德国联邦议院（Der Deutsche Bundestag）设于柏林，与德国联邦参议院共同作为德国最高立法机关。作为议会内阁制的国家，德国内阁需由联邦议院议员组成，故联邦议院亦为国家政治权力的中枢。

中文语境下，有时也称作“联邦议会”、或“德国议会”