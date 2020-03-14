德国老年人如何面对疫情？

（德国之声中文网）罗伊特（Werner Reuter）不知所措。晚上，他已计划晚上为老年人组织一场活动：数名艺术家、众多客人，集聚一堂。他说，他考虑了很久，不知自己是否担得起责任。一方面，他为这个名为"老人公开舞台"的活动准备了很长时间，邀请了艺术家，在波恩老城租了场地。另一方面，他知道，冠状病毒的传播对他的客人们构成一种特别的危险。因为，所有客人都过了花甲之年。
罗伊特是艺术教育家，今年72岁，自己便属于风险群体，一旦感染冠状病毒，有可能致命。但是，鉴于1000人以下的集体活动未被有关当局禁止，罗伊特最终还是决定，于周三，3月11日，在波恩的一个老年聚会所举办他的"公共舞台"活动。
为最大程度减少传染风险，桌上都放有一份名单，让客人们填写。罗伊特说，假如某人感染了，他至少可以马上通知其他客人，并由此可以追踪传染链。他妻子还另外给了他安全建议：不拥抱、相互间保持距离！
罗伊特是艺术教育家，今年72岁，自己便属于风险群体
怕孤独
只有一次，他忘记了妻子的忠告：见到一老友时，他激动万分，与之热烈拥抱。其它时候，他倒也注意保持距离，对客人们微笑相迎，并致"冠状礼"--手胳膊肘弯曲。
这晚，聚会场所里渐渐挤满了人。原则上，大家都知道自己易于感染冠状病毒，但仍不愿呆在家里。72岁的玛丽昂（Marion）告知，她女儿暗示她不该来，但她不愿取消这次出场机会。她自创了一首诗，并要朗诵。玛丽昂有支气管炎病史。
罗伊特知道客人们的问题。他说："如果不能会会其他人，尤其是对上了点年纪的人来说，就是个问题。"不过，他仍看到了：客人数量明显少多了，大概只来了18个人。一般情况下，会有多达70人。
德国老人
周三起，情况继续恶化。因此，人们可以相信，很多老年人此间较为重视这一议题了。而这是对的。因为，对相关病例的分析显示，年龄越大，病毒的危险性便越大。VOX新闻门户网站分析了疫情尤重的中国湖北省今年1月至2月份的新冠病毒死亡率。分析结果显示，60岁以下群体的死亡率低于2%；60至69岁群体的死亡率便到了4.6%；70至79岁的是9.8%；超过80岁的更达到18%。
柏林病毒学家德罗斯滕（Christian Drosten）也得到相同结果。他相信，80岁以上群体的死亡率介于20%至25%。
鉴于老年人属于这样的风险群体，德国面临严峻局面，因为，德国总体而言人口老化，近1800万人的年龄超过65岁。在欧盟各国中，只有意大利人平均年龄高于德国。
德国是世界上老龄人口占比最多的国家之一（资料图片）
淡定但谨慎
柏林天主教社会问题学院老年学专家沙克（Claudia Schacke）在接受天主教通讯社采访时表示，迄今，德国老年人在有关冠状病毒的讨论中总体上"相当淡定"，原因在于，他们生活经验丰富，已经历过其它危机。
在波恩的"公开舞台"上也可以看到这一情况。活动进行当中，罗伊特走到大家面前，朗读一封神秘的信。信中写道："亲爱的人类（……）我这么迅速。如此无所不在。想拥抱整个地球（……）叫你不知所措--人类啊。让你的世界颤抖。（……）你的冠状病毒。"客人们捂掌大笑。罗伊特说："我夫人觉得，我该就这个悲哀的题目写点什么"。
然而，晚会结束后，他也不得不遗憾地承认：时下再为老人们组织什么活动意义不大，既处于健康安全原因，也由于来的人这么少。在他的建议下，波恩的另一个老年人活动不定期推迟。听得出来，他觉得很遗憾，不能经由艺术让人们走到一起。不过，罗伊特很快补充说，他又有了一个主意。此时，他的声调又活泼、热烈起来了："如果一切都过去了，那时，人们一定得说：让我们搞一个大的庆祝活动，比以前任何时候都更注意保持与他人的联系。"
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哈勒成为德国首个全面停课的城市
截至3月12日，德国境内只有哈勒这一个城市全面关闭了幼儿园及学校。在欧洲范围内，全国停学停课的国家包括意大利、奥地利、捷克、丹麦、爱尔兰和挪威等等。而到了3月13日，多个联邦州均宣布，从3月16日开始关闭该州的中小学和幼儿园。
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多国禁止或限制德国人入境
美国、捷克、斯洛伐克、约旦、哈萨克斯坦、蒙古等多个国家暂时禁止德国公民入境。俄罗斯、中国、塞浦路斯、乌干达等国家则要求德国来的旅客入境后必须先实行14天的隔离。
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德国16个联邦州全部出现确诊病例
此前一直保持确诊病例为零的萨克森-安哈特州10日一下子确诊了4例。4例确诊病例均为男性，年龄在20岁到42岁之间。其中3人在确诊前都去过南蒂罗尔（意大利）和蒂罗尔（奥地利）度假。至此，德国16个联邦州无一例外，全部都发现了确诊病例。
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没有观众的球赛
德国已经有多个联邦州响应联邦卫生部长施潘的号召，开始禁止千人以上的公共活动举办。德甲以及欧洲不少球赛或者延期举行，或者在没有观众到场观看的情况下举行。不过不少球迷对此表示不解和不满。
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德国境内首次出现新冠病毒死亡病例
3月9日，德国首次出现感染新冠病毒死亡病例，共计两人。一人来自于海因斯贝格（Heinsberg），另一人来自埃森。两地均位于德国人口数量最多的联邦州——北莱茵威斯特法伦州（北威州）。图为海因斯贝格县县长Stephan Pusch向媒体介绍详情。
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德国男子感染新冠病毒在埃及去世
3月8日，一名60岁的德国男子在埃及病逝。此前他同妻子一起在埃及参加尼罗河游轮游，后来因身体不适被送医并被确诊感染上新冠病毒。送医仅两天后便不治身亡。这也是疫情发生以来，首次出现的德国人死亡病例。
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疫情在德国开始蔓延
连续数日，德国国内的确诊病例数量激增。特别是在北威州，截至3月5日，确诊病例已经超过170例。2月底，德国联邦卫生部长施潘(Jens Spahn)就已经做出表示，目前的情况发生了改变，我们“正处于新冠肺炎在德国大流行的开始阶段”。
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海恩斯贝格县大量居民被隔离
海恩斯贝格县确诊的女患者是当地一家幼儿园的老师。在这家幼儿园就读的所有幼童都接受了病毒检测。海恩斯贝格县全县的学校和幼儿园都一度关闭。北威州卫生部在海恩斯贝格县最初的两个确诊病例出现后，呼吁该县所有参加过狂欢节聚会的居民主动向当地卫生部门报到并且施行居家隔离 。
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北威州一对夫妇被确诊
1月25日，北威州海恩斯贝格县（Heinsberg）的一位居民被确诊感染了新冠肺炎。这名重症患者在杜塞尔多夫大学附属医院接受治疗。他的妻子也于第二天被确诊，症状较轻。这对夫妻在确诊前两周内频繁参加社交活动，还曾参加过一场参与人数达到400人的狂欢节聚会。防疫和卫生部门无法追踪到这两名患者的感染源。
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德国侨民中出现确诊病例
2月1日，德国派遣专机从武汉撤出第一批侨民及家属，总数为124人。在莱茵兰-普法尔茨州一个德国空军基地进行隔离观察的过程中，有2人被确诊感染新冠病毒，随即被送往医院接受隔离治疗。2月中旬，根据罗伯特·科赫研究所统计的数字，当时德国境内确诊病例为16人。
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两周内确诊数增至16人
首例确诊病例出现后两周内，巴伐利亚州总共确诊14人感染新冠病毒。这些病例都同汽车零部件制造商Webasto有关联。被感染者当中有8人都是这家公司的员工。这些病例出现后，相关地区对密切接触者进行了隔离观察。
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德国确诊首例新型冠状病毒感染病例
今年1月27日，德国确诊首例新型冠状病毒(COVID-19)感染病例。被感染者是汽车零部件制造商Webasto位于Stockdorf总部的一名男性员工。将病毒传染给他的是一位不久前从中国前来德国总部参加培训的中国员工。中国员工前来参加培训时并未出现明显症状。德国罗伯特·科赫研究所表示，在德国发现的感染病例是亚洲地区之外的首例人传人感染病例。