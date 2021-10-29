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德国联邦政府

德国的主要行政机构，亦称联邦内阁。

由联邦总理与多名联邦部长组成。

FILE PHOTO: Chinese and Taiwanese national flags are displayed alongside a military airplane in this illustration taken April 9, 2021. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

德语媒体：德国新政府应为台湾仗义执言 29.10.2021

今年的联邦大选中，绿党和自民党均在其竞选纲领中提出了加强对台关系的主张。那么，由上述两党参与执政的新一届德国政府上台后，德台关系会不会发生变化呢？
(COMBO) This combination created on June 11, 2020 of file pictures shows Germany's Chancellor Angela Merkel (L, at the European Union Headquarters in Brussels on October 17, 2019) and Chinese Premier Li Keqiang (also at the EU headquarters in Brussels on April 9, 2019). - German Chancellor Angela Merkel is holding a video conference with Chinese Premier Li Keqiang on June 11, 2020. (Photos by ARIS OIKONOMOU and JOHN THYS / AFP) (Photo by ARIS OIKONOMOU,JOHN THYS/AFP via Getty Images)

默克尔周一与李克强举行了告别会谈 18.10.2021

本周一，德国总理默克尔与中国总理李克强举行了告别会谈。德国政府新闻稿指出，由于疫情原因，会谈通过线上视频的方式举行，双方谈及德中双边合作和经济关系等话题。中方报道指出，北京期待德国新政府延续积极务实的对华政策。
Die Fahnen von Deutschland und den USA wehen am Gardasee in der Nähe von Riva del Garda ( Trentino / Italien ) Fahnen USA und Deutschland the Flags from Germany and the USA blow at Lake Garda in the Vicinity from Riva Del Garda Trentino Italy Flags USA and Germany

后默克尔时代 德美关系何去何从？ 17.10.2021

几十年来，美国一直都是“世界警察”。随着美国重新考虑其角色并建立新的联盟，无论德国政府组阁谈判结果如何，新一届德国政府都要做出相应调整。
December 21, 2012*** People play pool inside a coffee shop in Amsterdam on December 21, 2012. AFP PHOTO / ALEXANDER KLEIN (Photo credit should read ALEXANDER KLEIN/AFP/Getty Images)

大麻合法化：那些 “挺麻”的国家是怎么做的？ 16.10.2021

新一届的德国政府可能会推进大麻合法化。德国之声在这里就几个对大麻采取较温和立场的国家进行了盘点。
Pins mit den Nationalflaggen von Deutschland und China stehen auf einem Tisch. Berlin, 18.02.2019. Berlin Deutschland *** Pins with the national flags of Germany and China on a table Berlin 18 02 2019 Berlin Germany PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xThomasxTrutschel/photothek.netx

新德国政府 新对华政策？ 16.10.2021

德國聯合政府組閣談判正如火如荼進行，未來4年中國將是德國外交政策的重要對象之一，德國新政府應如何看待德中關係？未來可能實施哪些對華政策？德國議會4大黨派提出各自見解。
12.10.2021, Doha, Qatar, Taliban delegates meet with U.S. and European delegates in Doha, Qatar October 12, 2021. REUTERS/Stringer. NO RESALES. NO ARCHIVES.

欧盟同塔利班会晤 出10亿紧急援救 12.10.2021

在德国政府同塔利班举行会晤之后，欧盟也采取了同样做法。目前，阿富汗的人道主义危机进一步加剧。
06.10.2021, Berlin - Eine Ampel vor dem Reichstagsgebäude leuchtet in einer Langzeitbelichtung in allen drei Phasen, wobei sich der Straßenverkehr als Leuchtspuren abzeichnet. (Aufnahme mit Langzeitbelichtung)

走向“红绿灯”？德国政府组阁拉开序幕 07.10.2021

周四（10月7日），德国绿党、自民党和社民党开始进行为组阁做准备的摸底会谈。这三个党派能否最后组成较为被看好的“红绿灯”联合政府，还要经过漫长的谈判。
Annalena Baerbock, Kanzlerkandidatin und Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen kommt zur Stimmabgabe. +++ dpa-Bildfunk +++

德语媒体：德国绿党为何让北京忧心忡忡 28.09.2021

曾经12次出访北京的德国总理默克尔在中国享有极高的声誉，但新一届德国政府上台后，默克尔推行的温和对华路线还会得到延续吗？
06.08.2021, Die 15-jährige Clara wird im Impfzentrum geimpft. In Bremen können sich Kinder über 12 Jahre gegen Corona impfen lassen. +++ dpa-Bildfunk +++

德国政府新规：未接种疫苗者隔离误工不再获补偿 23.09.2021

未接种疫苗者，如密切接触新冠确诊者而需接受隔离，地方政府将不再向其提供补偿，以弥补因隔离而造成的收入损失。联邦政府的这一决定引起了各界不同的反响。
Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird im Gästehaus Zijin von Xi Jinping, Staatspräsident der Volksrepublik China, vor Beginn eines Vieraugengesprächs begrüßt. Merkel hält sich zu einem zweitägigen Besuch in der Volksrepublik China auf.

德语媒体：默克尔的对华政策缺乏远见 21.09.2021

默克尔历时十六年的总理生涯即将结束，下一届德国政府将会采取怎样的对华政策已然成为当前联邦大选中的热门话题。
Taliban spokesman Zabihullah Mujahid speaks during a news conference in Kabul, Afghanistan August 17, 2021. REUTERS/Stringer NO RESALES. NO ARCHIVES

塔利班寻求与德国正式建交 05.09.2021

塔利班发言人在接受德国媒体采访时表示，希望能够从得到外交上的承认和经济上的援助。德国外长马斯曾表示在安全保障和政治局势允许的情况下，可以考虑重新恢复喀布尔使馆。关于德国政府在从阿富汗撤离人员的处理方式，也逐渐成为德国大选最后阶段的选战议题。
Afghans gather on a roadside near the military part of the airport in Kabul on August 20, 2021, hoping to flee from the country after the Taliban's military takeover of Afghanistan. (Photo by Wakil KOHSAR / AFP)

阿富汗撤侨乱象  德国外长与情报局互呛 23.08.2021

由于阿富汗撤侨行动出现的混乱局面，德国政府、尤其是外交部长马斯成了众矢之的。而马斯本人则认为情报部门误判局势才造成了今天的严重被动。
Eine Schülerin einer Abschlussklasse wird im Impfzentrum an der Messe München geimpft. Seit dem 12.07.2021 können sich auch Schüler von Abschlussklassen impfen lassen.

打动人心是扩大疫苗接种的制胜法宝？ 22.08.2021

联邦德国政府吁请公民接种疫苗。然而，接种战役停滞不前。心理学家们认为，政治和媒体信息交流中也有失误。如何才能做得更好呢？
Taliban fighters patrol in Kabul, Afghanistan, Thursday, Aug. 19, 2021. The Taliban celebrated Afghanistan's Independence Day on Thursday by declaring they beat the United States, but challenges to their rule ranging from running a country severely short on cash and bureaucrats to potentially facing an armed opposition began to emerge. (AP Photo/Rahmat Gul)

塔利班射杀德国之声记者家人 多家德媒吁柏林协助 20.08.2021

消息指出，连日来塔利班突袭了至少三名德国之声记者在阿富汗的家，其中一名记者的一名家人遭塔利班成员杀害，另一名家人不幸受重伤。德国之声联合其他媒体，呼吁德国政府确保记者在阿富汗的安全。
Polizeibeamte begleiten einen Afghanen auf dem Flughafen Leipzig-Halle in ein Charterflugzeug. (zu dpa «Verfahren um zurückzuholenden Flüchtling: Zwangsgeld beantragt») +++ dpa-Bildfunk +++

德国暂停遣返阿富汗难民 12.08.2021

塔利班在阿富汗攻城掠地，进展迅速，联邦德国政府不得不改变策略。柏林外交部目前正拟定一份关于阿富汗局势的新报告。
Eine Ärztin übergibt einem Mann im Impfzentrum des Klinikums Stuttgart in der Liederhalle nach einer Impfung seine Impfbescheinigung. Baden-Württemberg öffnet die Vergabe von Impfterminen für mehr Menschen mit Vorerkrankungen sowie deren Angehörige. +++ dpa-Bildfunk +++

疫苗接种 王牌在手？ 07.08.2021

德国联邦卫生部长施潘提出设想，未来电影院、音乐会、餐厅将只对接种新冠疫苗者开放。不过，并非人人都认同这种“区别待遇”，德国政府内部亦存在争论。

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