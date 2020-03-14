德国老年人如何面对疫情？

（德国之声中文网）罗伊特（Werner Reuter）不知所措。晚上，他已计划晚上为老年人组织一场活动：数名艺术家、众多客人，集聚一堂。他说，他考虑了很久，不知自己是否担得起责任。一方面，他为这个名为"老人公开舞台"的活动准备了很长时间，邀请了艺术家，在波恩老城租了场地。另一方面，他知道，冠状病毒的传播对他的客人们构成一种特别的危险。因为，所有客人都过了花甲之年。

罗伊特是艺术教育家，今年72岁，自己便属于风险群体，一旦感染冠状病毒，有可能致命。但是，鉴于1000人以下的集体活动未被有关当局禁止，罗伊特最终还是决定，于周三，3月11日，在波恩的一个老年聚会所举办他的"公共舞台"活动。

为最大程度减少传染风险，桌上都放有一份名单，让客人们填写。罗伊特说，假如某人感染了，他至少可以马上通知其他客人，并由此可以追踪传染链。他妻子还另外给了他安全建议：不拥抱、相互间保持距离！

怕孤独

只有一次，他忘记了妻子的忠告：见到一老友时，他激动万分，与之热烈拥抱。其它时候，他倒也注意保持距离，对客人们微笑相迎，并致"冠状礼"--手胳膊肘弯曲。

这晚，聚会场所里渐渐挤满了人。原则上，大家都知道自己易于感染冠状病毒，但仍不愿呆在家里。72岁的玛丽昂（Marion）告知，她女儿暗示她不该来，但她不愿取消这次出场机会。她自创了一首诗，并要朗诵。玛丽昂有支气管炎病史。

罗伊特知道客人们的问题。他说："如果不能会会其他人，尤其是对上了点年纪的人来说，就是个问题。"不过，他仍看到了：客人数量明显少多了，大概只来了18个人。一般情况下，会有多达70人。

德国老人

周三起，情况继续恶化。因此，人们可以相信，很多老年人此间较为重视这一议题了。而这是对的。因为，对相关病例的分析显示，年龄越大，病毒的危险性便越大。VOX新闻门户网站分析了疫情尤重的中国湖北省今年1月至2月份的新冠病毒死亡率。分析结果显示，60岁以下群体的死亡率低于2%；60至69岁群体的死亡率便到了4.6%；70至79岁的是9.8%；超过80岁的更达到18%。

柏林病毒学家德罗斯滕（Christian Drosten）也得到相同结果。他相信，80岁以上群体的死亡率介于20%至25%。

鉴于老年人属于这样的风险群体，德国面临严峻局面，因为，德国总体而言人口老化，近1800万人的年龄超过65岁。在欧盟各国中，只有意大利人平均年龄高于德国。





淡定但谨慎

柏林天主教社会问题学院老年学专家沙克（Claudia Schacke）在接受天主教通讯社采访时表示，迄今，德国老年人在有关冠状病毒的讨论中总体上"相当淡定"，原因在于，他们生活经验丰富，已经历过其它危机。

在波恩的"公开舞台"上也可以看到这一情况。活动进行当中，罗伊特走到大家面前，朗读一封神秘的信。信中写道："亲爱的人类（……）我这么迅速。如此无所不在。想拥抱整个地球（……）叫你不知所措--人类啊。让你的世界颤抖。（……）你的冠状病毒。"客人们捂掌大笑。罗伊特说："我夫人觉得，我该就这个悲哀的题目写点什么"。



然而，晚会结束后，他也不得不遗憾地承认：时下再为老人们组织什么活动意义不大，既处于健康安全原因，也由于来的人这么少。在他的建议下，波恩的另一个老年人活动不定期推迟。听得出来，他觉得很遗憾，不能经由艺术让人们走到一起。不过，罗伊特很快补充说，他又有了一个主意。此时，他的声调又活泼、热烈起来了："如果一切都过去了，那时，人们一定得说：让我们搞一个大的庆祝活动，比以前任何时候都更注意保持与他人的联系。"