德国联邦国防军嫌疑人承认为俄罗斯提供情报

去年8月被捕的德国联邦国防军一名前军官，在法庭上承认自己向俄罗斯使领馆提出愿意合作，并提供了一些情报。这名嫌疑人还曾加入选项党（AfD）。

（德国之声中文网）周一（4月29日），一位涉嫌为俄罗斯从事间谍活动的德国联邦国防军前军官承认了对他的大部分指控。

Thomas H.在法庭承认，将自己在工作地点--联邦国防军采购部门获得的信息，转交给了俄罗斯在波恩的总领事馆。

联邦检察院指控54岁的Thomas H.自2023年5月起，自发向俄罗斯驻波恩总领事馆以及之后向俄罗斯驻柏林大使馆提出愿意与其合作，并提供了一些情报。

Thomas H.就职的部门是装备、信息技术部门。该部门每年采购价值数十亿欧元的装备。

检方称，Thomas H.所提供给俄罗斯的信息中，包括存在一张CD上的技术数据。此外，他还被指控翻拍了与弹药系统、飞机技术相关的信息。检方称，他将这些材料投进了俄罗斯驻波恩总领事馆的信箱内。

嫌疑人据称自发向俄使领馆提供了情报 图像来源: Oliver Berg/dpa/picture alliance

Thomas H.承认大部分指控属实。但他否认曾投进一张CD。他称，自己提供的仅仅是打印的数据，应该"没什么严重的"；他只是想证明自己的联邦国防军身份。

这名嫌疑人称，之所以寻求与俄罗斯使领馆取得联络，是因为担心乌克兰战争激化。他担心，如果德国提供重型武器系统，将被视为参战方。他说，他的目的是，在核战争爆发前，及时将家人转移到安全地点。

此外，这名嫌疑人也对德国政府表示不满。据法庭信息，Thomas H.加入选项党（AfD）的申请于2023年7月被批准。他承认自己曾在TikTok上订阅一名亲俄、与选项党关系密切的视频博主。Thomas H.表示，后来已经委托自己的生活伴侣提出退党申请，但不知是否落实。

Thomas H.的自我陈述中还描述了自己多年的过度疲劳状态，包括工作、新冠疫苗等原因，导致睡眠和注意力困难。他多次表示现在无法解释自己在当时那种心理状态下所做的事情。

检方称，在俄罗斯对乌克兰战争的背景下，Thomas H.提供给俄方的情报是"有价值的"。检方称，这令俄罗斯获得优势。联邦检察院一名代表在休庭时表示，这种向外国情报部门提供军事信息的做法属于严重刑事犯罪，需要法治国家作出相应的回答。

德军雇员涉嫌为俄罗斯当间谍 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Thomas H.去年8月被拘捕。当时引发很大反响。联邦内政部长费泽尔（社民党）当时宣布，将对政府机关实施更严格的安全核查。

法庭还将继续审理Thomas H.的案件至六月底。

（法新社、德新社）

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