德国职场多“咸猪手” 四分之一女性遭骚扰

（德国之声中文网）德国公务员联合会（DBB）委托民调机构Forsa进行的一项调查显示，大约26%的被调者表示曾受到过性骚扰。19%的人透露他们曾看见自己的同事被骚扰。政府公务员和私营公司的职员给出数据几乎没有差距。Forsa负责人居尔纳（Manfred Güllner）指出，#MeToo运动让人们变得敏锐，鼓励众多女性说出被骚扰的情况。

遭到骚扰的不仅有女性，调查显示，6％的男性也经历过性骚扰或性侵。被侵犯的女性和男性年龄大多在14至29岁之间（22%），另外，16%遭骚扰的人是60岁以上的群体。



被性骚扰的人们之中，44%的人选择了反抗或者求助他人。那些没有采取行动的人中，大约25%的人表示，这是因为觉得发生的事情并不严重。约20%的人因为害怕或者怕安全受到威胁而选择能忍则忍。



该调查结果是Forsa受德国公务员联合会委托进行定期问卷项目中的一个部分，该项目调查的是对国家、职业和政府公共部门的态度。为此，今年6月，公共各部门的1004名公务员和职员，还有各私企的1007名职员，另外还有约1000市民。



文木 / 凝炼 （德意志电台）