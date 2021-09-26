德国联邦议院：有移民背景的议员越来越多

（德国之声中文网）当佐恩（Armand Zorn）第一次走进德国联邦议院的全体会议厅时，他心生谦逊："我现在承担着特殊责任，我也意识到了这一点"。佐恩12岁就从喀麦隆来到德国，他如今代表社民党（SPD）进入德国联邦议院。

佐恩是上周日德国议院选举中当选的735名议员之一。这次选举让德国议会变得更加多元化。"昨天我们举行了第一次议会党团会议"，佐恩在电话中告诉德国之声。他表示，无论是在籍贯背景还是在性别、职业等方面，这届议员们都呈现出多样性，"这是很好的现象"。

据一项名为"媒体融合"的对议员背景的研究显示，新当选的议员中至少83人有着移民背景，这意味着，他们自己或者父母中至少一人并非出生入籍（不是作为德国公民出生的）。

德国联邦移民和融合委员会负责人尼尔吉斯（Deniz Nergiz）对德国之声说，在联邦议院代表的多样性方面，看到了积极的发展，多样性不断增加，"例如我们看到，现在有更多非裔的德国政治家，也有更多的土耳其裔政治家"。

越左越多元？

在目前的联邦议院中，至少有11.3%的议员有移民背景，这与上届联邦议院的8.2%比例相比有所上升。

根据 "媒体融合"研究，左翼党（Die Linke）议员的移民背景比例最高：28.2%。基民盟/基社盟（CDU/CSU）议会党团的移民背景比例则垫底：4.6%。

佐恩所在的社民党排在第二：他的同僚中的17%也有移民背景。他对此并不感到惊讶。"我确实相信有一种时代精神，各个党派都必须开放。我们现在做的还不够，但我认为各方都已经明白这一点。"

尼尔吉斯可以证实这一点。她的博士论文正是关于这个主题--有移民背景的政治家。她说："各党派为有移民背景的人提供了更多空间。各党派这次不仅把他们作为直接候选人，还在各州的名单中给其更有希望的位置，这当然使他们更容易进入议会。"她表示，在过去几十年里，情况则并非如此。那时候，有移民背景的候选人往往被排在各州名单的后面，几乎没有进入联邦议院的机会。这一点如今已经改变。

更多机会和更多认可

佐恩刚刚经历了漫长而艰辛的选战。他花了很多时间在其选区，挨家挨户进行竞选活动。这得到了回报：在他所在的城市法兰克福，他赢得了选民的直接授权，其对手是基民盟的候选人。

对于绿党议员候选人努里普尔（Omid Nouripour）来说，情况也类似。"这是一个好迹象，无论是对于法兰克福还是对于德国"，佐恩说。"努里普尔是13岁从伊朗来到德国，我是12岁从喀麦隆来到德国。我们都在2021年成为直选议员，我想，这让我们非常自豪，同时也让我们谦逊。"他表示，这也让他对未来充满信心，"因为这表明我们的社会是一个多元化的社会，你来自哪里并不重要，重要的是你走向哪里"。

佐恩在最近几周有许多积极的经历，他说："在选战期间，我觉得这一点非常好：我的肤色并非焦点。不是关于我是黑人这个事实，而是关于我这个人本身，关于我在数字化、经济和金融政策领域的能力。人们更多询问的是我想实施的内容"。

社会学家尼尔吉斯也表示，重要的是把有移民背景的政治人物看作是"在不同领域具备能力的普通的德国政治人物"。她表示，因为这些议员的贡献，使得一些关于移民、难民的话题可以在联邦议院得到不同的处理，获得更多话语权。

新一代人

佐恩是社民党议员，今年33岁，算是德国议会中比较年轻的一位议员。尼尔吉斯表示，这种情况并不罕见，"如果你看一下有移民背景的当选者名单，你会发现他们中有不少年轻人，他们已经有了非凡的事业"。

确实许多年轻的议员都有移民背景。其中一位是来自科隆的34岁的阿卜迪(Sanae Abdi)，她在社民党内活跃了12年，是当地执委会的负责人。

"与第一代、第二代移民相比，新一代拥有许多优势"，社会学家尼尔吉斯说。"他们大多在德国教育系统中接受了教育，找到了其人脉网络。跨党派的社交网络也正在出现，这可以支持他们的事业。"

佐恩从"全新联邦议院"（Brand New Bundestag）这一倡议中得到了支持，这是一个由活动家组成的民间社会团体，他们在联邦议院选举活动中为11名候选人提供了资金和后勤支持。在得到支持的11人中，有3人进入了联邦议院。

障碍仍然存在

尼尔吉斯表示，尽管有积极的发展，但有移民背景的人在德国也仍然临许多障碍。她提到了阿劳（Tareq Alaows）的例子--他因为大量的种族主义恶意攻击而撤回参选。"非常多有移民背景的人都经历过这种情况，因为这个原因而退出、恐惧是合情合理的。遗憾的是，如何让种族主义不会成为政治参与的障碍，对此党派们至今没有答案。"

尼尔吉斯也说，积极趋势是否会在新的联邦议院中继续下去，多元化的参与、分享和代表这些议题是否会真正得到体现，还有待观察：例如，这是否会在组阁谈判中出现，或者这能否对有移民背景的人在具体人事安排上产生影响。

至少后者是有可能的。联邦议院议长这一重要职位将被重新填补，在形式上这是德国排位第二高的职位，仅次于联邦总统。社民党有移民背景的议员厄佐乌兹（Aydan Özoğuz）目前是热门人选。

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。.