 德国联邦国防军如何逐步走向印太地区 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.09.2022

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时政风云

德国联邦国防军如何逐步走向印太地区

乌克兰战火阻挡不了德国联邦国防军增加在印太地区军事存在的雄心。近年来，德国逐渐告别二战后聚焦本土防御的国防政策，开始着眼印太地区。最近的一次行动是派出战斗机前往遥远的澳大利亚，参加联合军事演习。

赴澳参加联合军演的台风式欧洲战机

赴澳参加联合军演的台风战斗机

（德国之声中文网）战火正在欧洲蔓延，德国联邦国防军却派出了六架“欧洲战斗机”（Eurofighter）到南半球的澳大利亚参加军事演习。这是一项充满雄心的行动：大约250名士兵参与其中，除了战斗机之外，四架运输机和三架新购置的空中加油机协同行动。

此次行动代号为“急速太平洋2022”（Rapid Pazific 2022），主要任务之一就是证明德国空军在印太地区也具备执行作战的能力。从离开德国出发到抵达中间经停站新加坡，这些参与行动的战机和运输机只需要不到24小时的时间。用军事领域的行话来说，这叫做“战略转移”能力。

来自17个国家的飞行员参加了在澳大利亚的军演

来自17个国家的飞行员参加了在澳大利亚的军演

明年德国还将继续参加在澳大利亚举行的系列军演，而这次参与训练的将是德国陆军。联邦国防军总监察长佐恩（Eberhard Zorn）8月底在接受路透社采访时宣布了这一计划，并且表示德国海军将以一整支舰队的规模重返印太海域。他强调：“我们不想通过自己的存在来挑衅任何人，但我们也希望向我们的价值观伙伴发出团结的信号。”

背景阅读：赴澳军演 德国空军亮相印太地区

告别本土防御，走向“印太”

参与在澳大利亚的军演，对于德国军队来说绝不仅是迈出了地理意义上的一大步。由于德国在二战期间犯下战争罪行，1955年成立的联邦国防军在数十年的时间里完全是专注于本土防御。当然这也是形势所需：直到1990年德国重新统一之前，东西德之间一直横亘着一条“铁幕”，双方军队都在严阵以待。

1999年，在德国派军队介入科索沃战争时，国内进行了长达数月的激烈争吵，连宪法和国际法都搬出来了。2004年，时任国防部长施特鲁克（Peter Struck）在解释为什么德国士兵要去阿富汗执行任务时说，他们是在兴都库什保卫德国的国家安全。如今，联邦国防军又走向了印太地区。

“印太地区”这个概念成为近年来有关安全政策争论的焦点。从非洲东海岸到美洲大陆西海岸之间的整片地区，战略上被视为“印太”——而中国则位于该地区的中心。苏黎世联邦理工学院安全研究中心的利博黑尔（Boas Lieberherr）在接受德国之声采访时表示：“印太地区这个概念主要着眼于一个不断崛起、并且打破了该地区即成格局的中国，同时也反映出美国对于自己的领导者角色充满了不确定感。”

印太地区对于德国的重要性也在近年来的诸多政治文件中得到体现：2020年9月，默克尔政府出台了一份“印太政策指导文件”，其中提到了亚洲地区的崛起及其随之而来的更加重要的政治和经济意义。2021年，欧盟也通过了一份印太战略文件，提到欧盟对于该地区的关注，以及对于“地区格局保持开放和基于规则”的重视。当时那份文件没有点名中国，但是提到了“当前印太地区的动态发展”引起了“激烈的地缘政治竞赛”，从而“给贸易和供应链带来更大压力，并且使得科技、政治和安全领域的紧张程度升级，人权的普世性也受到了质疑”。

时间再来到2022年夏天，北约在马德里峰会上通过的全新战略文件已经把中国明确地点了出来，并且被这一军事同盟视为对自身利益、安全和价值观的“挑战”。这份文件强调，北约成员必须通力合作，“应对中国给欧洲-大西洋地区安全带来的系统性挑战”。

从“巴伐利亚号”穿南海到赴澳联合军演

德国联邦国防军走向印太地区的第一步是由“巴伐利亚号”护卫舰走出的。2021年8月，这艘舰艇从德国出发前往南中国海海域，这是20多年来首次前往亚洲并且进入南海海域的德国军舰。中国方面没有允许该舰在上海港停靠访问。而今年德国空军战机在澳大利亚参与联合军演，也被视为向国际社会释放支持基于规则的国际秩序之信号。

肩负重任的巴伐利亚号

肩负重任的巴伐利亚号

就在德国战机低空飞过澳大利亚北部上空的同时，该国国防部长马尔斯（Richard Marles）正在德国访问。他在《法兰克福汇报》撰写的一篇客座评论中写道，对德国战机表现出的快速战略转移能力感到印象深刻，并且认为这是“德澳两国在地区安全事务上越来越紧密团结”的信号。

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