德国联邦议院： 乌克兰1930年代大饥荒是种族灭绝

（德国之声中文网）德国联邦议院周三（11月30日）批准了一项决议，承认乌克兰1930年代的“大饥荒”为种族灭绝。在苏联领导人斯大林的高压统治之下，有300多万乌克兰人死于这场饥荒。

该决议由总理肖尔茨领导的执政联盟中的三个政党和主要反对党共同提交给联邦议院。经过辩论之后，该决议以举手方式投票通过。其他两个反对党投了弃权票。乌克兰驻德国大使也亲临了辩论。

几天前，乌克兰人纪念了饥荒开始90周年。

该决议指出，“大批民众死于饥饿并不是粮食歉收的结果；斯大林领导的苏联政治领导层应对其负责”。决议认为，所有和乌克兰有关的东西都被斯大林“深深怀疑”，并强调，“整个乌克兰都受到饥饿和镇压的影响，而不仅仅是其粮食产区”。

决议说，“从今天的角度来看，在历史和政治上归类为种族灭绝是显而易见的，德国联邦议院赞同这样的归类。”

“这种恐怖的根源在克里姆林宫——在那里，独裁者作出了残酷的决定，用武力推行集体化，造成了饥荒。”执政党之一绿党的议员议员瓦格纳（Robin Wagener）在联邦议会说，“饥饿造成的杀戮，其目的也是对乌克兰民族身份、乌克兰文化和语言的政治压制。” 他说，“历史与今天的相似之处是不可忽视的。”

在俄罗斯入侵乌克兰九个月后，其他一些发言者也表达了这一观点。

保守的反对党议员乌尔里希(Volker Ullrich)说：“俄罗斯目前对乌克兰的侵略战争就延续了这个历史传统。 ”

争议观点：斯大林是否蓄意屠杀乌克兰人？

关于饥荒是否构成“种族灭绝”，学术界仍然存在分歧，主要问题是斯大林是否蓄意屠杀乌克兰人，以镇压反对苏联的独立运动；或者饥荒是否主要是官方无能和自然条件的结果。无论如何，“大饥荒”为乌克兰人对苏维埃俄国的统治埋下了挥之不去的怨恨。

根据基辅大饥荒博物馆的资料，到目前为止，除了乌克兰之外，还有16个国家承认这场饥荒是种族灭绝行为。这些国家是：澳大利亚、厄瓜多尔、爱沙尼亚、加拿大、哥伦比亚、格鲁吉亚、匈牙利、拉脱维亚、立陶宛、墨西哥、巴拉圭、秘鲁、波兰、葡萄牙、美国和梵蒂冈。其他一些国家，包括阿根廷、智利和西班牙，都谴责它是“灭绝性的行为”。

上周，教皇方济各将乌克兰人当下的痛苦与1930年代“斯大林人为造成的种族灭绝”联系起来。

上世纪三十年代大饥荒夺去乌克兰300多万人生命

乌克兰总统泽连斯基(Volodymyr Zalenskyy)在周三的夜间视频讲话中对德国联邦议院批准决议表示欢迎。

“这是一个为了正义、为了真相的决定。”泽连斯基说，“而且这是向世界上许多其他国家发出的一个非常重要的信号，即俄罗斯改写历史的倒行逆施不会得逞。”

周三的决议还呼吁德国政府努力反对“任何传播俄罗斯单方面历史叙述的企图”，并继续支持当前战争的受害者乌克兰。

决议指出，乌克兰的饥荒发生在欧洲发生大规模反人类罪行的时期，其中包括纳粹大屠杀。

联邦议员们还强调，他们无意淡化德国的历史，包括纳粹对苏联犯下的罪行。执政党之一社民党的议员海因里希（Gabriela Heinrich）说：“德国的过往历史赋予我们一种特殊的责任，那就是在国际社会中识别侵犯人权的罪行，并为追究这些罪行而开展工作。”

周三的决议不具有法律约束力，也不要求政府为此采取行动。但外交部长贝尔博克（Annalena Baerbock）对倡导这一决议的议员们表示感谢。

（美联社等）

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