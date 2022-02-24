德国联邦国防军有能力保卫国家吗？

（德国之声中文网）作为对俄罗斯入侵乌克兰的反应，北约开始向波罗的海沿岸等东部前沿国家增派部队。德国也参与其中，为执行北约快速反应部队的调遣作准备。在这支规模4万人的部队中，德国共可派出1.37万军人。

德国国防部宣布，联邦国防军已启动了"全国警戒"状态，即将向罗马尼亚派遣数架战斗机。2月初以来，德国向立陶宛调派了350名士兵和100辆军用车辆。但德国联邦国防军本身的行动能力到底如何？

陆军司令：两手空空

德国联邦国防军陆军总司令麦斯（Alfons Mais）直言不讳地表示，在欧洲面临战争威胁之际，"联邦国防军和我指挥下的陆军，几乎可以说只能空手以对。我们能够对联盟（北约）提供支持的选项极为有限。"麦斯在社交媒体上发文称，而这要归咎于政府多年来缩减军备支出的政策。

北约指挥下驻扎在立陶宛的德国士兵

德国前最高层军官、退役北约将军拉姆斯（Egon Ramms）周四在接受德国电视二台（ZDF）"今日"晚间新闻采访时也指出，特别是2010年后，联邦国防军缩小了编制，削减开支，减少弹药、装备修配部件等储备，严重影响到部队的应对能力。虽然最近几年开始增补，但仍不足以满足军队执行相应任务所需的水平。

当主持人问到，联邦国防军"有没有能力保卫这个国家？"拉姆斯的回答非常果断："可以简单地说，没有。"他表示，德国军队目前的状况，只能勉强完成北约协同指挥要求的任务，除此之外别无余力。

2011年，德国取消了义务兵役制。据联邦国防军官网的数字，目前德国的现役军人人数为18.37万，其中陆军6.3万，空军2.7万，海军1.6万人，网络和信息战部门1.4万人，其余为行政、后勤、培训机构等文职人员。

德国的军费预算尽管从2017年的370亿欧元提高到了2022年的500亿欧元，但在2017年之前的多年里，一直处于削减开支的压力下。2014年联邦议院首次发布的联邦国防军军备报告显示，很多军队物资和器械装备短缺，让不少议员感到震惊。此后状况也没有大的改观，个别武器系统至今存在严重缺口，例如直升机。军中目前只有不到一半的直升机能够立即升空。

德国联邦国防军亟待解决的装备“黑洞” 豹2型坦克 联邦议院国防专员巴特尔斯(Hans-Peter Bartels)在其一月底提交的年度报告中写道：“联邦国防军远说不上装备齐全。几乎每个领域都缺器材。”联邦国防军的豹2型主战坦克也存在这个问题，只有一小部分可以投入使用。

德国联邦国防军亟待解决的装备“黑洞” 美洲狮步兵战车 “美洲狮”步兵战车的情况也不乐观。今年2月，在244辆交付的战车中，只有60辆可以投入使用。国防部对于这些新设备的交付质量不满。实际上，它们只是试用版：预计这款战车完全准备就绪不会早于2024年。

德国联邦国防军亟待解决的装备“黑洞” 修来修去 维修部队永远在忙。而这里也不是没有问题：有时会缺少重要的备件。国防专员巴特尔斯抱怨道，目前工业维修总是“等待时间过长”。

德国联邦国防军亟待解决的装备“黑洞” A400M运输机 不上天的飞机：对于军用运输机A400M而言，这是常态。在很长一段时间里，这款运输机被看作是“问题飞机”——费用比预计的高；到货比预计的晚；功能比预计的少。由于可以投入使用的飞机太少，目前联邦国防军还在继续使用已用了50个年头的C-160运输机。

德国联邦国防军亟待解决的装备“黑洞” 虎式军用直升机 根据一份内部报告，联邦国防军的直升机中也只有一小部分达到战备水平。报告称，德国陆军航空兵有53架这种虎式武装直升机，然而去年平均只有11.6架可以投入使用。而NH90和CH-53型运输直升机的情况也是类似灾难性的。

德国联邦国防军亟待解决的装备“黑洞” 海军训练舰“戈尔希·福克” 海军训练舰“戈尔希·福克”（Gorch Fock）本来的维修费用应只有1000万欧元。如今，花销已经爆炸，激增至1.35亿欧元，目前付了将近7000万。前防长冯·德莱恩承认，联邦国防军在预估费用时出现严重错误。

德国联邦国防军亟待解决的装备“黑洞” 212型潜艇 德国联邦国防军总检察长佐恩（Eberhard Zorn）在今年3月的一份内部报告中对目前的情况表示不满，海军的情况尤为岌岌可危：在去年的5个月中，没有一艘212型潜艇处于战备状态。该报告引发的后果是：时任防长冯·德莱恩表示，未来不再公开这些数字。

德国联邦国防军亟待解决的装备“黑洞” G36自动步枪 士兵们想要这款突击机枪，而防长不想要。这款机枪因为在实验室极端温度条件下测试时出现射击不准确而被剔除。然而，配置后继枪型的过程非常不顺利，可以概括为花费高、运气差、故障多。

德国联邦国防军亟待解决的装备“黑洞” 基本装备也存在缺陷 不仅仅是这些大型设备存在问题：国防专员巴特尔斯指出，防护背心、靴子、衣服、头盔以及夜视设备这些装备也太少，而造成这些问题的主要原因是繁冗复杂的官僚体制。 作者: Martin Muno



即将政策转向？

不过军方领导官员一直强调，联邦国防军有能力"与我们的盟友在德国以及境外完成短期的、灵活机动的任务"。不过联邦议院的军队专员赫格尔（Eva Högl）对此也表示怀疑，她认为，从长期看，德国军队的发展方向应该是：减少境外使命和派遣人员，加强国防和北约范围内的防务。

在俄罗斯出兵乌克兰后，德国的国防能力自然而然地成为德国国内的政治话题。上任不久的大联合政府高层已明确表示，加强军备和国防将提上议事日程。绿党籍的副总理哈贝克周四接受采访时表示，乌克兰遭入侵后，北约东部国家必须得到更多保护，"德国应该保障一支有防御能力、全面行动能力和经得起考验的军队。我想对此目前是有疑问的。"就普京的入侵行动，他说，"我们必须承认，过去几个月里我们太天真了。"

财政部长林德纳（Christian Lindner）也表示，继续削减国防开支的做法已经不合时宜，他和国防部长拉姆布莱希特（Christine Lambrecht）都主张，政府必须提高联邦国防军的财政投入。目前这一主张已得到总理肖尔茨的支持。

根据今年早些时候联邦财政部的财政预算规划，今后几年的军费开支还会有削减。但从目前的形势来看，这一趋势将会得到逆转。

观看视频 03:01 德军驻扎阿富汗的这20年

（综合报道）

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