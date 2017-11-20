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德国联邦大选

默克尔领衔联盟党，舒尔茨代表社民党，谁能在总理宝座的角逐中胜出？右翼政党之前在地方选举中异军突起，本届大选联邦议院力量对比是否面临洗牌？

黑红、黑绿、红绿、红红……下一届联邦政府会是什么颜色联合？

Die CDU-Vorsitzende und Bundeskanzlerin, Angela Merkel, und der CSU-Vorsitzende und Ministerpräsident von Bayern, Horst Seehofer, äußern sich am 20.11.2017 zum Scheitern der Jamaika-Sondierungen von CDU, CSU, FDP und Grünen in der Landesvertretung von Baden-Württemberg in Berlin. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa | Verwendung weltweit

德国大选后的摸底谈判和组阁谈判 20.11.2017

德国希望组成新一届政府的四党谈判终于以失败告终。实际上，所谓的"牙买加"谈判并没有进入到实质谈判阶段。还在摸底阶段，各党就已谈崩。
18.10.2017****dpatopbilder - Eine junge Frau befestigt am 18.10.2017 in Berlin Luftballons in den Jamaika-Farben an einem Geländer bei der Parlamentarischen Gesellschaft an der Spree. Union, FDP und Grüne beginnen hier die Sondierungen für eine Jamaika-Koalition. Die Organisation Mehr Demokratie demonstrierte mit der Aktion für bundesweite Volksentscheide im Koalitionsvertrag. Foto: Kay Nietfeld/dpa | Verwendung weltweit

德国黑黄绿三党开启组阁谈判 18.10.2017

联邦大选三周半过后，联盟党、自民党和绿党开启联合政府组阁谈判。各政党领导人态度并不是很乐观，因为谈判进程将会十分艰难。
+++ Bildergalerie Das erwartet uns im Oktober +++ ARCHIV - Rund eine Million Menschen feierten in der Nacht zum 3. Oktober 1990 in Berlin wie hier vor dem Reichstagsgebäude die wiedergewonnene deutsche Einheit. Die Deutschen sind mit dem 3. Oktober 1990 45 Jahre nach dem Ende des 2. Weltkrieges wieder in einem souveränen Staat vereint. Die DDR ist an diesem Tag dem Geltungsbereich des Grundgesetzes beigetreten und existiert nicht mehr. Am 03.10.2015 jährt sich die Deutsche Wiedervereinigung zum 25sten Mal. Foto: Wolfgang Kumm/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

评论：德国统一日 任重而道远 03.10.2017

德国大选刚刚结束，仍然处于博弈阶段的德国便又迎来统一纪念日。德国之声总编Ines Pohl认为，德国也必须给自己进行国际定位。
18.09.2016 Top candidate of the anti-immigration party Alternative for Germany (AfD) Georg Pazderski (R) and AfD co-leader Joerg Meuthen (2ndL)react after first exit polls of the Berlin city-state elections, Germany September 18, 2016. REUTERS/Fabrizio Bensch Copyright: Reuters/F. Bensch

究竟谁选了德国选项党？ 26.09.2017

大选落幕，研究者认为，右翼民粹主义的德国选项党（AfD）之所以成功进入联邦议会，并不意味着该党代表着某个单一团体的利益。不过，总体而言，选项党的支持者的确与其他选民颇为不同。
25.09.2017 +++ Übersicht internationale Zeitungen nach Bundestagswahl: Lidove Noviny, Prague, Czech Republic Hospodarske Noviny, Prague, Czech Republic Morgenavisen Jyllands-Posten, Viby, Denmark

国际传媒看德国大选结果 26.09.2017

或许德国选项党的成果原在意料之中，所以，并未引起太多惊呼。更多的倒是忧虑：不知是否能出现一个能承担国际责任的稳定的联邦政府。
25.11.2016 Passanten gehen am 25.11.2016 in Berlin im Nebel am Reichstag vorbei. Foto: Kay Nietfeld/dpa Foto: Kay Nietfeld/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

评论：晴天已过 - 对默克尔来说也不例外 25.09.2017

2017德国联邦大选的结果让德国政府执政变得更难，这不仅是因为右翼民粹政党德国选项党（AfD）进入议院。德国之声记者Christoph Strack指出，政府组阁恐怕会是一个长久艰难的过程。
Christian Democratic Union CDU party leader and German Chancellor Angela Merkel is seen leaving after a news conference at the CDU party headquarters, a day after the general election (Bundestagswahl) in Berlin, Germany September 25, 2017. REUTERS/Axel Schmidt

德国“牙买加” - 并非“爱之岛” 而是别无选择？ 25.09.2017

以为德国大选结果最终出炉就万事大吉？那就想得太简单了。联盟两党外加自民党、绿党组成所谓的黑黄绿“牙买加”联合政府似乎是目前唯一的组阁可能。而“责任”一词，则是各党首脑不离嘴的“热词”。
21.04.2016 epa05270053 German Chancellor Angela Merkel arrives prior to the award ceremony of the Four Freedoms Awards 2016 to the German politician Merkel in Middelburg, The Netherlands, 21 April 2016. The Christian Democrats is distinguished because of her moral leadership, not only in Germany, but also as a pioneer in the European refugee crisis and financial crisis. EPA/REMKO DE WAAL +++(c) dpa - Bildfunk+++Copyright: picture-alliance/dpa/ANP/R. De Waal

这些年来被默克尔“化解”的政治对手 25.09.2017

在2017年的联邦议院大选前，默克尔的政治对手——无论是党内还是党外的竞争者都已被排除出局或对她构不成威胁。让我们悉数一下默克尔政治道路上的那些过客
24.09.2017*****BERLIN, GERMANY - SEPTEMBER 24: German Chancellor and Christian Democrat (CDU) Angela Merkel speaks to supporters while standing next to leading members of her party and under a banner that reads: The Middle following initial federal elections results that give the CDU 33.1% of the vote, giving it a first place finish, though 8.4% less than in the last election four years ago, on September 24, 2017 in Berlin, Germany. Chancellor Merkel is seeking a fourth term and coming weeks will likely be dominated by negotiations between parties over the next coalition government. The right-wing Alterniative for Germany (AfD) finished in the third place with a better-than-expected 13.2%. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

专访：德国对华政策将出现哪些变化？ 25.09.2017

德国大选结果出炉，鉴于社民党宣布进入反对党行列，联盟党将不得不联合自民党和绿党组阁。一旦“黑黄绿”组阁成功，新政府对华政策将出现哪些变化？本台记者采访了同济大学德国研究中心副主任胡春春。
French President Emmanuel Macron (R) greets German Chancellor Angela Merkel as she arrives for talks on EU integration, defense and migration at the Elysee Palace in Paris, France, August 28, 2017. REUTERS/Charles Platiau

默克尔惨胜 选项党坐大：国际社会怎么看？ 25.09.2017

包括法国总统马克龙在内的各国领袖纷纷向默克尔胜选表达祝贺。而德国选项党进入议会让欧洲的右翼民粹主义领袖们欢呼不已。
ARCHIV - ILLUSTRATION - Eine Frau und zwei Männer stehen am 20.09.2005 hinter der Landesfahne von Jamaika in den Farben schwarz, gelb und grün. Die Grünen in Berlin hatten es sich anders gewünscht, zumindest die meisten. Aber die Entscheidung von Saarlands Grünen-Chef Ulrich für eine «Jamaika»-Koalition in seiner Heimat hat der Partei neue Möglichkeiten eröffnet. Am Mittwoch (14.10.2009) wollen sich CDU, FDP und Grüne in der Saarbrücker Staatskanzlei erstmals über den Fahrplan für die Koalitionsverhandlungen unterhalten. Foto: Frank Rumpenhorst dpa/lrs (zu dpa-Korr. Jamaika eröffnet Grünen neue Reisemöglichkeiten vom 13.10.2009) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

组阁：高难度的妥协艺术 25.09.2017

社民党意欲以在野身份重整旗鼓。如此，新一届德国政府组阁只剩下一种可能：基民盟／基社盟、自民党和绿党联合组阁。文化上极不相同的这四家非达成一致不可，原因是其它各党就在等着它们的失败。

大选后 柏林等地举行反对“选项党”抗议 25.09.2017

德国右翼民粹政党选项党（AfD）以12.6%的得票率首次进入联邦议会，且成为第三大党。柏林等城市举行集会，抗议该党的政治立场。
25.09.2017*****Frauke Petry, chairwoman of the anti-immigration party Alternative fuer Deutschland (AfD) leaves a news conference in Berlin, Germany, September 25, 2017. REUTERS/Fabrizio Bensch

才胜选便内讧？选项党主席与党团决裂 25.09.2017

德国选项党主席之一佩特里突然宣布不会加入该党联邦议院党团，震惊政界。佩特里在萨克森州的选区作为直接候选人赢得议席，这意味着她形同以“无党籍”身份加入下届议会。
Ein Mann hält am 24.09.2017 auf der Wahlparty der Alternative für Deutschland (AfD) in Berlin ein Lebkuchenherz mit der Aufschrift AfD goes Berlin in der Hand. Foto: Julian Stratenschulte/dpa | Verwendung weltweit

右翼崛起:你所知道(或者不知道)的选项党 24.09.2017

德国选项党毫无疑问是2017年联邦大选的最大赢家，首次进入联邦议院便成为第三大党。该党是默克尔难民政策的主要反对者。除此之外，人们对于选项党还有多少了解？
Supporters of the Christian Democratic Union (CDU) react as exit poll results were broadcasted on public television at an election night event at the party's headquarters in Berlin during the general election on September 24, 2017. Germany voted in a general election expected to hand Chancellor Angela Merkel a fourth term, while the hard-right Alternative for Germany (AfD) party is predicted to win its first seats in the national parliament. / AFP PHOTO / Tobias SCHWARZ (Photo credit should read TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images)

评论：德国希望重新开始争论 24.09.2017

对于德国来说，这个选举日是一次清算。右翼民粹政党首次进入议会，而默克尔总理则遭受了沉重打击。德国之声总编Ines Pohl评论如下。
German Chancellor Angela Merkel walks through the German parliament Bundestag prior to a debate about the relationship between United States and Germany in Berlin, Monday, Nov. 18, 2013. During a statement Monday to Parliament, Merkel called the allegations about NSA spying grave and said they must be investigated to re-establish trust. At the same time, Merkel said the alliance with Washington remains a fundamental guarantor for our freedom and our security. (AP Photo/Markus Schreiber) |

默克尔继续执政！和谁一起？ 24.09.2017

一切照旧？默克尔还是联邦总理，唯一的疑问只是谁是她的执政伙伴。社民党已经宣布拒绝，自民党和绿党是不是靠谱的选项？无论如何，默克尔都面临难题。
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