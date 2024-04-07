德国考虑代孕合法化 为何引起争议？

（德国之声中文网）“生殖自决和生殖医学委员会”将向德国政府提交一份提议，这份文件备受外界期待，来自医学、心理学、社会学、健康科学、伦理学和法学等领域的九位专家花了一年的时间，就是否及如何合法化卵子捐赠和利他代孕的问题。

到目前为止，在德国，卵子捐赠和代孕都是被禁止的。然而每年还是有一些父母借腹生子，具体数目不详。如果父母一方能够证明孩子的亲生父母身份，大使馆就会定期签发德国护照。即将4岁的玛雅就是代孕生下的孩子。她的家长是克里斯蒂安和斯蒂芬，这一对同性伴侣通过加利福尼亚的一位代孕母亲生下了女儿。克里斯蒂安说，女儿最近说过玛雅想念罗克珊娜妈妈：“她知道自己还有一个美国妈妈”。这个家庭对这个话题非常开放。

44岁的克里斯蒂安知道代孕不是一件简单的事情，过程也不一定能够顺利。他说：“不幸的是，在许多国家，代孕母亲都遭到剥削。这就是为什么我们有意识地选择了加利福尼亚，尽管那里的费用要高得多”。他相信，德国的代孕合法化将有助于遏制这些不良现象，给代孕行业提供组织和规范。

和德国一样，在中国，代孕也是违法的，不过也有人在国外通过代孕母亲生下宝宝，其中最知名的案例之一是女星郑爽的“代孕门”，代孕在中国也因此一度成为热门话题。

除了美国之外，墨西哥、乌克兰、哥伦比亚、西班牙、以色列、塞浦路斯等地都可以代孕。希尔德斯海姆大学社会与组织教育学研究所性别问题研究员埃夫西尔（Sevda Evcil）指出，自2014年以来，代孕禁令遭到了系统性的破坏。当时联邦法院裁定，在某些情况下，德国可承外国法院授予合法父母身份的判决。埃夫西尔解释说：“如今，那些想要孩子却没有子女的夫妇面临着巨大的压力。随着医疗科学的进步，这种压力会进一步增大。毕竟，有一种说法是，任何人都可以生孩子，只要有足够的钱。不幸的是，许多国家的现实情况是，富人拿钱，穷人去生”。

她对非商业的利他代孕也并不赞同："用这个词来形容女性的无偿生育是危险的。这是对资本主义、厌恶女性的市场中受到剥削的女性的歧视"。

克里斯蒂安也认为代孕母亲应该获得报酬："女性为此付出了巨大的精力，她们应该得到适当的报酬。而且必须有明确的规则。启用利他模式就像打开了潘多拉的盒子"。他是生育博览会 "希望宝宝"的大使，会议每年在柏林和科隆举行。来自世界各地的中介机构都会为有意向找代孕的父母介绍项目，也为代孕计划或卵子捐赠做宣传。比如，一家位于利沃夫（Lviv）的乌克兰机构打出广告，一次成功的中介交易只需 4.7万欧元，这只是克里斯蒂安在美国找代孕母亲支付费用的一小部分。

联邦家庭事务部长鲍斯（Lisa Paus，绿党）希望，新的法规能加强女性的 "生育自主权"。然而，联邦政府也担心滥用的问题。德国教会反对代孕，因为他们认为女性和儿童的权利会受到损害。但有一点是肯定的：代孕宝宝早已在德国存在。

（天主教通讯社等）

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