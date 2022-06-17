德国联邦议员签署公开信呼吁撤销引渡阿桑奇

（德国之声中文网）这封由联邦议院4个议会党团的议员联合签署的公开信开篇便写道：“新闻工作者绝不能因为他们的工作而受到迫害和惩罚。任何地方都不行。”签署这封公开信的议员们正在为释放维基解密创办人阿桑奇（Julian Assange）奔走呼吁。他们认为，出于人道主义的考虑，也是出于对新闻自由的捍卫，“我们与英国许多议员一起，呼吁英国政府捍卫新闻自由，重新考虑将阿桑奇引渡到美国的决定。”

这位澳大利亚籍的调查记者刚刚在英国最高安全级别的监狱里度过了第三个生日。自2019年4月19日以来，他一直被关押在那里。阿桑奇最后一次享受自由的一天还是2010年12月7日。此后，他先是被拘留了一周，然后带着电子脚镣生活了一年半，在英国警察逮捕他之前，他在厄瓜多尔驻伦敦大使馆避难了近82个月。

维基解密：战争罪和对权力的滥用

维基解密曾与国际媒体合作，揭露了美国在伊拉克和阿富汗开展军事行动的秘密材料。它揭示了美国犯下的战争罪行以及滥用权力的现象。

美国司法部门因此欲以间谍罪对阿桑奇进行审判。如果罪名成立，他将面临高达175年的监禁。他被指控与告密者曼宁（Chelsea Manning）一起窃取并公布了这些秘密材料。美国当局说，他们的行为会让美国线人处于危险之中。但是这一指控缺乏证据。

引渡程序拖延了很多年之后，英国内政大臣帕特尔于6月17日同意了美国方面提出的引渡请求。公开信的签署者们将这一决定描述为“令人遗憾和错误”。

“对新闻自由造成寒蝉效应”

社民党、绿党、自民党以及左翼党的议员们强调了新闻自由作为“每个民主社会的基本组成部分”的重要性。他们对“引渡阿桑奇可能对全世界新闻自由和调查性新闻工作产生的寒蝉效应”表达关切。他们认为“引渡阿桑奇将是对全世界新闻工作者发出的一个致命信号”。

要求拜登撤销引渡程序

公开信还呼吁美国总统拜登放弃对阿桑奇的引渡要求。公开信还提到了欧洲理事会做出的一项要求释放这位调查记者的决议。

同时，公开信签署宣布他们打算支持德国政府与美英两国就阿桑奇案举行协商。

到目前为止，德国政府对威胁将维基解密创办人阿桑奇引渡到美国一事言辞一直很谨慎。英国内政大臣为引渡开了绿灯之后，德国外交部长贝尔博克说，美国已经做出了一项决定，“依照我们对法律的理解，我们对这项决定有不同的看法”。

她说，不该对新闻自由做出任何限制。同时，贝尔博克还指出，现有的法律手段尚未穷尽。事实上，阿桑奇的律师在7月1日对引渡决定提出了上诉。

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2019年4月，伦敦威斯敏斯特法院 4月11日，英国警方逮捕了维基解密创办人之一的阿桑奇。此前，他在厄瓜多尔驻伦敦大使馆的外交庇护身份已经被取消。这名被美国当局追捕长达9年、在厄瓜多尔大使馆屈身7年的传奇人物，这些年有着怎样的坎坷经历？

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2010年10月，伦敦 2010年11月28日起，阿桑奇参与创办的维基解密网站开始与一些国际新闻媒体合作发布一系列美国机密外交电报。此前，网站还披露了一系列美国在境外非法行径的信息。11月30日，瑞典方面指控阿桑奇涉嫌性侵，发布国际逮捕令；一周后，阿桑奇在伦敦向警方投案，但是否认这一指控。

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2011年1月，伦敦 这张照片摄于伦敦的“前线俱乐部”。他手中持有的光盘包含有一些境外银行账户持有人可能逃税的信息。在这一年中，维基解密继续爆料，而阿桑奇也在伦敦多次出庭，但伦敦高等法院作出了将他引渡到瑞典的决定。这意味着他被进一步引渡到美国的可能性增大。

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2012年12月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆 阿桑奇上诉失败，英国最高法院2012年5月底裁定阿桑奇可以因强奸指控而被引渡到瑞典。随后，为避免被捕，他躲入厄瓜多尔大使馆寻求庇护。而厄瓜多尔也正式向他提供政治避难权。这一年，维基解密继续运作，阿桑奇的发色则明显变得灰白。图为12月20日，阿桑奇在厄瓜多尔使馆阳台上发表讲话。

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2013年11月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆 阿桑奇踏入大使馆后，就再也没能离开。在这一年中，困境中的阿桑奇通过网络视频连线，声援被判重型的美军士兵曼宁、以及同样因爆料而遭美国追捕的斯诺登。

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2014年8月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆 2014年夏天，阿桑奇通过律师申请撤消国际逮捕令，但是斯德哥尔摩检察院驳回了申请。本图摄于8月，厄瓜多尔外长帕蒂诺(Ricardo Patino)在使馆内与阿桑奇进行会晤。

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2015年8月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆 这一年，维基解密继续爆出各类猛料，而他的人身自由，也依然局限在小小的大使馆内。好消息是，伦敦警方撤消了使馆门前的24小时监视；坏消息是，他只要一离开厄瓜多尔驻伦敦大使馆，他依然会随时被逮捕。这也意味着他无法前往为他提供政治避难的厄瓜多尔本土。

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2016年2月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆 这一年，维基解密的爆料力度丝毫不减，还在美国大选关键时期爆出对希拉里·克林顿不利的资料。这也引发了厄瓜多尔当局的不满，对他施以“断网”惩罚。这一年也有好消息：2月初，联合国一委员会裁定阿桑奇受到了不公正的“肆意拘禁”，不过英国、瑞典当局对此裁决并不买账。图为阿桑奇在大使馆阳台展示联合国裁决书。

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2017年5月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆 2017年5月19日，瑞典检方宣布中止对阿桑奇涉嫌强奸案的调查。随后，阿桑奇在使馆阳台上发表讲话，表示这是他的一场重大胜利。 作者: 文山



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