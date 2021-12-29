 德国联邦议院体育委员会主席反对抵制北京冬奥 | 足坛体坛 | DW | 04.01.2022

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德国联邦议院体育委员会主席反对抵制北京冬奥

德国联邦议院体育委员会新任主席弗朗克·乌尔里希（ Frank Ullrich）明确表示，不赞同抵制将于下月4日至20日举行的北京冬季奥运会。

Politiker Frank Ullrich SPD

德国联邦议院体育委员会新任主席弗朗克·乌尔里希（ Frank Ullrich）

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北京冬季奥运会即将开幕。美国已宣布外交抵制。欧盟尚在寻求共同立场。联邦德国外交、内政部长则已作出个人决定：不去北京。

德国即将退位的体育高官建议接受美国众议院议长佩罗西"外交抵制"北京冬奥的主张。目前只有俄罗斯总统普京明确表达将亲自出席冬奥。

（德国之声中文网）这位前冬季二项运动健将周二（1月4日）在柏林/勃兰登堡电台上表示，"我们应该去那里，表明我们的立场，给我们的运动员鼓气，以能为他们多少减轻些负担。"

去年12月15日起担任新届联邦议院体育委员会主席的这位社民党籍议员指出，"政界人士应去那里，试着开诚布公谈论那些事情，清晰表明我们想要什么。" 他还表示，德国亦该争取主办奥运。他补充说，"如果我们想办得更好，那就得争取奥运来德国。我们有能力在德国奉献一届出色的、有可持续性的赛事"。

乌尔里希议员是1980冬季奥运金牌得主。从政之前，作为运动员和教练，他曾参加过11届冬奥。

不久前，他的前任在离职之际曾表达了抵制北京冬奥会的愿望

出于对中国政府违反人权行为的抗议，美国政府决定抵制北京冬奥。 华盛顿指控北京在新疆地区对维吾尔族人实行"种族灭绝"。英国、澳大利亚、加拿大等西方盟友也加入抵制行列。联邦德国政府尚未作出决定，致力于寻求欧洲统一立场。

（体育新闻社）

 

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