 德国联邦议院委员会：阿富汗使命”战略失败“ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.02.2024

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时政风云

德国联邦议院委员会：阿富汗使命”战略失败“

在2001年9·11事件后，德国在近20年的时间里累计派出9.3万名德国士兵参加了阿富汗使命。如今，德国联邦议院设立的一个研究委员会发表的中期报告评估认为，多国进行的这项成本最高、牺牲最多的危机行动最终以“战略失败”告终。

在2001年9·11事件后的近20年里，大约9.3万名德国士兵参加了阿富汗使命，包括训练当地的警察部队

在2001年9·11事件后的近20年里，大约9.3万名德国士兵参加了阿富汗使命，包括训练当地的警察部队

（德国之声中文网）"多国共同体--尤其是西方进行的规模最大、成本最高、牺牲最多的危机行动"以"战略失败"告终。--德国联邦议院"阿富汗的教训"研究委员会在长达338页的中期报告毫不客气地得出了这样的结论。

2001年9·11事件发生后，德国作为北约成员国之一参与了美国领导的对阿富汗塔利班政权的战争，以及之后的驻军行动。在至2021年7月的近20年里，大约9.3万名德国士兵参加了阿富汗使命，有人多次被派驻，59人在阿富汗丧生，令该行动成为二战后德军死亡人数最多的海外任务。

德国向曾在阿富汗服役的军人致敬

然而，随着西方国家军队的撤离，塔利班2021年闪电般卷土重来，重新夺取了阿富汗政权。德国总统施泰因迈尔当时表示，德国对这个灾难性结局"同样负有责任"，时任国防部长克兰普-卡伦鲍尔（Annegret Kramp-Karrenbauer）也宣布，将汲取阿富汗行动的教训，重新审视联邦国防军的外派任务。

2022年，联邦议院成立了由议员和专家组成的"阿富汗的教训"研究委员会。2月19日，该委员会呈交了中期报告。报告指责德国联邦国防军驻阿富汗任务的负责人在行动的准备和实施方面存在严重缺陷，包括目标制定得过高，外交、内政、国防、发展部等各部委缺乏协调，对阿富汗的宗教、文化、城乡差别、权力架构等缺乏了解，低估了塔利班的影响力等等。此外，联邦议院该委员会还认为，德国提供的资源，无论是用于民用还是军事目的--都不充分，"联邦国防军的装备和能力"不足以适应阿富汗变化的危险局势，提供的民事紧急服务和警察方面的人力资源不足以胜任"国家建设的目标"。德国自愿帮助建立阿富汗警察，但也因人数太少而受到批评。

驻阿富汗老兵的创伤

有限的成功

不过，报告也认为，德国的阿富汗使命"部分取得成功"，尤其是阿富汗妇女和儿童在国际部队驻扎阿富汗期间拥有了更多的权利。但考虑到行动的规模，这些民事上的成功十分有限的。该委员会同时赞扬德国"表现出自己是一个可靠的盟友，在整个行动期间是最大的部队派遣国之一，并承担了领导责任"。

在对阿富汗任务进行分析后，"阿富汗的教训"研究委员会还将对今后德国的海外使命提出建议，并于明年春提交最后的总结报告。本周四，德国联邦议院全体会议将就中期报告进行讨论。

(德新社等）

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