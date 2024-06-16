德国职场众生相：满意度降低 压力感增强

你就职的公司中，工作氛围也很压抑吗？一项民调显示，同全球总体情况相比，德国雇员对生活的满意度出现了明显下滑，而与此同时，焦虑程度则在稳步上升。

（德国之声中文网）德国雇员对生活感到越来越不满意。德新社获取的一项盖洛普民调显示，只有45%的受访员工对现状表示满意，并对未来充满信心。同去年的同类民调显示，对现状表示满意的员工占比下降了近八个百分点。在欧洲范围内，德国员工的满意度排名为第20位，而员工对现状满意占比排名前三的国家，分别是芬兰83%，丹麦77%以及冰岛76%。

压力山大

同去年相比，德国员工中认为压力过大的比例虽然下降了一个百分点，但仍高达41%，居于欧洲各国压力排行中的前三分之一行列。相比之下，奥地利和瑞士等德国邻国中，员工压力显然要低得多。奥地利员工中认为压力过大的比例为35%，瑞士人中的占比则为30%。

盖洛普公司负责欧洲、中东以及非洲民调事务的主管宁科（ Marco Nink）表示：“生活满意度下降的同时，压力感却在不断提升，这往往说明，受访者越来越觉得已经无法影响同生活密切相关的许多因素。”

亟须提升员工的企业归属感

宁科还表示，此次欧洲民调的数据还显示，对企业缺乏归属感的员工，其工作满意度

和对未来的信心度占比也较低，只有34%，而对就职企业有着深厚感情的员工，其满意度和对未来的信心度占比也要高得多，达58%。宁科说：“世界上所有的员工，都希望被当作人看待，而不是仅仅被视作资源。”

（德新社，世界报）

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