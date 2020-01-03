德国联邦国防军暂停在伊拉克的军事培训

（德国之声中文网）伊朗将军苏莱曼尼（Kassem Soleimani）在美国空袭中丧生后，德国联邦国防军已停止了对库尔德人和伊拉克中央政府的安全部队训练。联邦国防军行动指挥部向联邦议院国防委员会的官员报告说，反"伊斯兰国"恐怖主义民兵组织联盟总部已决定保护自己的力量。该决定对联盟所有成员国都具有效力。

联邦国防军行动指挥部的报告说："对全伊拉克的安全和武装部队的训练暂时停止。"此前伊拉克中部就已经加强了安全措施。位于伊拉克中部的 反"伊斯兰国"军事联盟总部下令限制地面和空中的行动。目前，参加国际反"伊斯兰国"军事联盟的德国联邦国防军士兵总共有415人，指挥部位于约旦。目前约有130名德国官兵驻扎在伊拉克。

联邦国防军的非战斗使命

德国联邦国防军向伊拉克北部的库尔德地区派遣了近90名官兵负责训练库尔德军队。苏莱曼尼被杀后，他们的培训任务暂停。在首都巴格达以北30公里的Tadschi军事区，目前有27名负责训练伊拉克军队的联邦国防军士兵。到目前为止，联邦国防军负责的核武器和生化武器的防御训练以及后勤运输等项目已列入先期计划。然而，预定于1月中旬开始的下一期培训科目目前在Tadschi军事基地仅开始准备工作。在巴格达的反IS联盟总部也驻有5名德国士兵。

伊朗革命卫队圣城旅指挥官苏莱曼尼（Soleimani）周四在伊拉克首都巴格达机场附近的美国导弹袭击中丧生。美国国防部表示，这次袭击是特朗普总统下令，以防止对美国外交官和部队的进一步袭击。伊朗宣布将采取报复行动。

由于波斯湾的紧张局势升级，德国士兵已于2019年5月被困在伊拉克的Tadschi军事基地。当时，美国政府发出严重警告，要求提防伊朗操控的袭击。对于此前多次发生的商船和沙特阿拉伯石油设施遭袭击事件，华盛顿认为伊朗是幕后策划者。

李京慧/李鱼（法新社、德新社、路透社）