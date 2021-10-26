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德国联邦议院

德国联邦议院（Der Deutsche Bundestag）设于柏林，与德国联邦参议院共同作为德国最高立法机关。作为议会内阁制的国家，德国内阁需由联邦议院议员组成，故联邦议院亦为国家政治权力的中枢。

中文语境下，有时也称作“联邦议会”、或“德国议会”

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bedankt sich beim Festakt zum Tag der Deutschen Einheit in der Händel-Halle nach ihrer Rede beim Publikum. In der Saalestadt finden die zentralen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit statt. Begleitet werden die Festlichkeiten von einer Ausstellung in der Innenstadt, der EinheitsExpo. +++ dpa-Bildfunk +++

默克尔退休前讲述为何任内几乎每年都出访中国 26.10.2021

即将卸任的德国联邦总理默克尔接受《南德意志报》专访，回首自己担任总理16载光阴。《南德意志报》描述称，这将是一位“带着自信离开总理府的总理”。
Lawmakers attend the first plenary session of the German parliament Bundestag after the elections, Berlin, Tuesday, Oct. 26, 2021. At right German President Frank-Walter Steinmeier. (Photo/Markus Schreiber)

更年轻、更多元：德国新一届联邦议院登场 26.10.2021

德国新一届联邦议院本周二（10月26日）首次召集，意味着现任政府正式卸任，成为看守内阁。本届联邦议院不仅是议员最多的一届，而且还有更年轻、更多元等诸多特色。
Bild links: Tessa Ganserer bei einer Wahlkampfveranstaltung der Grünen auf dem Kornmarkt. Nürnberg, 23.09.2021 *** Tessa Ganserer at a campaign event of the Green Party at the Kornmarkt Nuremberg, 23 09 2021 Foto:xD.xAnoraganingrumx/xFuturexImage Bild rechts: Nyke Slawik bei einem Wahlkampf-Auftritt für die Kölner Grünen auf dem Heumarkt. Köln, 22.09.2021

首度进入德国议会的跨性别人士 16.10.2021

Tessa Ganserer和Nyke Slawik创造了历史。这两位绿党人士成为首次进入德国议会的跨性别人士。她们的政治目标是什么？让我们来了解一下。

Armand Zorn, SPD-Bundestagskandidat für den Wahlkreis Frankfurt am Main I, spricht während einem Gespräch unter dem Motto «Zusammenhalt. Solidarität. Zugehörigkeit.».

德国联邦议院：有移民背景的议员越来越多 03.10.2021

新当选的德国联邦议院规模相当大，有735名议员。与此同时，新议院也变得更加多元化。更多议员来自有移民背景的家庭。这是一个机遇。
People gather for a Fridays for Future global climate strike in Berlin, Germany, Friday, Sept. 24, 2021. (AP Photo/Markus Schreiber)

从“星期五为未来”到“公民不服从” 30.09.2021

从“星期五为未来”到“公民不服从”上周德国联邦议院大选举行两天前，全德国范围内成千上万的气候保护者走上街头参与“星期五为未来”运动。现在大选结束了，星期五为未来运动宣布，10月22日将举行“公民不服从”运动。这意味着阻止气候变化的运动越来越激进化了吗？
A combination picture shows German Chancellor Angela Merkel folding her hands in front of her jackets of various colours during public events. It is a look back at Angela Merkel's 16-year term as Germany's chancellor ahead of the upcoming federal election in which she will no longer run as a candidate for chancellor. Pictures taken from August 2004 to September 2021. REUTERS/Staff/File Photos

浓墨重彩的16年：德国总理默克尔 27.09.2021

从2005年首次出任联邦总理以来，默克尔执政德国整整16年。2021年9月26日的联邦议院选举也意味着“默克尔时代”的结束。我们用图片来回顾一下这段浓墨重彩的岁月。
Chancellor Angela Merkel stands next to Governor Armin Laschet, right, the top CDU candidate after the German parliament elections at the Christian Democratic Union, CDU, party's headquarters in Berlin, Sunday, Sept. 26, 2021. German voters are choosing a new parliament in an election that will determine who succeeds Chancellor Angela Merkel after her 16 years at the helm of Europe's biggest economy. (AP Photo/Martin Meissner)

默克尔政党大挫败 保守势力消退? 27.09.2021

默克尔时代结束，德国基民盟在联邦议会选举拿下创党史上最糟糕的成绩。在主要两党选情胶着下，联合政府组成可能要花上数月的时间，新任总理选举也暂时无期。
Wahlhelfer bereiten im Veranstaltungs- und Ordercenter (MOC) der Messe München die Auszählung der Briefwahl-Unterlagen vor. Es wird damit gerechnet, dass diesmal so viele Menschen wie nie zuvor ihre Stimme per Briefwahl abgeben haben. +++ dpa-Bildfunk +++

德国大选初步结果出炉 谁能组阁? 26.09.2021

9月26日，德国举行联邦议会大选。初步计票结果显示，当前执政的联盟党、社民党分别都获得了24.1%、25.8%的选票，绿党获票14.6%，自民党、德国选项党则分获11.5%、10.5%的选票，左翼党得票仅4.9%。新一届政府将如何组阁?
Deutschland Wahlen I SPD I Reaktionen Prognose

德国大选之后 各党众生相 26.09.2021

欢呼雀跃，怒气冲天：德国联邦大选已经很久没有如此充满悬念。在各党的选举之夜活动上，初步计票结果公布后的反应各有不同。
25/09/2021*** Skaters taking part in the In-line Skating event of the Berlin Marathon speed past election campaign posters showing the three chancellor candidates in the September 26 federal election, (L-R) co-leader of Germany's Greens (Die Gruenen) Annalena Baerbock, German Finance Minister and Vice-Chancellor of the Social Democratic SPD Party Olaf Scholz and Christian Democratic Union CDU leader Armin Laschet are seen in Berlin on September 25, 2021. (Photo by John MACDOUGALL / AFP) (Photo by JOHN MACDOUGALL/AFP via Getty Images)

德国大选投票开始：谁将笑到最后 26.09.2021

9月26日是德国联邦议院选举的日子。目前，各投票站均已开放，德国公民被要求在下午6点前投出选票。在位16年的默克尔大选后将离任，而竞争总理宝座的三位候选人究竟谁将笑到最后，目前局势尚不明朗。

07.06.2019, Berlin: Die Abgeordneten Stimmen bei einem Geschäftsordnungsantrag im Plenum im Bundestag ab. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Abstimmungen zum Asyl- und Aufenthaltsrecht, zum Fachkräfteeinwanderungsgesetz und zum Ausländerbeschäftigungsförderungsgesetz. Foto: Michael Kappeler/dpa | Verwendung weltweit

超大号议会：德国联邦议院规模越来越大  26.09.2021

本届选举后，德国联邦议员可能会超过 900人，将是美国国会众议员数量的两倍。 
German Chancellor Angela Merkel waves during an election campaign event of the Christian Democratic Union (CDU) party in Dortmund, western Germany, on August 12, 2017. - German Chancellor Angela Merkel returns from holiday to begin six weeks of campaigning for her CDU party in Dortmund, leading up to September 24 parliamentary elections. (Photo by PATRIK STOLLARZ / AFP)

德国大选后，退下来的默克尔做什么？ 25.09.2021

9 月 26 日，德国将选出新一届联邦议院。现任总理默克尔不再参选，她要退休了。此后岁月里，她会做什么呢？ 
Swedish climate activist Greta Thunberg (C) holds a sign reading Fridays For Future as she takes part in a Fridays for Future global climate strike next to German climate activist Luisa Neubauer (L) in Berlin on September 24, 2021, two days ahead of the German federal election. - Activists of the movement demonstrate worldwide and in over 350 German cities to call for structural changes through socially just and consistent measures to limit global warming to 1.5 degrees Celsius. Over 1160 campaigns were planned on all continents, the movement announced. (Photo by Tobias SCHWARZ / AFP) (Photo by TOBIAS SCHWARZ/AFP via Getty Images)

德国大选在即 “星期五为未来”全球示威 24.09.2021

这是一次全球罢课行动。仅德国就有数百个地区的中小学生参加，——联邦议会大选在即，“星期五为未来”运动意欲加大对政界和社会的压力。德国教师协会批评学生因此不去上课。
Bundesminister für Landwirtschaft, Hans-Peter Friedrich (CSU), spricht am 14.01.2014 in Berlin mit Journalisten der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Foto: Kay Nietfeld/dpa

专访：只有竞争，才能分出制度优劣 24.09.2021

联邦大选前夕，德中关系的未来走向也是一个颇受关注的话题。德国联邦议院副议长、对话平台“中国之桥”主席弗里德里希（Hans-Peter Friedrich)接受德国专注中国议题的网络媒体China Table专访，就德国对华政策中，如何兼顾经济利益和价值观等问题发表了看法，德国之声中文网经授权发表本次专访的部分内容。
Top candidates for the upcoming German federal elections, (L - 4th L) Alice Weidel, parliamentary group co-leader of Germany's far right Alternative for Germany (AfD) party, leader of the German Free Democrats FDP party Christian Lindner, Bavaria's State Premier and leader of the Bavarian Christian Social Union (CSU) Markus Soeder, Christian Democratic Union (CDU) party leader Armin Laschet, (3rd R - R) co-leader of Germany's Green Party (Die Gruenen) Annalena Baerbock, German Finance Minister and Vice-Chancellor Olaf Scholz, and co-leader of Germany's left wing party Die Linke (The Left) Janine Wissler attend a final televised debate on September 23, 2021 in Berlin, days before the elections on September 26. - Public TV ARD Berlin Studio Director Tina Hassel (C L) and Theo Koll (C R) Head of ZDF Studio Berlin host the show. (Photo by Tobias SCHWARZ / POOL / AFP) (Photo by TOBIAS SCHWARZ/POOL/AFP via Getty Images)

最后一轮大选辩论 候选人终于谈及中国 24.09.2021

距离德国联邦大选不到3天，7个主要政党的候选人进行了最后一轮电视辩论。此前三大党的数轮辩论中，外交战略议题缺位饱受各方诟病。而现在，各候选人终于开始争论对华政策。
21/09/2021 Berlin, Ein Rollerfahrer fährt am Morgen an großflächigen Wahlplakaten mit den Kanzlerkandidaten von SPD mit Olaf Scholz (r), und CDU mit Armin Laschet vorbei. Am 26.09.2021 sind die Bundesbürger aufgerufen einen neuen Bundestag zu wählen. +++ dpa-Bildfunk +++

德国大选鹿死谁手? 23.09.2021

9月26日德国联邦议会选举后，德国会出现新任总理，目前社民党以25%支持度领先，社民党提名的总理候选人肖尔兹积极到各处宣讲，表示社民党领导的德国会协助打造一个更具主权的欧盟。基民盟以22%支持度紧追在后，总理候选人拉舍特在现任总理默克尔的支持下也在背水一战。

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