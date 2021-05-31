德国联邦议员：不要相信任何情报机构

德国之声：森斯伯格先生，您在接受采访时说过，您对被披露的事情并不感到惊讶。为什么？

森斯伯格：我当然不吃惊。欧洲情报部门与美国方面有合作，他们也同其他伙伴合作，他们有这样的相关利益。比如在英国脱欧期间，我想我们的欧盟伙伴有兴趣探询各方的立场，这也是情报部门的任务——传递和获取信息。他们在作的就是这件事。

德国之声：他们互相合作，但他们之间也互相刺探情报。这难道不是严重破坏信任吗？

森斯伯格：当然，这一方面是严重的破坏信任，但如果你相信自己的伙伴不会刺探你，那这是个错误。伙伴情报单位之间也在互相关注对方在作什么。知道这一点很重要，对任何人都不能完全信任。

德国之声：您是说，这在情报界是很正常的，在情报方面，德国连自己最亲密的盟国也不能信任？

森斯伯格：这就是我为什么一再说，我们有共同的利益，但在国家和（情报）机构之间不存在友谊。人与人之间的友谊，在情报机构之间是不存在的。因此，我们有所谓的360度全视角，我们也会注意不让自己被伙伴国家刺探。

德国之声：德国也有可能同美国一起刺探法国、意大利或其他关系最密切的欧洲伙伴国家？

森斯伯格：我们在工作框架内的决定是，不刺探伙伴国家，我们不刺探欧盟伙伴以及美国的机构。但我们有共同的利益。我们会一起合作，比如了解俄罗斯和中国在做什么。但我们当然意识到，我们的伙伴或许想窥探一下我们的情报信息，所以我们注意保密。

德国之声：您是说（德国的）伙伴国家有可能对德国进行间谍活动，但德国不会对它的伙伴这样作？

森斯伯格：我们当然不欢迎他们这样作。按照德国法律，如果有人在德国进行间谍活动，这当然是违法的。但另一方面，任何人称他们不从事这样的活动，我们并不会相信。我们所作的是防止他人，包括我们的欧盟伙伴在德国进行间谍活动。

德国之声：您认为柏林是否应该对有关指责采取行动，至少要求（对方）公布这份报告？

森斯伯格：我们需要搞清楚发生了什么，哪里的光纤电缆被用来入侵我们高层领导人的通讯渠道。这些我们都需要调查。但另一方面，这不是我们能够禁止或事先预防的的事，我们必须意识到，情报部门的工作就是试图取得信息。所以，不能轻信任何人。

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