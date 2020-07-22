德国肉联厂疫情追踪：锁定超级传播者

（德国之声中文网）根据亥姆霍兹传染病研究中心（HZI）、汉堡大学医学院和莱布尼兹实验病毒学研究所的科学家的研究结果，位于居特斯洛附近的通内斯肉联厂的一名员工被视为是所谓的病毒"超级传播者"。2020年5月，在牛肉切割部工作的这位病毒携带者将病毒传染给了周围同事，最大半径达8米。科学家们依据病毒序列对工人的工作地点和感染链进行了分析研究。

低温和空气循环系统最危险

根据参与研究的不伦瑞克亥姆霍兹传染病研究中心公布的消息，鱼、肉类加工厂的工作条件对病毒的大规模传播起着关键作用。该中心的格兰霍夫（Adam Grundhoff）教授说，病毒传播主要发生在有空调和只有十摄氏度的低温区域。另外的原因是缺少新鲜空气以及高强度的体力劳动。"在这种情况下，仅靠保持1.5米到3米的距离显然不足以阻止病毒的传播。"

亥姆霍兹传染病研究中心教授兼研究中心主任布林克曼（Melanie Brinkmann）说，现在要搞清楚的问题是，在其它场所，在什么条件下保持较大距离仍有可能出现传播。

与工人的居住状况关系不大

波恩大学卫生学教授马丁·埃克斯纳（Martin Exner）在对通内斯肉联厂的工作环境进行了现场调查之后，早就认为空调循环系统是扩散病毒的可能原因。6月中旬埃克斯纳教授还曾表示，工人的居住环境也可能起着一定的作用。 但是来自汉堡和布伦瑞克的研究人员则强调，工厂工人的居住条件与此次疫情爆发的关系不大。

通内斯屠宰场超过2100人感染新冠病毒，这是迄今为止德国最大规模的聚集性感染。

该公司发言人报告说，虽然不同工作区域的工人没有聚集在一起工作，但是工厂里的工作岗位相互距离很近。此外，工人上班时在走廊和活动室内也会相遇。现在已经改进了工厂的空调循环系统。

李京慧/叶宣(德新社、福音教通讯社)

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