 德国能源政策急转弯：用煤炭替代天然气 | 科技环境 | DW | 07.08.2022

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科技环境

德国能源政策急转弯：用煤炭替代天然气

德国政府已经意识到，再也不能像乌克兰战争之前那样从俄罗斯购买那么多天然气了。因此，目前面临的挑战是如何尽快摆脱对俄罗斯能源的依赖。问题是，怎么才能做到呢？

Energiekrise in Deutschland

8月1日，梅赫鲁姆（Mehrum）的硬煤电厂成为德国当下第一个被重新启动的燃煤电厂

（德国之声中文网）从本周开始，德国的燃煤电厂重新启用。这些发电站原本正在被淘汰，因为它们对全球变暖产生了极为不利的影响。德国的目标是在2038年前逐步淘汰所有煤炭发电。

但是，现在德国政府不得不吞下苦果，允许燃煤发电重新进入电网。人们期待这能取代目前占德国整体能源约10%的天然气发电。

德国总理肖尔茨谈到这一临时紧急措施时说，“在很短的时间内实施，不会对我们的气候目标造成任何影响”。但他警告说：“绝对不能发生的事情是，我们滑向化石能源的全球复兴，特别是煤炭。”

然而，从去年的全球数据上看，这是正在发生的事实：世界从未使用如此多的煤炭来发电。国际能源署（IEA）警告说，同样的高需求和高产量模式将在今年重现。

对俄罗斯煤炭的进口禁令

总部设在柏林的煤炭进口商协会董事会主席贝特（Alexander Bethe）确认说，“今年冬天，我们肯定会进口超过3000万吨的硬煤，以维持我们的发电站运行。这将比2021年增长11%。”

在乌克兰战争之前，德国发电站50%的煤炭都是从俄罗斯进口的。但在4月9日，欧盟对俄罗斯下达了煤炭和石油的销售和进口禁令——但并非立即生效：石油截至今年年底，而煤炭运输需要在8月10日前完成。

2021年德国能源结构图

2021年德国能源结构图

德国煤炭进口商说，寻找其他供应商并不是问题。贝特说，这些替代供应商的来源包括南非、澳大利亚、美国、哥伦比亚和印度尼西亚。但他解释说，不同种类的煤炭各自有不同的特点和质量，重要的是要看哪种组合对德国的发电站最优，目前还在测试之中。

贝特认为，更困难的也许是煤炭的运输路线。像阿姆斯特丹、鹿特丹和安特卫普这样的大海港都被预订一空。用船或火车将煤炭从大港口运到发电站的内陆运输路线已经饱和。这在一定程度上也是因为德国的熟练劳动力短缺。

按照德国在2038年前逐步淘汰煤炭的目标，相关的劳工数量已经被削减。内陆航道正按照预期目标减少容量。

德国三分之一的煤炭进口来自莱茵河上游。但是在夏季干旱的时候，上游的水位非常低，船只只能以30%到40%的装载能力航行。

德国的煤炭运输基础设施已经达到了极限

德国的煤炭运输基础设施已经达到了极限

煤炭价格上涨

在2021年初，一吨硬煤在全球市场上的价格是64美元。现在，这个价格已经飙升到接近400美元。去年全球开采硬煤约74亿吨，其中一半在中国。但采煤国首先满足自用，只有10亿吨最终在全球市场上交易。

鉴于电价急剧上升，退役电厂的被重新征召。已于2021年底关闭的捷克能源集团EPH下属的德国梅赫鲁姆（Mehrum）的煤电厂首开先河，其他企业也打算效仿。

德国能源集团EnBW打算只让旗下一家电厂延长运营时间，另外五家已经永远关闭的电厂则不再重新启动。

褐煤已過時 為何我的家仍要被鏟平

褐煤也会卷土重来？

再就业的不仅仅是硬煤或黑煤发电厂，德国政府还准备在10月初制定一项法规，重新启用已经关闭的褐煤发电厂。

受到影响的工厂包括勃兰登堡州的Jänschwalde发电站，那里的两台机组已经被关闭到“安全待机”状态。如果重新启用，它们可以提供与相当于一座普通核电站的电力。

气候活动家抗议重启褐煤发电站

气候活动家抗议重启褐煤发电站

环保组织“绿色联盟”说，但如果现在重新启动这两台机组，将需要1300万立方米的水来驱动蒸汽涡轮机。该组织称，这将进一步加剧施普雷河的缺水状况。

另一个问题是，老机组不符合排放法规。运营商认为，鉴于完全停产，没有必要对其进行升级换代。

此外，还缺乏熟练工人——他们已经被调整换岗了。

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