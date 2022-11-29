德国联邦国防军：真的有能力打仗吗？

（德国之声中文王）“两天”（联邦国防军只能进行两天的密集型战斗）的这个数字似乎是德国国防圈中的匿名消息来源泄露的。如果这是真的（由于这是国家机密从而无法证实），那么德国的弹药储备量远远低于北约预期标准——北约要求每个成员国储备的弹药应足够供应30天的战事需要。据国防专家称，仅弥补这一缺口，德国就必须投资200至300亿欧元。

瓶颈远不止这一个。德国国防军的装备状况一直是令人忧心的话题：需要维修的坦克和直升机、无法开火的步枪、以及没有保暖衣，士兵不得不在严寒中训练的故事多年来充斥着各新闻媒体。

俄罗斯入侵乌克兰后，德国联邦总理肖尔茨(Olaf Scholz)宣布迎来“时代转折点”，国内外称此也将成为德国外交政策和军事战略的转折点。

德国联邦国防军亟待解决的装备“黑洞” 豹2型坦克 联邦议院国防专员巴特尔斯(Hans-Peter Bartels)在其一月底提交的年度报告中写道：“联邦国防军远说不上装备齐全。几乎每个领域都缺器材。”联邦国防军的豹2型主战坦克也存在这个问题，只有一小部分可以投入使用。

德国联邦国防军亟待解决的装备“黑洞” 美洲狮步兵战车 “美洲狮”步兵战车的情况也不乐观。今年2月，在244辆交付的战车中，只有60辆可以投入使用。国防部对于这些新设备的交付质量不满。实际上，它们只是试用版：预计这款战车完全准备就绪不会早于2024年。

德国联邦国防军亟待解决的装备“黑洞” 修来修去 维修部队永远在忙。而这里也不是没有问题：有时会缺少重要的备件。国防专员巴特尔斯抱怨道，目前工业维修总是“等待时间过长”。

德国联邦国防军亟待解决的装备“黑洞” A400M运输机 不上天的飞机：对于军用运输机A400M而言，这是常态。在很长一段时间里，这款运输机被看作是“问题飞机”——费用比预计的高；到货比预计的晚；功能比预计的少。由于可以投入使用的飞机太少，目前联邦国防军还在继续使用已用了50个年头的C-160运输机。

德国联邦国防军亟待解决的装备“黑洞” 虎式军用直升机 根据一份内部报告，联邦国防军的直升机中也只有一小部分达到战备水平。报告称，德国陆军航空兵有53架这种虎式武装直升机，然而去年平均只有11.6架可以投入使用。而NH90和CH-53型运输直升机的情况也是类似灾难性的。

德国联邦国防军亟待解决的装备“黑洞” 海军训练舰“戈尔希·福克” 海军训练舰“戈尔希·福克”（Gorch Fock）本来的维修费用应只有1000万欧元。如今，花销已经爆炸，激增至1.35亿欧元，目前付了将近7000万。前防长冯·德莱恩承认，联邦国防军在预估费用时出现严重错误。

德国联邦国防军亟待解决的装备“黑洞” 212型潜艇 德国联邦国防军总检察长佐恩（Eberhard Zorn）在今年3月的一份内部报告中对目前的情况表示不满，海军的情况尤为岌岌可危：在去年的5个月中，没有一艘212型潜艇处于战备状态。该报告引发的后果是：时任防长冯·德莱恩表示，未来不再公开这些数字。

德国联邦国防军亟待解决的装备“黑洞” G36自动步枪 士兵们想要这款突击机枪，而防长不想要。这款机枪因为在实验室极端温度条件下测试时出现射击不准确而被剔除。然而，配置后继枪型的过程非常不顺利，可以概括为花费高、运气差、故障多。

德国联邦国防军亟待解决的装备“黑洞” 基本装备也存在缺陷 不仅仅是这些大型设备存在问题：国防专员巴特尔斯指出，防护背心、靴子、衣服、头盔以及夜视设备这些装备也太少，而造成这些问题的主要原因是繁冗复杂的官僚体制。 作者: Martin Muno



为了证明不是空喊口号，肖尔茨宣布大幅度提升国防预算，使其成为欧洲各国之最，并一次性设立1000亿欧元的特别基金用于军事现代化改造。

相互指责

9个月后，人们想问，这一大笔钱都去哪儿了？

弹药短缺问题在德国联邦政府和国防工业之间引发了一场令人不快的激烈争论，围绕“谁该主动”的问题：是应该由工业部门首先提高产能，还是政府应该更快地下订单?

“目前我对军备行业的期望是，尽快提高产能。”社民党联邦主席拉尔斯·克林贝尔 (Lars Klingbeil) 本周初对德广联表示， “那种想着：先等等，看看有什么政策下来再说，绝对不是我们应对弹药短缺应有的态度。”

他补充道:“如果德国军备工业无法做到这一点的话……那我们就得看看能不能从比如其他北约国家那儿订购弹药。”

德国安全与国防工业联合会(BDSV)负责人汉斯·克里斯托夫·阿茨波迪安(Hans Christoph Atzpodien)对克林贝尔的说法迅速做出回应，认为他“大错特错”。阿茨波迪恩对德新社表示，在乌克兰战争爆发后的几周内，德国大型军备公司的产量已经提升了一倍。

欧洲外交关系委员会（ECFR）的国防分析师拉斐尔·洛斯(Rafael Loss)对德国之声表示：“国防工业和政府之间发生的这种大惊小怪/一惊一乍实在很可笑。”

洛斯指出，相关法规禁止军备企业在没有政府授权的情况下自主生产武器或向银行申请贷款。

他担心德国缺乏紧迫感，无法对俄罗斯发动侵乌战争所产生的的地缘政治影响做出回应。洛斯说:“其他国家，尤其是东欧国家，在政府和企业之间建立起相关工作组的速度就要快得多。”

如今，东欧及北欧的北约成员国已经开始担心，德国作为军事伙伴是否靠得住了。“我们做好去赴死的准备了，你们呢？”拉脱维亚国防部长阿蒂斯·帕布里克斯（Artis Pabriks) 10月底在柏林举行的一次会议上向他的欧洲同僚问道。他很直接地对德国同僚说：“而这在很大程度上与你们国家的军事力量相挂钩，对不起，但你们的军事力量目前无从谈起。”

洛斯说：“公平地说，我认为肖尔茨‘时代转折’的演讲表明，他已经隐隐意识到了这一重大挑战。”“但看起来国防部和其他机构并没有能够同时胜任这些任务的能力。”

军备补给才刚刚开始

德国政府已签下重要订单，斥巨资购买35架最先进的美制F-35战斗机，以取代其老化的龙卷风战机（Tornado），每架战机的价格为2亿欧元。然而，新战机要到2027年才能投入使用。

军需物资的采购总是一个漫长的过程，其他西欧国家在恢复和平时期物资结构方面也面临着类似问题。小到袜子大至战斗机，军队需要的几乎所有东西都必须先订购后制造。国防部长克里斯蒂娜·兰布雷希特 (Christine Lambrecht) 上周在德国联邦议院的预算辩论中说：“你无法在五金店买到现成的军备物资。”

洛斯说：“为确保对乌克兰的弹药武器交付实现可持续供应，同时对联邦国防军进行重建，我们需要大约目前15倍的弹药量。”

此外仍有诸多长期问题待解决。近几十年来，联邦国防军出售了许多冷战时期的储存掩体。这也就意味着，即使将来拥有北约规定的30天的弹药量，也很难找到储存它们的地方。

短缺问题存在已久

国防专家洛斯称反对党基民盟的批评为“空话”。“在过去基民盟执政的16年里，情况没什么不同，”他说。“看到社民党和基民盟因联邦国防军捉襟见肘的现状而相互指责，真是很有意思，但我认为他们双方应受到的指责一样多。”

基本物资供应长期以来一直是个问题。德国联邦议会国防专员伊娃·霍格尔（Eva Högl）最近在接受《时代周报》采访时表示，德国士兵在训练时仍然缺少必要的防护装备、保暖衣及其他必需品。

她谈到了后勤效率低下、疫情后的低迷状况以及官僚主义惰性问题：“不幸的是，联邦国防军相关部门的负责官员有时会表现出冷漠和不感兴趣，士兵经常得到的答复是：‘这个我们没有，耐心等等，没那么重要，我们之后寄过去’。”

部分官僚主义造成的障碍正在被清除：通过修改规定，小规模订单不必再在欧洲范围内招标；部队指挥官在支出金额不超过5000欧元的情况下，无需再通过官方采购程序批准。

联邦政府也已经承诺，基础设备将在今年年底前交付。如果运气好的话，德国士兵能赶在圣诞节前得到他们的新袜子。

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