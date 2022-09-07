德国联邦经济部酝酿强硬路线降低对中国市场的依赖

（德国之声中文网）路透社引述多个消息人士表示，德国联邦经济部正在考虑取消向在中国经营的德国企业提供国家投资出口担保。除此之外，德国复兴信贷银行（KfW）应该审核是否可以减少在华德国企业的信贷额度，同时通过扩大信贷额度以换取扩大在印尼等亚洲其它国家的投资和经营。

德国一名政府官员说：“我们希望避免德国经济变得过于依赖中国。”

据熟悉相关情况的消息人士透露，德国经济部也在重新考虑是否停止包括在中国举办推介活动或者培训经理人等在内的小型项目。根据德国经济部提供的数据，从2008年到2021年，1000多名中国管理人员参加了德中双边职业经理人培训计划。此后由于受到新冠疫情的影响，该培训计划已经暂停。

德国外长：“没人可以勒索我们”

G7将协商在世贸组织向中国提起诉讼

多年来，德国商界和政界一直希望对华经贸关系可以实现对等原则。简单来说就是外国在华企业应该可以获得在欧洲投资的中国企业平等的条件。德国一名政府官员说，七国集团应该讨论是否向世贸组织（WTO）就中国市场对外资的准入限制提起诉讼。他说：“我们应该向北京表明，我们也准备为公平的原则而抗争。”这名政府官员补充说，目前还在考虑的也包括，今后是否不仅要对中国企业在德国的投资进行审查，同时也要对德国企业在中国的投资进行审查。

2020年12月30日，中欧领导人共同宣布如期完成中欧全面投资协定谈判。当时中国商务部表示，协定涉及领域远远超越传统双边投资协定，谈判成果涵盖市场准入承诺、公平竞争规则、可持续发展和争端解决四方面内容。BBC引述智库布鲁盖尔中心（Bruegel）研究员艾西亚（Alicia García-Herrero）的分析认为，中欧全面投资协定旨在代替25项欧盟成员国与中国的双边投资协定，“根本上是为了减少欧洲投资者在中国投资的不确定性”。

不过2021年，因为新疆人权议题，欧盟和中国之间的关系急转直下。欧盟和北京方面先后宣布对对方的官员采取制裁行动。2021年5月20日，欧洲议会以599票赞成、30票反对、58票弃权，通过冻结《欧中全面投资协定》批准程序，直到中国取消对欧盟政治人物的制裁为止。

就德国经济部可能采取的对华强硬路线，消息人士称，经济部尚未对相关措施做出决定，因为政府内部存在不同的意见和看法。

德国经济部表示不会对具体的措施发表评论。不过经济部一名发言人表示，德国企业正在努力实现经济活动的多样化。这名发言人说：“经济部为了有针对性地帮助企业实现多样性且加强经营活动的韧性，目前正在研究合适的措施。”他还说，并不是世贸组织的所有成员国都遵守约定的贸易规则。

德国经济部以维吾尔少数民族受到迫害为由，已经终止向德国企业在新疆的投资提供政府担保。经济部表示，由于人权原因，一家企业提出的延长投资担保的4项申请没有得到批准。这家企业就是德国大众汽车公司。

不过，新上任的大众汽车总裁奥博穆（Oliver Blume）近期在接受《图片报周日版》采访时表示，希望继续大众在新疆工厂的运营。他说，大众汽车为新疆人民提供了“安全并且相对高薪的工作”。在谈到对中国市场的依赖时，奥博穆说：“过去几十年里，我们在中国非常成功。未来，我们也要在中国保持强势地位。这就是我们要在创新技术上投资的原因。”

德国政界向企业施压

路透社指出，德国政府希望在今年年底提出一份国家安全战略，之后还会公布一份对华采取更强硬的路线的中国新战略。其背景是担心中国在外交政策上可能采取更为对抗性的路线，同时担心德国对中国这个崛起中的超级大国的依赖性过大。最近台湾海峡的局势也一再升级。

本周二（9月6日）德国外长贝尔博克（Annalena Baerbock）外交使节年会经济日的活动上着重谈到了经济依赖性的问题。在提及俄罗斯入侵乌克兰的同时，贝尔博克说：“我相信，无论是我们还是你们都不可能只按照‘商务优先’的信条行事，而不去考虑长远的风险和依赖性的问题。”在提到中国时她说：“对德国外交部来说，对德国政府来说，德国经济的定位越广，也就越稳定。”

今年8月，德国总理肖尔茨在夏季记者会上呼吁德国企业无论是在供应链方面还是在贸易方面都不要过于依赖中国。他说：“我确信，德国企业已经做出了这个决定。”

德国经济研究所（IW）公布的一份调查报告显示，德国今年上半年在中国的直接投资出现历史新高。据统计，今年1月到6月，德国企业在中国的直接投资高达100亿欧元。在此之前，2000年以来，德国企业在华直接投资半年最高纪录为62亿欧元。

中国外交部：如果属实，毫无逻辑、非常荒谬

今天（9月9日）中国外交部新闻例会上，路透社记者询问发言人对“德国经济部正制定一揽子措施以降低中国市场对德企吸引力”有何评论，是否担心中德经济合作会受此影响？

外交部发言人毛宁回应说：“我不掌握你说的情况。如果属实，只能说德方有关措施毫无逻辑、非常荒谬。这些措施无论对德国自身经济发展还是中德务实合作都没有任何好处。过去50年来，中德始终秉持互利共赢原则推进经贸合作。尽管面对众多不利条件，今年1至7月中德双边贸易和投资都保持增长。这种紧密的经济联系是市场规律和商业决策的结果，也是经济全球化的缩影。”

毛宁还强调，“无论国际风云如何变幻，中国坚持扩大高水平开放的决心不会变，同世界分享发展机遇的决心不会变，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢方向发展的决心也不会变”。她警告，“希望德方能秉持理性务实的对华政策，通过扩大双向开放为两国高水平互利合作和维护开放型世界经济注入正能量，而不要搬起石头砸了自己的脚”。

就有关德国考虑同七国集团其他成员一道就中方不公平贸易措施向世贸组织提出申诉的问题，毛宁回答说：“中方一贯按照世贸组织规则行事。如果德国要提起所谓起诉，中方将在世贸组织框架下捍卫自身合法权益。”

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