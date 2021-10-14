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德意志联邦共和国的武装部队(Bundeswehr)
德国联邦国防军主要是参加一些联合国实行的国际维持和平任务、人道救援任务及北约的军事行动。
在柏林，德国最高领导人10月13日向曾经部署在阿富汗的德国军人们致敬。其间也特别纪念了在阿富汗使命中丧生的59名德国士兵。
德媒报道称，在德国北部，一些前伞兵和联邦国防军预备役军人计划了针对外来移民的袭击活动。其首领还与德国国防部的一名官员有过密切联系。
德国外交部9月15日透露，中方已经回绝了德国海军“巴伐利亚号”访问中国港口的请求。这艘护卫舰8月初启航前往印太海域，预计会在12月中旬穿越南中国海，但是将避免存在争议的水域。
911恐怖袭击后，德国联邦国防军也紧随美军，参与了阿富汗军事行动，持续驻扎到今年夏天才完全撤离。许多德国民众如今都质疑，这场持续二十年的海外军事行动究竟有多大意义。
德国联邦国防军在阿富汗人员撤离任务结束，国防部长克朗普-卡伦鲍尔亲赴乌兹别克斯坦首都塔什干国际机场慰问。该机场是德军撤离使命转运中心。
两名曾为驻阿富汗马扎里沙里夫德军工作过的阿富汗译员，目前已经携妻带幼来到了德国境内的难民营。但是他们依旧非常担心滞留在阿富汗的父母及兄弟姐妹：假如塔利班知晓了他们的身份，很有可能会杀害他们。
在喀布尔机场上空盘旋5小时后，载有“空降猎兵”的德国联邦国防军一架A400M运输机周一至周二夜间终于在该机场降落。由于只获短暂停留时间，该机很快匆匆起飞，机上只搭载了7名需要疏散的人员。不过在数小时后，德国第二架载有120人的运输机也升空。
阿富汗北部省会城市昆都士被塔利班攻取显然已经只是时间问题。过去三天内，塔利班已经控制了三座省会城市。
汽车被掀翻、房屋被毁坏、人们被困屋顶……灾难片中场景在德国西部成为现实。截至周五中午，这次罕见的大洪水已经导致上百人丧生，超过千人失踪。
德国联邦国防军新建太空指挥部，从7月13日开始运作。国防部长卡伦鲍尔强调，此举非为"星球大战"，与太空作战无关，而是旨在从地面出发保护重要卫星。
德国联邦国防军在阿富汗北部玛玛尔的营地已经被清理一空。参与北约坚定支持特派团的最后一批德国官兵乘坐飞机离开阿富汗。至此，德国结束了在阿富汗为期近20年的军事行动。目前还有数千名曾为德军服务过的阿富汗人的前景不明，人权组织警告称，这些人恐怕会遭到塔利班的报复。
德国联邦军智库GIDS的一份分析报告指出，德国针对攻击性无人机的防御能力严重不足，不仅军事上处于劣势，一旦遭遇无人机恐怖袭击，民众安全也难以得到保障。
佛朗哥．A，這名德國士兵被指控冒充敘利亞難民，並策劃襲擊知名政治人物，此案加深了對德國聯邦國防軍中右翼極端主義的擔憂。
德国国防部已宣布，从阿富汗撤军时，不会抛弃当地工作人员。但对许多人来说，仅有这样的宣布是不够的。
鉴于阿富汗安全威胁局势恶化，美国大使馆正减少其工作人员数量。据德国国防部在推特上所作的一项宣布，考虑到塔利班的威胁，德方正加强对驻阿联邦国防军官兵的保护。
德国国防部长表示将与美国共进退，将于9月11日前从阿富汗撤军。目前，德国仍然有1300名士兵驻守在阿富汗。
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