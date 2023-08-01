德国考古学家在波罗的海打捞到百年古船

（德国之声中文网）德国北部城市吕贝克的水下考古学家周一（7月31日）在特拉韦（Die Trave）河口完成了一艘百年沉船的打捞工作。

参与这项工作的科研小组早些时候曾预计，这项从6月份开始的工作将持续三个月左右，并于9月份完成。不过，由于良好的水下能见度和天气条件，打捞行动得以提前完成。

该项目由吕贝克市民出资，总费用估计约为200万欧元。沉船位于海面下11米处，是在该地区水利和航运办公室的例行勘测中偶然发现的，并于去年7月对外公开。

该项目负责人霍施（Felix Rösch）说：「我们的发现超出了我们的预期，我们已经能够就这艘汉萨船只上的货物和设备得出一些结论。」据推测，这艘船很可能是1650年左右在荷兰建造的。

擅长水下打捞的波兰潜水员正在特拉韦河协助考古学家工作

船只或因火灾而沉没

考古学家霍施说，从这艘中型帆船上的货物发现的黑色痕迹表明，这艘船可能是因火灾而沉没的。他表示：「甲板上显然发生过相当大的火灾。」

在船上的货物中包含了几桶氧化钙，这种物质也被称为生石灰，当时常用于建筑房屋。霍施说：「里面大约有170桶，将在未来几天内拖出。」他补充说，水渗入桶中时可能会引起化学反应，产生高温，最终导致火灾。

初步迹象表明，该船沉没前可能正从斯堪的纳维亚半岛驶往吕贝克。工作人员用机器从海床中吸走沉积物，以便逐层挖掘船只残骸，这些重见天日的残骸将被送往吕贝克的一个仓库进行清理和记录。

研究团队也对所有打捞出的物件进行三维数字扫描，并对这些物品本身进行处理，以防止其迅速损坏。科学家们说，如果不采取这些措施，这些发现将在几年内损毁。

汉萨同盟首都吕贝克的历史

科学家们希望通过对沉船残骸的分析，深入了解吕贝克市的历史及其在汉萨同盟中的贸易关系--吕贝克在汉萨同盟中发挥了几个世纪的主导作用。他们也认为，这次发现有可能与该市档案馆文件中提到的1680年沉船事件有关。

尽管多年来在波罗的海发现了许多当时的军舰，但在该海域西南部盆地发现这样一艘保存完好的商船还是引起了轰动，特别是因为它保存得极为完好。

汉萨同盟--源于古高地德语「Hanse」，意为「集团」--是一个由欧洲城市和城邦组成的商业和防御联盟，始于12世纪的德国北部。该联盟在当时蓬勃发展并主导了北海和波罗的海的贸易，直到17世纪末才解体。

至今仍启发欧洲贸易关系

汉萨同盟在鼎盛时期的范围从现今俄罗斯的诺夫哥罗德（Novgorod）一直延伸到英国伦敦。汉萨同盟的成员以吕贝克为中心，在现在的拉脱维亚、爱沙尼亚、波兰、瑞典、挪威、德国、荷兰和比利时开展贸易。

商人们积累了大量的私人财富，享有特权和法律自主权，这与今天的自由港并无二致。但接下来的发现美洲新大陆和跨大西洋贸易的兴起标志着汉萨同盟的衰落，1666年伦敦钢铁厂在伦敦大火中被毁则标志着联盟的解体。

除了在长25米、宽6米的百年沉船中发现的瓷器、兽骨和船具外，考古学家霍施尤其对在沉船残骸中发现的一个烈酒瓶感到自豪，上面有着「Londn」字样，指的很可能是英国首都和重要贸易港口。

尽管汉萨同盟已经消亡，但它的理念却以各种形式延续了下来，最近的一次是新汉萨同盟--也被称为汉萨同盟2.0。这是由来自丹麦、爱沙尼亚、芬兰、爱尔兰、拉脱维亚、立陶宛、荷兰和瑞典等国的财政部长于2018年2月建立的。

德国最美的汉萨城 罗斯托克 在汉萨同盟时期，罗斯托克是该联盟在波罗的海最重要的货物中转地。如今，这个美丽的海港城市每年夏季都举办汉萨帆船节，来自四面八方的多达250艘传统帆船和博物馆船前来参加，并向游人开放。

德国最美的汉萨城 汉堡 13至15世纪，汉萨同盟垄断了欧洲东北部至西北部的商业。1321年，汉堡加入该同盟。曾经的海港如今成为旅游者的最爱。汉堡港每年5月初的生日庆祝都会吸引约100万人参加。

德国最美的汉萨城 吕贝克 吕贝克当时是汉萨同盟最富有的城市，也是群龙之首，有“同盟女王”之别称。1987年，吕贝克登上世界文化遗产名录。汉萨同盟鼎盛时期时，北海、波罗的海及内陆近200个城市都是其成员。吕贝克的汉萨博物馆呈现了同盟的兴衰史。

德国最美的汉萨城 施特拉尔松德 位于波罗的海的施特拉尔松德（Stralsund）老城保留了14世纪汉萨同盟鼎盛时期的风貌。古老的港口仓库群中现在修起了一座海洋馆。走进博物馆，人们仿佛置身于波罗的海、北海、大西洋和北冰洋的水下世界。

德国最美的汉萨城 不来梅 富有的不来梅商人当时经威悉河将货物运送到北海，再销往世界各地。集市广场是不来梅的骄傲。2004年，不来梅古老的市政厅和罗兰石像被列为世界文化遗产。

德国最美的汉萨城 维斯马 砖石建筑是汉萨城市维斯马（Wismar)的一大特征，代表了北德地区的建筑风格。无论是教堂，还是许多民宅，都用清一色的红砖筑成。2002年，维斯马老城和施特拉尔松德老城同被授予世界文化遗产称号。

德国最美的汉萨城 吕内堡 伊尔默瑙河畔的汉萨城吕内堡是中世纪北德最大的盐城。这里不仅产盐，盐商们还经伊尔默瑙河将盐运往各地。伊尔默瑙河先汇入易北河，流经100公里后汇入北海。吕内堡的盐业博物馆向人们讲述了制盐业对该城的影响。

德国最美的汉萨城 科尔巴赫 黑森州的科尔巴赫（Korbach）既不靠海也不靠河。由于处于重要的商路交汇处，该市15世纪加入汉萨同盟。今天，德国共有25个城市冠有汉萨城的别称。



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