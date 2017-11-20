德国“牙买加” - 并非“爱之岛” 而是别无选择？

以为德国大选结果最终出炉就万事大吉？那就想得太简单了。联盟两党外加自民党、绿党组成所谓的黑黄绿“牙买加”联合政府似乎是目前唯一的组阁可能。而“责任”一词，则是各党首脑不离嘴的“热词”。