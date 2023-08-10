德国联邦军雇员涉嫌为俄当间谍被捕

（德国之声中文网）德国联邦刑事调查局的调查人员8月9日在科布伦茨逮捕了联邦国防军装备信息技术支援处(BAAINBw)的一名雇员，并搜查了他的住所和工作场所。

德国联邦检察官办公室8月9日下午在一份新闻稿中宣布，这位名叫托马斯·H. (Thomas H.) 的男子自5月以来多次主动联系俄罗斯驻波恩大使馆和总领事馆，表示愿意提供合作。他已将从工作中得到的信息交给俄罗斯情报部门。 据西南德意志广播电视台（SWR）的消息，德国宪法保护办公室在对驻德俄罗斯设施的监视中注意到该嫌疑人。

联邦国防军装备信息技术支援处位于科布伦茨，负责联邦国防军装备物资、武器的采购以及开发、测试和购置国防技术。

联邦法院7月27日对该男子发出了逮捕令。该男子现被拘留。德国联邦刑事调查局将与联邦军事反情报局和联邦宪法保护局合作对该案进行调查。

德国国防部拒绝就该事件置评，但联邦司法部长马可·布施曼（Marco Buschmann） 在短信服务X（原 Twitter）上向参与逮捕嫌疑人的所有人表示感谢。 这位自民党政治家写道，面对间谍威胁，要特别"保持警惕"。

德国内政部长南希·费瑟（Nancy Faeser，社民党籍）指出，乌克兰战争导致德国安全局势恶化，"间谍活动、虚假信息和网络攻击的威胁已经达到新的高度。" 同时，费瑟赞扬了安全部门的工作： "此案也表明，我们的安全部门正在密切关注俄罗斯在德国的间谍活动，并采取一致的措施予以打击。"

联邦议院绿党议员康斯坦丁·冯·诺茨（Konstantin von Notz）对托马斯·H.案表示担忧："该案再次表明德国是外国情报机构的关注焦点，"他说，"特别是俄罗斯，此外还有中国，在这里扮演着重要且令人不快的角色。我们需要更多地关注反情报活动以及专制国家对德国和欧洲民主的非法影响。"

间谍威胁增加

俄罗斯全面侵略乌克兰的战争爆发后，德国安全当局加大了打击俄罗斯机构间谍活动的力度。 欧洲国家也纷纷驱逐俄罗斯特工。去年4月，德国联邦政府宣布俄罗斯驻柏林大使馆的40名成员为"不受欢迎的人"。

去年11月，一名德国联邦国防军前预备役军官被判一年零九个月的徒刑，缓期执行，罪名是为俄罗斯充当间谍。法院称，多年来，该男子一直向俄罗斯军事情报总局格鲁乌（GRU）提供信息，包括德国联邦国防军的预备役制度以及2014年俄罗斯吞并克里米亚后欧盟对俄罗斯实施制裁的影响。法院认为，他受到"极端亲俄态度以及让自己在俄罗斯军事人员中受欢迎、被重视心理"的驱使。

去年12月，名叫卡斯滕·L.（Carsten L.）的德国联邦情报局雇员因涉嫌为俄罗斯从事间谍工作被捕。因其刺探和传递的信息被鉴定为属于刑法意义上的国家机密，他被控犯有叛国罪，在国际上引起轰动。德国《刑法典》规定，叛国罪可判处五年以上有期徒刑，情节特别严重的，甚至可判处无期徒刑。

（德新社、明镜周刊等）

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