德国联邦议员酬薪多高？ 

（德国之声中文网） 议员工作与其它职业不同。一段时间内，议员们担任高级公职。按联邦宪法法院规定，当事人可在其议员任期内做其它工作。不过，他们没有太多时间“兼职”。因为，依据议员法，履行联邦议院的授权必须是其工作中心。

议员津贴

相当于宪法的《基本法》第48条第3款规定，议员必须以无需额外收入来源的方式获酬，俗称“议员津贴”，其额度参考联邦最高法院普通法官薪资。津贴数量每年都从7月1日起更新。目前每月为10012.89 欧元，略少于2020 年。该收入须征税。

经费补贴

议员还获一次性免税经费津贴，用于支付执行联邦议院授权所产生的费用。议员基本上在两地活动：柏林的联邦议院和自己的选区，各有带雇员的选区办公室费用。此外，作为联邦议员，常须在柏林租第二套住宅，这也需要用钱。相关费用列为一次性免税经费，每年 1 月 1 日根据当时生活费用水平调整，目前为每月 4560.59 欧元。

职务开支

一年中，联邦议院至少有 20 个会议周。此期间，议员必须到场。为能工作，他们有权为自己和员工提供一个平均 54 平米、设备齐全的办公室，其中包括通讯设备和家具。议员可在柏林市区使用公车。此外，他们有一张德国铁路的免费车票；若在执行公务时需乘国内飞机，相关费用可报销。

此外，议会成员每年可获最高12000 欧元的办公材料费。

兼职收入

数年来，某些议员的兼职收入问题引热议。任何议员工作之外——即使是从事其原有职业——得到的报酬都须向联邦议院行政管理处申报。在上届立法期间，兼职收入问题涉及约三分之一议员。其中，４名联盟党籍议员和一名自民党籍议员申报的兼职收入额度超过 100 万欧元。

增加透明度

众多议员兼职收入丑闻曝光已导致 2021年修订了现有相关法律。根据新规定，未来，若联邦议员兼职收入某月超过 1000 欧元或一年超过 3000 欧元，就必须申报，并精细到欧分；而若持股百分之五以上，也须申报。

根据2021年修订的法律，联邦议员兼职收入某月超过 1000 欧元或一年超过 3000 欧元就必须申报。

可否收礼？

在透明度规则收紧之前，议员可不受限制收礼，但所收礼物不得与任何回报相关联。否则，即属贪腐，为刑事犯罪。

根据新规定，议员不得收受捐款，也不能因与其议员工作相关的演讲而收费。一旦被赠礼，则只能收下价值不超过 200 欧元的物品。超出此价的礼物必须上交联邦议院议长处理；或者自留，但须向国库按价支付相关费用。

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