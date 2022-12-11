 德国联邦议院批准购买F-35战斗机 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.12.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

德国联邦议院批准购买F-35战斗机

德国联邦议院周三批准了一系列国防采购项目，其中包括购买美国军工企业洛克希德-马丁公司生产的F-35战斗机。第一批飞机将于2027年抵达德国。

德国订购的第一批F-35战斗机预计于2027年交付

德国订购的第一批F-35战斗机预计于2027年交付

（德国之声中文网）德国联邦议院周三（12月14日）批准了一系列国防采购项目，其中包括购买美国军工企业洛克希德-马丁公司生产的F-35战斗机。德国从今年开始投入巨额资金增强军事力量。

德国已在3月中旬宣布计划用35架能够携带核武器的F-35A"闪电II"战斗机取代老化的"旋风"轰炸机。这是一系列总价值近130亿欧元的项目之一，目前已获得联邦议会预算委员会的批准。

德国空军司令格哈茨（Ingo Gerhartz）说，F-35战斗机的飞行员培训将于2026年开始，第一批飞机应于2027年抵达德国。

德国军方没有自己的核武器，但作为冷战期间开发的核威慑系统的一部分，一些能够携带美国核武器的轰炸机留在了德国。

美国驻柏林大使馆表示，周三签署的购买协议要求在2026年至2029年之间交付F-35战斗机。它在一份声明中说，"美德防务关系从未如此强大，是北约跨大西洋伙伴关系的一个重要支柱"。

德国联邦议会的预算委员会在周三批准了八个项目，所有项目的预算均超过2500万欧元，其中还包括购买新的突击步枪和无线电系统以及对"猎豹"装甲运兵车进行升级。

大部分资金来自总理肖尔茨在俄罗斯2月入侵乌克兰后几天宣布的1000亿欧元的军队改造费用，联邦议会于6月批准了这项预算。

德国国防部长兰布雷希特（Christine Lambrecht）驳斥了关于政府在推动国防开支方面进展太慢的说法。她说，官员们行动迅速，但"这种项目必须经过仔细的谈判--这是纳税人的钱"。

官员们承认，德国军队即联邦国防军多年来一直受到忽视，尤其是装备老化、功能低下的问题。总理肖尔茨所在的中左翼社民党和前总理默克尔所在的中右翼基民盟/基社盟为此相互指责。

  • Ein Eurofighter der Bundeswehr hebt ab (Foto: dpa)

    饱受技术困扰的德国国防军

    带有缺陷的先进战机

    Eurofighter是德国联邦国防军目前拥有的最先进的战机。它的机长近16米。因为制造中出现缺陷，每架飞机现在每年空中飞行的时间被缩短一半到1500小时。

  • Bundeswehrmitarbeiter warten Jagdflugzeuge des Typs Tornado (Foto: dpa)

    饱受技术困扰的德国国防军

    迈入“暮年”

    德国“Tornados”战机的首飞时间要追溯到40年前。现今，德国国防军依然有89架“年迈”的“Tornados”战机，其中仅有38架能够立即执行任务。与这款飞机情况类似的还有C-160运输机。它研发于上个世纪60年代，现在德国国防军队57架此型号飞机中只有至多25架能够使用。

  • Mechaniker arbeiten auf dem Fliegerhorst in Kiel-Holtenau (Schleswig-Holstein) an defekten Marine-Hubschraubern vom Typ Sea King. (Foto: dpa)

    饱受技术困扰的德国国防军

    坏掉的直升机

    特别是德国国防军的直升机的情况不容乐观。31架先进的"Tiger"型号武装直升机中现今只有10架能够投入使用。而德国海军装备的22架"Sea Lynx" 直升机只有4架能够执行任务。境遇相似的还有运输直升机NH90和CH53。

  • Ein Bundeswehrsoldat repariert einen Panzer vom Typ Marder (Foto: getty)

    饱受技术困扰的德国国防军

    威风不再的坦克

    189辆“Boxer”运输装甲车中现在只有70辆可用于培训、训练或是执行任务。406辆步兵战车"Marder"仅有超过一半能够马上投入使用。

  • Eine Korvette vom Typ K130 liegt vor der Werft Fr. Lürssen in Lemwerder (Foto:dpa)

    饱受技术困扰的德国国防军

    海军的烦恼

    根据2001年12月份做出的决定，德国海军要增加5艘“K130”级护卫舰。按照原计划，这些军舰应在2007年投入使用。不过因为驱动装置和软件出现问题而迟迟不能完工。即便是试航之后，五艘军舰中只有两艘立即可用。

  • Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen steht auf einem Flugplatz der NATO in Hohn (Foto: reuters)

    饱受技术困扰的德国国防军

    女防长的考验

    对德国国防部长冯德莱恩（Ursula von der Leyen ）来说，军需物资的问题是她自去年年末上任以来经历的首次大型危机。不过减少零部件方面的支出是她前任在职时做出的决定。冯德莱恩表示，德国国防军军用飞机正在经历一个“变革期”。

    作者: Sven Pöhle


（美联社）

 

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

德国军队弹药短缺 供应链受制于中国

德国联邦国防军不仅武器装备亟待更新，弹药也即将告罄，有关机构给德国政府敲响了警钟。但提高弹药产量并非指日可待。

德国联邦国防军：真的有能力打仗吗？

“只能进行两天的密集型战斗——联邦国防军的弹药储备也就这么多了”。近日，有关德国军队令人担忧的现状上了德国媒体头条。俄罗斯发动对乌战争后，德国政府计划用1000亿欧元对联邦国防军进行现代化改造。但似乎只有很少一部分资金真正到位。

相关内容

07/02/2022 Munster. Soldaten der Bundeswehr haben mit dem Sturmgewehr vom Typ G36 A2 während einer Vorführung hinter Sandsäcken Stellung bezogen. Der Streit um das geplante Sondervermögen für die Bundeswehr bleibt ungelöst. +++ dpa-Bildfunk +++

德国联邦国防军：真的有能力打仗吗？ 11.12.2022

“只能进行两天的密集型战斗——联邦国防军的弹药储备也就这么多了”。近日，有关德国军队令人担忧的现状上了德国媒体头条。俄罗斯发动对乌战争后，德国政府计划用1000亿欧元对联邦国防军进行现代化改造。但似乎只有很少一部分资金真正到位。

An ammunition belt that is part of a German military aid shipment for Kurdish forces in Northern Iraq is on display for the media at a storage facility of the Bundeswehr armed forces in Waren, north of Berlin, September 18, 2014. German Chancellor Angela Merkel defended her government's taboo-breaking decision to send arms to Kurds fighting Islamic State militants in Iraq, telling parliament on Monday that the group posed a major security threat to Germany and Europe. REUTERS/Thomas Peter (GERMANY - Tags: POLITICS MILITARY CONFLICT CIVIL UNREST)

德国军队弹药短缺 供应链受制于中国 29.11.2022

德国联邦国防军不仅武器装备亟待更新，弹药也即将告罄，有关机构给德国政府敲响了警钟。但提高弹药产量并非指日可待。

A F-16 of Polish Air Force is seen are seen during a NATOís Baltic Air Policing drill simulating an interception of a civilian flight near Siauliai airport in Lithuania, on January 14, 2020. (Photo by John THYS / AFP)

报告：全球军工业连续7年增长 中国发展加速 05.12.2022

尽管新冠疫情冲击世界经济，但全球军火工业100强企业的销售额今年连续第7年增长。美国仍居榜首，中国保持高速增长。乌克兰战争将给军工业带来机遇和问题。

广告

媒体看中国

Taiwan High Tech | TSMC im Hsinchu Science-Based Park

德语媒体："台积电"会变成"美积电"吗？

芯片工业是台湾的支柱产业，在全球占据主导地位。台积电大幅提升在美投资的计划，在台湾岛内引起不安，人们担心，芯片工业一旦流失美国，台湾将失去重要的地缘政治盾牌。