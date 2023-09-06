德国联邦议院成立“维吾尔”议会小组

（德国之声中文网）德国联邦议院"维吾尔"议会小组由11名联邦议员组成，分别为社民党议员图尔克娜宝（Derya Türk-Nachbaur)、自民党议员彼得· 海特（Peter Heidt )、绿党议员米贾托维奇（Boris Mijatović）、基民盟议员阿尔滕坎普（Norbert Altenkamp)、绿党议员卡多尔（Lamya Kaddor）、 自民党议员莱希特（Ulrich Lechte），自民党议员塞特尔教授（Prof. Seiter）、基民盟议员温克尔迈尔-贝克（Elisabeth Winkelmeyer-Becker）、社民党议员维尔内尔（Lena Werner,）、直选议员艾希韦德（Sonja Eichwede）和社民党议员哈克威尔第（Metin Hakverdi）。除图尔克娜宝、海特和米亚托维奇之外，基民盟议员、长期专注人权问题的米夏埃尔·布朗德（Michael Brand）也是成立"维吾尔"议会小组的倡议人。

世界维吾尔代表大会主席多里坤·艾沙（Isar Dolkun）和一个二十人的维吾尔代表团参加了在德国联邦议会行政大楼保罗-洛贝豪斯（Paul-Löbe-Haus）举行的成立活动。

为何成立该议会小组？

"维吾尔"议会小组主席副主席、社民党议员图尔克娜宝在一项声明中写道："我们希望帮助确保德国公众不会忽视维吾尔人的苦难。作为议员，我们寻求与维吾尔人权活动人士以及在德国的维吾尔人代表进行直接对话。"

她表示，联合国前高级专员米歇尔·巴切莱特在联合国报告中指出，新疆可能存在危害人类罪罪行。"报告中的指控令人震惊。报告谈到关押一百万囚犯的拘留营、强迫节育、酷刑、再教育、虐待和文化同化。我们认为，涉及到如此严重的指控时，我们有必要予以关注，我们不能忽视一千三百万维吾尔人的命运。"

"维吾尔"议会小组主席、自民党议员彼得· 海特在接受《法兰克福汇报》采访时说，去年他率领德国联邦议院人权委员会代表团访问台湾和日本，在那里见到流亡的维吾尔人，之后和社民党、绿党同仁一起萌生了成立"维吾尔"议会小组的想法。此外，德国政府的中国战略也提到人权问题。他认为，现在成立"维吾尔"议会小组可以表明，"我们不会受中国政府蒙蔽。我们将继续关注这个问题。"

自民党议员彼得· 海特去年10月率领德国联邦议院人权委员会代表团访问台湾

谈及成立"维吾尔"议会小组的目的，彼得· 海特表示希望通过这一机制定期举办会议、听证会等活动，为德国议员和生活在德国的维吾尔人提供一个交流的平台，同时让德国公众了解新疆依然存在侵犯人权的问题，生活在中国的维吾尔人处境令人担忧。他说，"维吾尔"议会小组可能向联邦议院提交申请，要求在联邦议院就承认中国政府在新疆的行为是种族灭绝举行投票表决。他个人希望明年就能提交相关议案。

图尔克娜宝指出，迫切需要更好地记录新疆可能发生的反人类罪罪行，必要时由国际刑事司法系统起诉。她在声明中说，"未来，我们希望更好地利用议会的可能性并施加压力。"

世维会呼吁让大众等德国企业承担责任

世界维吾尔代表大会主席多里坤·艾沙在"维吾尔"议会小组成立活动上表示，该议会小组的成立对维吾尔族来说具有特殊的象征意义。自 20 世纪 90 年代以来，逃离中国政府迫害的维吾尔活动人士在德国安家落户。

大众在乌鲁木齐的工厂

世界维吾尔代表大会在新闻稿中说，"根据谢菲尔德哈勒姆大学的研究，几家大众汽车的供应商参与了基于强迫劳动的政府就业计划。大众汽车继续保留其位于东突厥斯坦、紧邻拘留营的有争议的工厂。" 新闻稿写道，"维吾尔"议会小组副主席米贾托维奇强调，人权责任不能分割，政治家必须要求大众汽车等德国企业和棉纺业承担责任。"

习近平再次强调新疆要维稳

上个月的26号，中国国家主席习近平在结束金砖国家领导人会议，从南非回来后前往乌鲁木齐，听取新疆维吾尔自治区党委和政府、新疆生产建设兵团工作汇报。他强调"要始终把维护社会稳定摆在首位"，加强抓稳定和促发展两方面工作的统筹结合，把开展反恐反分裂斗争与推动维稳工作法治化常态化结合起来结合。习近平还说，"要深入推进伊斯兰教中国化，有效治理非法宗教"，"要加强正面宣传，多渠道多形式讲好新时代新疆故事"，"要加大新疆旅游开放力度，鼓励国内外游客到新疆旅游。"

（综合报道）

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