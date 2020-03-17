 德国股市周三开盘继续一路走跌 | 经济纵横 | DW | 18.03.2020

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经济纵横

德国股市周三开盘继续一路走跌

在经历了周二的小幅回升之后，周三德国股市再次开盘走低。周三一早开市，DAX较前一天收盘便下跌3.6%，开始交易后继续下跌。中午11点前曾一度跌至8456.12点，跌幅超过5%。

Coronavirus - Börse in Frankfurt/Main (picture-alliance/dpa/A. Dedert)

法兰克福证券交易所（图为3月10日）

(德国之声中文网) 德国中型企业股指MDAX周三开盘就下跌3.6%，跌至18276.18点。这是 MDAX差不多近4年来首次跌至20000点以下。欧元斯托克 Euro Stoxx 50的跌幅接近6个百分点。

大众公司和宝马公司的股票周三上午跌幅分别超过9%和8%，戴姆勒股票下跌7.2%。大众、戴姆勒、福特和宝马公司都已宣布，暂停欧洲的生产线。受到新冠疫情的影响，整个汽车行业对今年的销售额都不看好，另外生产所需的一些配件也无法得到及时供应。

路透社报道称，为了控制新冠病毒疫情，德国、法国、意大利、西班牙以及英国等欧洲国家都采取了或宽或严的政策措施对公共生活加以限制。 CMC Market的市场分析师Jochen Stanzl说："现在的问题是，各国社会及全球市场在目前的防疫措施下能长期坚持下去吗？"

德国联邦经济和能源部16日发表声明说，金融市场上一些"剧烈变化"反映出德国未来经济发展的高度不确定性，德国股市过去几周已损失约四成。

《金融时报》报道说，一名市场参与者表示，目前市场扭曲严重，因此压力也就格外得大。他表示，令人无法理解的是，为什么在局势恢复常态前，允许如此大规模地蒸发股票价值。另一位交易员表示，由于现在股市跌得厉害，所以佣金肯定也会大幅减少。

美国股市虽然近期已经熔断3次，但是特朗普政府并不打算闭市。不过昨天美国财长姆努钦表示，可能会缩短股市交易时间。

洪沙 （综合报道）

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