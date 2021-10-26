德国联邦教育部长要求德国高校考虑终止与孔院合作

（德国之声中文网）据德国《明镜周刊》报道，德国联邦教育部长卡利切克（Anja Karliczek）在写给德国高校校长会议和文化部长会议的信中指出，德国高校应该"重新评估孔子学院在德国大学中的作用，并得出正确的结论"。

她在信中指出，一段时间以来，她对（德国境内）19所孔子学院的活动"深感忧虑"。她认为，孔子学院对德国高校工作的影响已经变得显而易见，这是"不能被接受的"。她建议有关高校"认真审视和孔子学院的合作"，"果断地处理"中国的影响。

卡利切克做出这一表态之前几天，杜伊斯堡和汉诺威两地的孔子学院在中国政府人士干预之后取消联合举行《习近平-全世界最有权势的人》（Xi Jinping - der mächtigste Mann der Welt）这本书的作者朗诵会。《世界报》发行人奥斯特（Stefan Aust）和《明星》杂志前驻华记者佳杰思（Adrian Geiges）是这本书的联合作者。

《世界报》的相关报道中指出，孔子学院取消举办新书朗诵会，不是因为这本书中存在批评性的内容，而是因为"在中国围绕着习近平普遍存在一种近乎崇拜的敬仰，人们不能将其当作普通人一样谈论或者书写"。

孔子学院取消朗诵会的做法在德国引起广泛批评。

汉诺威大学方面表示，孔院的这一做法"令人无法接受、让人感到诧异且无法理解"。原本计划在杜伊斯堡孔院举办的朗诵会最终改由杜伊斯堡埃森大学举办。

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孔子学院隶属于中国教育部。官方提出的在海外设立孔院的目标是促进中国语言和文化的传播，支持当地的中文教学，并促进文化交流。因此，他们经常被比作中国版的歌德学院。然而，批评者认为它们是中国共产党的宣传工具。

德国联邦教育部长卡利切克还在信中指出，德国高校应该同联邦宪法保卫局以及情报局保持更为紧密的联系。

在德国，教育工作由各联邦州主导。联邦教育部长如此明确地干预个别高校的工作并批评他们的合作协议，十分罕见。

针对联邦教育部长的这番表态，《习近平-全世界最有权势的人》一书的两位作者表示不以为然。奥斯特说："我们正在经历一场疯狂的螺旋。先是中国政府禁止孔院举办我们的新书朗诵会。现在德国政府想干脆把孔院都关了。"他表示，这件事务必需要降温。

另一位作者佳杰思表示，孔子学院的工作不能用黑白来评判。"两家孔院取消朗诵会的同时，在莱比锡和弗莱堡的另外两家孔院却几乎同时主办了我们的朗诵会，"他说，"该讨论的不应该是关不关孔院，而是如何确保在孔院可以举办有关中国的开放性对话。"

两位作者都认为，联邦教育部长对德国个别高校的干预，一定程度上正是她本人批评的"禁令式做法"。他们认为，高校应该自主做出决定。

（明镜周刊、世界报）

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