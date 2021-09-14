 德国联邦议员酬薪多高？  | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.09.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

德国联邦议员酬薪多高？ 

德国联邦议员由国家支付薪金，本无需从事第二份工作。但不少人仍有副业。近些年来，情况有所改变，额外赚钱的可能性严格受限。 

Berlin | Sitzung Bundestag

德国联邦议院共有709名议员

（德国之声中文网） 议员工作与其它职业不同。一段时间内，议员们担任高级公职。按联邦宪法法院规定，当事人可在其议员任期内做其它工作。不过，他们没有太多时间“兼职”。因为，依据议员法，履行联邦议院的授权必须是其工作中心。 

议员津贴  

相当于宪法的《基本法》第48条第3款规定，议员必须以无需额外收入来源的方式获酬，俗称“议员津贴”，其额度参考联邦最高法院普通法官薪资。津贴数量每年都从7月1日起更新。目前每月为10012.89 欧元，略少于2020 年。该收入须征税。 

经费补贴 

议员还获一次性免税经费津贴，用于支付执行联邦议院授权所产生的费用。议员基本上在两地活动：柏林的联邦议院和自己的选区，各有带雇员的选区办公室费用。此外，作为联邦议员，常须在柏林租第二套住宅，这也需要用钱。相关费用列为一次性免税经费，每年 1 月 1 日根据当时生活费用水平调整，目前为每月 4560.59 欧元。 

职务开支 

一年中，联邦议院至少有 20 个会议周。此期间，议员必须到场。为能工作，他们有权为自己和员工提供一个平均 54 平米、设备齐全的办公室，其中包括通讯设备和家具。议员可在柏林市区使用公车。此外，他们有一张德国铁路的免费车票；若在执行公务时需乘国内飞机，相关费用可报销。  

此外，议会成员每年可获最高12000 欧元的办公材料费。 

观看视频 01:56

如何才能进入联邦议院？

 

兼职收入  

数年来，某些议员的兼职收入问题引热议。任何议员工作之外——即使是从事其原有职业——得到的报酬都须向联邦议院行政管理处申报。在上届立法期间，兼职收入问题涉及约三分之一议员。其中，４名联盟党籍议员和一名自民党籍议员申报的兼职收入额度超过 100 万欧元。 

增加透明度   

众多议员兼职收入丑闻曝光已导致 2021年修订了现有相关法律。根据新规定，未来，若联邦议员兼职收入某月超过 1000 欧元或一年超过 3000 欧元，就必须申报，并精细到欧分；而若持股百分之五以上，也须申报。  

Eine Reihe von gerollten Euro-Geldscheinen

根据2021年修订的法律，联邦议员兼职收入某月超过 1000 欧元或一年超过 3000 欧元就必须申报。

可否收礼？  

在透明度规则收紧之前，议员可不受限制收礼，但所收礼物不得与任何回报相关联。否则，即属贪腐，为刑事犯罪。  

根据新规定，议员不得收受捐款，也不能因与其议员工作相关的演讲而收费。一旦被赠礼，则只能收下价值不超过 200 欧元的物品。超出此价的礼物必须上交联邦议院议长处理；或者自留，但须向国库按价支付相关费用。 

 

 © 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。  

DW.COM

欧盟议员赚外快 哪国议员赚最多？

透明国际组织公布，尽管平均收入超过8000欧元，欧盟议员仍有约四成兼职赚外快。这有时令人担心议员会受到游说组织的影响。  

德国议员“外快”大曝光

德国不少议员在企业、银行兼职，收入可观。根据规定，他们必须申报“外快”的金额范围。本届任期即将结束，来盘点下谁的“外快”最多。  

联邦议员外快大曝光 联盟党最会赚！

德国议员监督网站abgeordnetenwatch.de近日公布了联邦议员兼职赚外快TOP16 的名单。统计显示，最能吸金的议员来自联盟党（CDU/CSU），名单上只有三人是社民党人士。  

扒一扒德国政治家的薪酬有多高

德国政治家显然收入不菲。但是他们的收入究竟有多少？与其它国家的领导人相比安格拉·默克尔的收入是多还是少呢？  

相关内容

ARCHIV - 11.09.2015, Berlin: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat beim Bürgerfest im Garten von Schloss Bellevue in Berlin ihre Hände zu einer Raute geformt. (zu dpa Mit 66 Jahren...hat Merkel für Rentenpläne keine Zeit am 15.07.2020) Foto: Michael Kappeler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

联邦大选后，默克尔做什么？ 14.09.2021

9 月 26 日，德国将选出新一届联邦议院。现任总理默克尔不再参选，她要退休了。此后岁月里，她会做什么呢？ 

Germany's Green Party co-chairwoman Annalena Baerbock speaks to media after first exit poll for the Saxony-Anhalt state elections announced, in Berlin, Germany, June 6, 2021. Markus Schreiber/Pool via REUTERS

简历“掺水”？总理候选人可不能这么干 08.06.2021

绿党总理候选人贝尔博克被指简历“水分大”，出现几处不准确的表述。在距离德国大选仅有百天之际，这会影响她的“总理之路”吗？

Annalena Baerbock, Kanzlerkandidatin und Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, und Robert Habeck, Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen, empfangen bei der Bundesdelegiertenkonferenz ihrer Partei die belarussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja (2.vr). Bei dem digitalen Parteitag in Berlin wollen die Grünen ihr Wahlprogramm für die Bundestagswahl im September verabschieden.

德国绿党对华政策：强硬和合作双管齐下 15.06.2021

今年秋季的联邦大选中，对华政策也已成为各大政党的竞选议题之一。刚刚结束的绿党党代会上，代表们以98%的支持率通过了该党的竞选纲领。那么，绿党的对华政策主要包含哪些内容呢？

广告

媒体看中国

默克尔和习近平会晤

德语媒体：默克尔的对华政策缺乏远见

默克尔历时十六年的总理生涯即将结束，下一届德国政府将会采取怎样的对华政策已然成为当前联邦大选中的热门话题。  