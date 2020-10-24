德国罗伯特·科赫研究所遭纵火

（德国之声中文网）据柏林警方消息，10月25日凌晨2:40分左右，一名保安发现有人向罗伯特·科赫研究所的一所建筑投掷玻璃瓶和燃烧瓶。该建筑位于柏林帕佩将军街（General-Pape-Strasse）。

据悉，一扇玻璃窗户被打碎。罗伯特·科赫研究所的一名雇员扑灭了一处明火。该事件没有造成人员受伤。



罗伯特·科赫研究所是德国联邦政府机构和研究机构，隶属于联邦卫生部，负责疾病控制和预防，位于柏林和韦尼格罗德。该研究所成立于1891年，以现代细菌学的创始人和诺贝尔奖获得者罗伯特·科赫的名字命名。

警方表示，由于无法排除该事件的政治动机，国家刑事警察局已接手有关这起纵火案的调查。

乐然／安静（法新社／路透社）



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