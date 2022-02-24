德国联邦国防军有能力保卫国家吗？

在俄罗斯入侵乌克兰之后，德国作为北约成员国做出了军事部署因应。在受到军事威胁的情况下，德国联邦国防军是否能保卫国家安全？军方人士对此的看法再次敲响了警钟。
（德国之声中文网）作为对俄罗斯入侵乌克兰的反应，北约开始向波罗的海沿岸等东部前沿国家增派部队。德国也参与其中，为执行北约快速反应部队的调遣作准备。在这支规模4万人的部队中，德国共可派出1.37万军人。
德国国防部宣布，联邦国防军已启动了"全国警戒"状态，即将向罗马尼亚派遣数架战斗机。2月初以来，德国向立陶宛调派了350名士兵和100辆军用车辆。但德国联邦国防军本身的行动能力到底如何？
德国联邦国防军陆军总司令麦斯（Alfons Mais）直言不讳地表示，在欧洲面临战争威胁之际，"联邦国防军和我指挥下的陆军，几乎可以说只能空手以对。我们能够对联盟（北约）提供支持的选项极为有限。"麦斯在社交媒体上发文称，而这要归咎于政府多年来缩减军备支出的政策。
德国前最高层军官、退役北约将军拉姆斯（Egon Ramms）周四在接受德国电视二台（ZDF）"今日"晚间新闻采访时也指出，特别是2010年后，联邦国防军缩小了编制，削减开支，减少弹药、装备修配部件等储备，严重影响到部队的应对能力。虽然最近几年开始增补，但仍不足以满足军队执行相应任务所需的水平。
当主持人问到，联邦国防军"有没有能力保卫这个国家？"拉姆斯的回答非常果断："可以简单地说，没有。"他表示，德国军队目前的状况，只能勉强完成北约协同指挥要求的任务，除此之外别无余力。
2011年，德国取消了义务兵役制。据联邦国防军官网的数字，目前德国的现役军人人数为18.37万，其中陆军6.3万，空军2.7万，海军1.6万人，网络和信息战部门1.4万人，其余为行政、后勤、培训机构等文职人员。
德国的军费预算尽管从2017年的370亿欧元提高到了2022年的500亿欧元，但在2017年之前的多年里，一直处于削减开支的压力下。2014年联邦议院首次发布的联邦国防军军备报告显示，很多军队物资和器械装备短缺，让不少议员感到震惊。此后状况也没有大的改观，个别武器系统至今存在严重缺口，例如直升机。军中目前只有不到一半的直升机能够立即升空。
不过军方领导官员一直强调，联邦国防军有能力"与我们的盟友在德国以及境外完成短期的、灵活机动的任务"。不过联邦议院的军队专员赫格尔（Eva Högl）对此也表示怀疑，她认为，从长期看，德国军队的发展方向应该是：减少境外使命和派遣人员，加强国防和北约范围内的防务。
在俄罗斯出兵乌克兰后，德国的国防能力自然而然地成为德国国内的政治话题。上任不久的大联合政府高层已明确表示，加强军备和国防将提上议事日程。绿党籍的副总理哈贝克周四接受采访时表示，乌克兰遭入侵后，北约东部国家必须得到更多保护，"德国应该保障一支有防御能力、全面行动能力和经得起考验的军队。我想对此目前是有疑问的。"就普京的入侵行动，他说，"我们必须承认，过去几个月里我们太天真了。"
财政部长林德纳（Christian Lindner）也表示，继续削减国防开支的做法已经不合时宜，他和国防部长拉姆布莱希特（Christine Lambrecht）都主张，政府必须提高联邦国防军的财政投入。目前这一主张已得到总理肖尔茨的支持。
根据今年早些时候联邦财政部的财政预算规划，今后几年的军费开支还会有削减。但从目前的形势来看，这一趋势将会得到逆转。
（综合报道）
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