入世卫组织。 在这份文件中，自民党FDP呼吁要求台湾卫生代表应参加世卫组织的信息交流会议。并且在2020年世界卫生大会上获得观察员地位。今年的世卫大会计划将在5月举行。

提案指出，台湾愿意给全球提供帮助，也有意愿参与国际合作应对疫情蔓延。在中国的影响之下，世卫组织拒绝让台湾参与防疫。台湾不是WHO会员国，曾经以观察员身份参与世界卫生大会(WHA)，但是蔡英文当选总统后，两岸关系恶化，从2017年起便没有再获得世界卫生大会邀请函。

这份提案的背景是台湾有效的防疫政策。德国《每日镜报》（Der Tagesspiegel）援引约翰·霍普金斯大学的模型计算，由于与中国大陆的紧密联系，台湾应该是仅次于中国大陆和泰国的第三大疫情爆发国。实际上，新冠病毒在台湾的扩散规模远远小于预期。

Taiwan Taipei | Übung gegen Ausbreitung des Coronavirus (picture-alliance/AP Images/Yomiuri Shimbun)

德国联邦议会网站上发布的这份提案指出，3月17日台湾确诊人数仅有77例，远远少于意大利，伊朗，西班牙和韩国。因此台湾的防疫经验尤其值得国际卫生机构关注。

台湾大学公共卫生学院院长詹长权3月31日在德国之声电视联机采访时说，台湾在这次抗疫之所以反应快速，是因为在SARS期间学习到教训：「我们学到的是，你从中国听到任何消息，都要非常谨慎以待。 」他说：「所以去年12月我们还不知道病名是COVID-19的时候，我们就已经决定采取行动，比任何国家或报告都还要早。 」他说，台湾当时坚持派专家到中国当地视察，但是他们却不被允许看到他们想要看到的东西，因此他们意识到事态严重，很可能有人传人：「因此在世界卫生组织还没有给出任何旅行建议的时候，我们就首先禁止中国旅客来台。 」

近日香港电台记者在联机访问世界卫生组织助理总干事艾尔沃德（Bruce Aylward）时，问到WHO是否考虑让台湾成为会员一事，对方拒绝回答，甚至「断线」。影片纪录全程在网络上流传。

观看视频 01:38

台湾问题有多敏感？世卫干事挂电话

《每日镜报》报道，自民党卫生官员、传染病学教授乌尔曼（Andrew Ullmann）表示："只有通过国际合作和相互学习，我们才能挽救生命并防止发生不必要的痛苦。" 他还补充表示，世界只能从台湾的疫情控制经验中受益。

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蔡英文再喊話WHO：不应排除台湾

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