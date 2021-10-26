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德国联邦议院（Der Deutsche Bundestag）设于柏林，与德国联邦参议院共同作为德国最高立法机关。作为议会内阁制的国家，德国内阁需由联邦议院议员组成，故联邦议院亦为国家政治权力的中枢。
中文语境下，有时也称作“联邦议会”、或“德国议会”
即将卸任的德国联邦总理默克尔接受《南德意志报》专访，回首自己担任总理16载光阴。《南德意志报》描述称，这将是一位“带着自信离开总理府的总理”。
德国新一届联邦议院本周二（10月26日）首次召集，意味着现任政府正式卸任，成为看守内阁。本届联邦议院不仅是议员最多的一届，而且还有更年轻、更多元等诸多特色。
Tessa Ganserer和Nyke Slawik创造了历史。这两位绿党人士成为首次进入德国议会的跨性别人士。她们的政治目标是什么？让我们来了解一下。
新当选的德国联邦议院规模相当大，有735名议员。与此同时，新议院也变得更加多元化。更多议员来自有移民背景的家庭。这是一个机遇。
从“星期五为未来”到“公民不服从”上周德国联邦议院大选举行两天前，全德国范围内成千上万的气候保护者走上街头参与“星期五为未来”运动。现在大选结束了，星期五为未来运动宣布，10月22日将举行“公民不服从”运动。这意味着阻止气候变化的运动越来越激进化了吗？
从2005年首次出任联邦总理以来，默克尔执政德国整整16年。2021年9月26日的联邦议院选举也意味着“默克尔时代”的结束。我们用图片来回顾一下这段浓墨重彩的岁月。
默克尔时代结束，德国基民盟在联邦议会选举拿下创党史上最糟糕的成绩。在主要两党选情胶着下，联合政府组成可能要花上数月的时间，新任总理选举也暂时无期。
9月26日，德国举行联邦议会大选。初步计票结果显示，当前执政的联盟党、社民党分别都获得了24.1%、25.8%的选票，绿党获票14.6%，自民党、德国选项党则分获11.5%、10.5%的选票，左翼党得票仅4.9%。新一届政府将如何组阁?
欢呼雀跃，怒气冲天：德国联邦大选已经很久没有如此充满悬念。在各党的选举之夜活动上，初步计票结果公布后的反应各有不同。
9月26日是德国联邦议院选举的日子。目前，各投票站均已开放，德国公民被要求在下午6点前投出选票。在位16年的默克尔大选后将离任，而竞争总理宝座的三位候选人究竟谁将笑到最后，目前局势尚不明朗。
本届选举后，德国联邦议员可能会超过 900人，将是美国国会众议员数量的两倍。
9 月 26 日，德国将选出新一届联邦议院。现任总理默克尔不再参选，她要退休了。此后岁月里，她会做什么呢？
这是一次全球罢课行动。仅德国就有数百个地区的中小学生参加，——联邦议会大选在即，“星期五为未来”运动意欲加大对政界和社会的压力。德国教师协会批评学生因此不去上课。
联邦大选前夕，德中关系的未来走向也是一个颇受关注的话题。德国联邦议院副议长、对话平台“中国之桥”主席弗里德里希（Hans-Peter Friedrich)接受德国专注中国议题的网络媒体China Table专访，就德国对华政策中，如何兼顾经济利益和价值观等问题发表了看法，德国之声中文网经授权发表本次专访的部分内容。
距离德国联邦大选不到3天，7个主要政党的候选人进行了最后一轮电视辩论。此前三大党的数轮辩论中，外交战略议题缺位饱受各方诟病。而现在，各候选人终于开始争论对华政策。
9月26日德国联邦议会选举后，德国会出现新任总理，目前社民党以25%支持度领先，社民党提名的总理候选人肖尔兹积极到各处宣讲，表示社民党领导的德国会协助打造一个更具主权的欧盟。基民盟以22%支持度紧追在后，总理候选人拉舍特在现任总理默克尔的支持下也在背水一战。
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