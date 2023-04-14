德国网球联合会：彭帅不应被遗忘

（德国之声中文网）“我们始终带着担忧对围绕中国网球运动员彭帅的事态发展保持关注，并继续要求对相关事件进行全面彻底的澄清”，德国网球联合会（DTB）主席冯阿尔敏（Dietloff von Arnim）在回答德国之声相关问询时表示。不久前，国际女子网球协会（WTA）宣布，从今秋开始恢复在中国举办赛事活动。

德国网球协会主席冯阿尔敏认为，应该对WTA的相关举措“予以尊重”。他表示，WTA方面也坦言，此前的抵制行动没有取得预期的效果，因此要修正相关决定。“但我们必须确认，人们应该继续就彭帅的案例进行讨论，不让它被公众所遗忘，这是非常重要的。”

4月中旬，WTA在一份声明中表示放弃对中国的抵制行动，从9月份开始恢复在中国举办赛事。该协会在去年11月公布的赛事日程表只列出了直到今年9月初的赛事安排。

2021年12月，彭帅因为在微博上发帖称前中国副总理张高丽曾对她性侵，随后不仅帖文被删除，她本人也一度在公众视野中销声匿迹。为了声援彭帅，并且要求对她所提出的指控进行调查，WTA决定暂停在中国的赛事。

在2022年冬季奥运会期间，彭帅和国际奥委会主席巴赫进行了会面，并且表示相关事件存在“巨大的误会”。同时她也告诉巴赫，自己由于年龄渐长（目前她已经37岁）可能不会再重返网球赛场了。

人权组织指责国际奥委会充当中国政府的帮凶，替北京遮掩丑闻。在与巴赫会面之后，彭帅又重新消失在公众视野中。

网球在中国的市场欣欣向荣

国际女子网球协会主席西蒙（Steve Simon）在解释为何恢复在中国的赛事时指出，相关的停赛决定并没有促成彭帅事件的调查澄清。“继续同样的策略是无济于事的，我们需要一个新的途径”，西蒙在接受BBC采访时说，“我们希望，通过重返中国，能够促成更多的进展。”

人权观察（HRW）德国分部主任米歇尔斯基（Wenzel Michalski）指责WTA，在2021年迈出勇敢一步之后，最终还是“屈服”了。“在有组织的世界体育赛场上，我们看到金钱确实比人权更受重视”，他在接受德意志广播电台采访时这样说。

中国的网球市场发展十分迅猛。在新冠疫情爆发之前，WTA已经在中国举办了9项赛事，发放的奖金总额超过3000万美元。WTA年终总决赛曾于2019年首次在中国举办，预计也将重新在深圳登场。

斯图加特公开赛上发生的小插曲

在WTA做出重返中国的决定之后，目前世界排名第一的波兰女球员斯维亚特克（Iga Swiatek）表示，自己应该会去中国参加比赛。这位21岁的女球员在斯图加特公开赛上表示：“我希望我们作为运动员在那里都应该是安全的，不管来自哪个国家。”在那里举行的八分之一决赛中，她淘汰了来自中国的郑钦文。

郑钦文在斯图加特的记者会上被问到有关彭帅的问题时回答道：“我想她在中国应该挺好的，过着普通人的生活。不过说实话，我也不知道她具体怎么样。”当记者想要继续追问的时候，在场的一名中国记者转身对这位同行说：“我提醒你们一下：不要老是问有关彭帅的问题。”随后，现场的WTA官员和赛事组织方对这名中国记者予以了斥责。

“安全是第一要务”

德国网球联合会目前拒绝对德国网球选手是否要去中国比赛给出建议。“这是一项个人选择，我们对此无权施加影响”，该联合会主席冯阿尔敏表示。“我们会支持我们的球员形成自己的意见，WTA已经得到保证，其球员和工作人员在中国的安全可以得到保证和保护。这对于我们和我们的球员来说也是第一要务。”

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