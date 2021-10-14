德国撤离最后一批驻扎阿富汗官兵

德国联邦国防军在阿富汗北部玛玛尔的营地已经被清理一空。参与北约坚定支持特派团的最后一批德国官兵乘坐飞机离开阿富汗。至此，德国结束了在阿富汗为期近20年的军事行动。目前还有数千名曾为德军服务过的阿富汗人的前景不明，人权组织警告称，这些人恐怕会遭到塔利班的报复。