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德国联邦国防军

德意志联邦共和国的武装部队(Bundeswehr)

德国联邦国防军主要是参加一些联合国实行的国际维持和平任务、人道救援任务及北约的军事行动。

BERLIN, GERMANY - OCTOBER 13: General Eberhard Zorn (L), Inspector General of the Bundeswehr, German President Frank-Walter Steinmeier and Defense Minister Annegret Kramp-Karrenbauer arrive at a ceremony to honor Germany's 20-year military mission and its veterans in Afghanistan on October 13, 2021 in Berlin, Germany. Germany withdrew its forces from Afghanistan earlier this year as part of the general withdrawal of NATO forces. A total of 59 members of the Bundeswehr lost their lives during Germany's 20-year military presence in Afghanistan. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

德国向曾在阿富汗服役的军人致敬 14.10.2021

在柏林，德国最高领导人10月13日向曾经部署在阿富汗的德国军人们致敬。其间也特别纪念了在阿富汗使命中丧生的59名德国士兵。

Ein Fallschirmjäger der Bundeswehr hält ein Sturmgewehr vom Typ G36 K mit einem sogenannten Laser-Licht-Modul (LLM) bei der Übung «Green Griffin 2019» in den Händen. Rund 2500 Soldaten aus den Niederlanden und Deutschland üben seit dem 6. Mai 2019 in der Lüneburger Heide für den Verteidigungsfall. Im Mittelpunkt von «Green Griffin 2019» steht unter anderem die rasche Verlagerung von Fallschirmtruppen.

媒体：德国预备役军人计划仇外袭击 02.10.2021

德媒报道称，在德国北部，一些前伞兵和联邦国防军预备役军人计划了针对外来移民的袭击活动。其首领还与德国国防部的一名官员有过密切联系。
02/08/2021*** Die Besatzung winkt von Bord der Fregatte «Bayern», die zu einer mehrmonatigen Übungsreise in den Indischen und Pazifischen Ozean aufbricht. Das Kriegsschiff mit 232 Soldatinnen und Soldaten wird sieben Monate lang im Seegebiet zwischen dem Horn von Afrika, Australien und Japan unterwegs sein. +++ dpa-Bildfunk +++

中方谢绝德国军舰访问请求 15.09.2021

德国外交部9月15日透露，中方已经回绝了德国海军“巴伐利亚号”访问中国港口的请求。这艘护卫舰8月初启航前往印太海域，预计会在12月中旬穿越南中国海，但是将避免存在争议的水域。

德军驻扎阿富汗的这20年 27.08.2021

911恐怖袭击后，德国联邦国防军也紧随美军，参与了阿富汗军事行动，持续驻扎到今年夏天才完全撤离。许多德国民众如今都质疑，这场持续二十年的海外军事行动究竟有多大意义。
This handout photo taken and provided by the German armed forces Bundeswehr on August 27, 2021 shows German Defence Minister Annegret Kramp-Karrenbauer (R) talking with soldiers of the German armed forces Bundeswehr at the airport in Tashkent, Uzbekistan, at the end of a military evacuation operation to fly out German nationals, local workers and other people at risk from Kabul, Afghanistan, where people try to flee the country after the Taliban swept back to power. - Germany has pulled out all its soldiers from Afghanistan with its last evacuation flight from Kabul, Defence Minister Annegret Kramp-Karrenbauer said. Germany had flown out 5,347 people since August 16, she confirmed. (Photo by Marc Tessensohn / BUNDESWEHR / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT 'AFP PHOTO / HANDOUT / MARC TESSENSOHN / BUNDESWEHR' - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

德防长亲赴塔什干慰问联邦国防军官兵 27.08.2021

德国联邦国防军在阿富汗人员撤离任务结束，国防部长克朗普-卡伦鲍尔亲赴乌兹别克斯坦首都塔什干国际机场慰问。该机场是德军撤离使命转运中心。

身在德国 心系阿富汗 26.08.2021

两名曾为驻阿富汗马扎里沙里夫德军工作过的阿富汗译员，目前已经携妻带幼来到了德国境内的难民营。但是他们依旧非常担心滞留在阿富汗的父母及兄弟姐妹：假如塔利班知晓了他们的身份，很有可能会杀害他们。
Ein Transportflugzeug vom Typ Airbus A400M der Luftwaffe hebt am frühen Morgen auf dem Fliegerhorst Wunstorf in der Region Hannover ab. Angesichts des rasanten Vormarschs der Taliban in Afghanistan will die Bundeswehr mit der Evakuierung deutscher Staatsbürger und afghanischer Ortskräfte aus Kabul beginnen. +++ dpa-Bildfunk +++

德国第一架军机仅载7人离开 塔利班: 本国人不应离境 17.08.2021

在喀布尔机场上空盘旋5小时后，载有“空降猎兵”的德国联邦国防军一架A400M运输机周一至周二夜间终于在该机场降落。由于只获短暂停留时间，该机很快匆匆起飞，机上只搭载了7名需要疏散的人员。不过在数小时后，德国第二架载有120人的运输机也升空。
Afghanistan, Milit‰r im Einsatz gegen die Taliban bei Kundus 210723 -- KUNDUZ, July 23, 2021 -- An Afghan special force member attends a military operation against the Taliban fighters in Kandak Anayat village of Kunduz city, Afghanistan, July 23, 2021. The Afghan special forces have evicted the Taliban fighters from several villages from around Kunduz city, capital of the northern Kunduz province, after killing 10 militants on Friday, provincial police chief Zabardast Khan Safi said. Photo by /Xinhua AFGHANISTAN-KUNDUZ-MILITARY OPERATION AjmalxKakar PUBLICATIONxNOTxINxCHN

塔利班发动攻势 已占领三座省会 08.08.2021

阿富汗北部省会城市昆都士被塔利班攻取显然已经只是时间问题。过去三天内，塔利班已经控制了三座省会城市。
16.07.2021 RHINELAND PALATINATE, GERMANY - JULY 16: A view of flood devastated area after severe rainstorm and flash floods hit western states of Rhineland-Palatinate and North Rhine-Westphalia, on July 16, 2021, in Ahrweiler district of Rhineland-Palatinate, Germany. The death toll from Germany's worst floods in more than 200 years rose to 81 and some 1,300 people are missing. Search and rescue works continue in the area. Abdulhamid Hosbas / Anadolu Agency

大水无情 德国遭遇罕见洪灾 16.07.2021

汽车被掀翻、房屋被毁坏、人们被困屋顶……灾难片中场景在德国西部成为现实。截至周五中午，这次罕见的大洪水已经导致上百人丧生，超过千人失踪。

Verteidigungsministerin, Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), stellt das Weltraumkommando der Bundeswehr in Uedem in Dienst und unterhält sihc mit Oberst Marco Manderfeld, militärischer Leiter des Weltraumlagezentrums. +++ dpa-Bildfunk +++

德军启动太空指挥部: “并非为了星球大战” 14.07.2021

德国联邦国防军新建太空指挥部，从7月13日开始运作。国防部长卡伦鲍尔强调，此举非为"星球大战"，与太空作战无关，而是旨在从地面出发保护重要卫星。    
Das Handout der Bundeswehr zeigt Soldaten der Bundeswehr, die während der Rückverlegung zum Ende der Mission Resolute Support (RSM) in ein Transportflugzeug A400M der Luftwaffe steigen. Kurz vor Ende des Bundeswehr-Einsatzes in Afghanistan hat die Wehrbeauftragte des Bundestags eine öffentliche Debatte über die Lehren aus der Militärmission gefordert. +++ dpa-Bildfunk +++

德国撤离最后一批驻扎阿富汗官兵 30.06.2021

德国联邦国防军在阿富汗北部玛玛尔的营地已经被清理一空。参与北约坚定支持特派团的最后一批德国官兵乘坐飞机离开阿富汗。至此，德国结束了在阿富汗为期近20年的军事行动。目前还有数千名曾为德军服务过的阿富汗人的前景不明，人权组织警告称，这些人恐怕会遭到塔利班的报复。
Eine Drohne der Bundeswehr des Typs Heron steht in einem Hangar im Lager Camp Castor der MINUSMA-Mission. ei einem Wahlsieg der Union im September will Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer die Bewaffnung von Drohnen als klares Ziel einer künftigen Koalition festschreiben. (Zu dpa Kramp-Karrenbauer: Bewaffnung von Drohnen als klares Ziel formulieren)

分析报告：德国无人机防御能力严重不足 14.06.2021

德国联邦军智库GIDS的一份分析报告指出，德国针对攻击性无人机的防御能力严重不足，不仅军事上处于劣势，一旦遭遇无人机恐怖袭击，民众安全也难以得到保障。
ARCHIV 2012 +++++ German soldiers of the 291st Jagerbataillon take part in a military ceremony on July 5, 2012 in Illkirch-Graffenstaden, eastern France. The 600 soldiers of the 291st J?gerbataillon, the first German regiment stationed in France since 1945 and who will parade down the Champs-Elysees avenue on July 14, represent a powerful symbol of reconciliation between the two countries. AFP PHOTO/FREDERICK FLORIN (Photo credit should read FREDERICK FLORIN/AFP/GettyImages) Stationierungsort vom Terrorverdächtigen Franco A.

一個德國右翼極端主義軍人的雙面生活 23.05.2021

佛朗哥．A，這名德國士兵被指控冒充敘利亞難民，並策劃襲擊知名政治人物，此案加深了對德國聯邦國防軍中右翼極端主義的擔憂。

ARCHIV FOTO - 03.10.2013 *** - Ein Bundeswehrsoldat mit dem Abzeichen der Nato Mission ISAF steht am 03.10.2013 in Kundus in Afghanistan bei einem Appell. Foto: Michael Kappeler/dpa (zu dpa «Kabinett beschließt Mandate für Mali und Afghanistan» vom 04.02.2014) +++ dpa-Bildfunk +++

德国军队撤离阿富汗，谁管他们的当地雇员？     16.05.2021

德国国防部已宣布，从阿富汗撤军时，不会抛弃当地工作人员。但对许多人来说，仅有这样的宣布是不够的。  
Ashraf Ghani (r), afghanischer Präsident, trifft sich mit Antony Blinken (M,l), US-Außenminister, und den Delegationen im Präsidentenpalast. Der Krieg in Afghanistan ist der längste, in den die USA je verstrickt waren. US-Präsident Biden hat versprochen, die Truppen abzuziehen - nun macht er ernst. +++ dpa-Bildfunk +++

美国从喀布尔撤离部分外交人员 28.04.2021

鉴于阿富汗安全威胁局势恶化，美国大使馆正减少其工作人员数量。据德国国防部在推特上所作的一项宣布，考虑到塔利班的威胁，德方正加强对驻阿联邦国防军官兵的保护。
ARCHIV - Bundeswehrsoldaten sichern am 04.06.2009 bei Masar-i-Scharif einen Konvoi ab. Verteidigungsminister zu Guttenberg (CSU) will nach dpa-Informationen in der Bundesregierung eine Aufstockung der deutschen Truppen in Afghanistan möglichst um 1500 Soldaten durchsetzen. Um eine realistische Abzugsperspektive zu eröffnen, müsse das deutsche Kontingent auf 6000 Mann erhöht werden, sagten hohe Ministeriumsangehörige der Deutschen Presse-Agentur dpa in Berlin am Freitag (22.01.2010) .Foto: Maurizio Gambarini +++ dpa-Bildfunk +++

与美共进退 德英也将从阿富汗撤军 14.04.2021

德国国防部长表示将与美国共进退，将于9月11日前从阿富汗撤军。目前，德国仍然有1300名士兵驻守在阿富汗。
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