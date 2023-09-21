德国考虑禁用华为中兴网络设备，运营商：不切实际

（德国之声中文网）据德新社、《明镜》在线等德国媒体报道，德国内政部正在推动联邦政府采取措施，尽快将移动通讯网络中的中国部件移除。

消息人士对媒体透露，社民党籍的内政部长费泽尔（Nancy Faeser）提出，希望到2026年基本实现"核心网络"无中国组件的目标。此外还计划在交通运输网络中逐步淘汰华为和中兴等中国生产商的部件。

媒体获得的一份内政部文件指出，德国的5G网络对华为和中兴产品存在"严重的结构性依赖"。这与德国政府欲在关键领域"去风险"的中国战略背道而驰，因而"迫切需要"采取行动。

不过有关部门也承认，立即移除所有中国厂商的部件将严重影响网络运营，因此并不可行。内政部计划分两步走：首先，自2026年1月起禁止德国市场的三大移动运营商德国电信、沃达丰和 Telefónica在其核心网络，即涉及用户数据的小型计算中心使用华为和中兴产品。

德国即将禁用华为、中兴5G设备？

作为第二个步骤，内政部将与运营商签订一项公法条约，规定不在所谓的"入口网络"，包括移动通讯基站使用中国制部件。目标是，到2026年10月将全德网络中国部件的比例降至25%。

内政部的方案在政府内部得到的并不都是支持。由自民党领导的数字化部本周三表示，就此联邦政府尚未做出决定，并指出涉及5G网络建设中的关键部件，德国迄今执行的"高标准严规定"，已被证明是行之有效的。

德国电信：短期内难做到

事实上，在"核心网络"部分，三大运营商确实已经基本实现了淘汰华为、中兴部件的目标。不过在"入口网络"部分，仍在大量使用华为的技术和部件。

德国电信对媒体表示，至2026年秋季更换所有中国部件的时间表"与现实脱节"，因为短期内无法找到足够的替代供应商和工程技术产能。德国电信以英国为例指出，那里用7年时间更换中国部件的计划也被证明难度很大。

本周三，华为发表声明表示，"反对将网络安全评估政治化"，称这种做法将对德国的数字化转型造成负面影响，阻碍创新，并大大提高网络运营商的建设和运营成本，从而增加德国消费者的负担。声明称，华为是一个"提供创新技术、安全记录良好的可靠供应商"。

中国外交部发言人毛宁周四在例行记者会上回答有关德国禁用华为、中兴设备的问题时说："我们一贯反对任何国家将经贸科技问题政治化，我们认为各国都应当为各国的企业提供一个公平、非歧视、透明的营商环境。"

对于华为 我们应该感到担忧吗？

德国数字化部对媒体强调，重要的是，覆盖德国全境、稳定、快速和价格可支付的互联网通讯服务必须得到保障，而移动运营商必须对其网络保有支配权。

根据内政部的计划，具有重要安全意义的地区的网络中应完全移除中国部件，这包括首都柏林以及德国电信总部所在地波恩-科隆地区，后者也是众多联邦部委机构所在地。此外，银行集中的金融中心法兰克福和经济重镇慕尼黑及周边地区也可能受到波及。

（德新社、法新社、明镜在线）

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