为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
默克尔领衔联盟党，舒尔茨代表社民党，谁能在总理宝座的角逐中胜出？右翼政党之前在地方选举中异军突起，本届大选联邦议院力量对比是否面临洗牌？
黑红、黑绿、红绿、红红……下一届联邦政府会是什么颜色联合？
德国希望组成新一届政府的四党谈判终于以失败告终。实际上，所谓的"牙买加"谈判并没有进入到实质谈判阶段。还在摸底阶段，各党就已谈崩。
联邦大选三周半过后，联盟党、自民党和绿党开启联合政府组阁谈判。各政党领导人态度并不是很乐观，因为谈判进程将会十分艰难。
德国大选刚刚结束，仍然处于博弈阶段的德国便又迎来统一纪念日。德国之声总编Ines Pohl认为，德国也必须给自己进行国际定位。
大选落幕，研究者认为，右翼民粹主义的德国选项党（AfD）之所以成功进入联邦议会，并不意味着该党代表着某个单一团体的利益。不过，总体而言，选项党的支持者的确与其他选民颇为不同。
或许德国选项党的成果原在意料之中，所以，并未引起太多惊呼。更多的倒是忧虑：不知是否能出现一个能承担国际责任的稳定的联邦政府。
2017德国联邦大选的结果让德国政府执政变得更难，这不仅是因为右翼民粹政党德国选项党（AfD）进入议院。德国之声记者Christoph Strack指出，政府组阁恐怕会是一个长久艰难的过程。
以为德国大选结果最终出炉就万事大吉？那就想得太简单了。联盟两党外加自民党、绿党组成所谓的黑黄绿“牙买加”联合政府似乎是目前唯一的组阁可能。而“责任”一词，则是各党首脑不离嘴的“热词”。
在2017年的联邦议院大选前，默克尔的政治对手——无论是党内还是党外的竞争者都已被排除出局或对她构不成威胁。让我们悉数一下默克尔政治道路上的那些过客
德国大选结果出炉，鉴于社民党宣布进入反对党行列，联盟党将不得不联合自民党和绿党组阁。一旦“黑黄绿”组阁成功，新政府对华政策将出现哪些变化？本台记者采访了同济大学德国研究中心副主任胡春春。
包括法国总统马克龙在内的各国领袖纷纷向默克尔胜选表达祝贺。而德国选项党进入议会让欧洲的右翼民粹主义领袖们欢呼不已。
社民党意欲以在野身份重整旗鼓。如此，新一届德国政府组阁只剩下一种可能：基民盟／基社盟、自民党和绿党联合组阁。文化上极不相同的这四家非达成一致不可，原因是其它各党就在等着它们的失败。
德国右翼民粹政党选项党（AfD）以12.6%的得票率首次进入联邦议会，且成为第三大党。柏林等城市举行集会，抗议该党的政治立场。
德国选项党主席之一佩特里突然宣布不会加入该党联邦议院党团，震惊政界。佩特里在萨克森州的选区作为直接候选人赢得议席，这意味着她形同以“无党籍”身份加入下届议会。
德国选项党毫无疑问是2017年联邦大选的最大赢家，首次进入联邦议院便成为第三大党。该党是默克尔难民政策的主要反对者。除此之外，人们对于选项党还有多少了解？
对于德国来说，这个选举日是一次清算。右翼民粹政党首次进入议会，而默克尔总理则遭受了沉重打击。德国之声总编Ines Pohl评论如下。
一切照旧？默克尔还是联邦总理，唯一的疑问只是谁是她的执政伙伴。社民党已经宣布拒绝，自民党和绿党是不是靠谱的选项？无论如何，默克尔都面临难题。
© 2021 德国之声 |
数据保护 |
责任声明 |
联系方式