德国绿色能源比例创新高

（德国之声中文网）去年，德国电网中的绿色电力比以往任何时候都要多。根据弗劳恩霍夫太阳能系统研究所ISE的分析，可再生能源在德国电力结构中所占的比例平均每年为46％，有些天甚至超过65％。煤炭比例的大幅下降有助于气候保护。与前一年相比，德国褐煤发电比例下降了22％，石煤发电比例下降了33％。

2019年德国煤炭发电量下降有多个原因：首先，2019年风多，导致风力发电增加，因此减少了煤炭发电。煤炭发电减少的另一个原因是二氧化碳排放证书的价格上涨，煤炭发电变得更加昂贵，因此利润更低。

2018年，每排放一吨二氧化碳要支付16欧元的费用，到2019年升至每吨25欧元。由于燃气发电厂排放的二氧化碳较少，因此燃气发电对德国和国外的能源供应商来说更加有利可图，因此，褐煤和石煤发电受到排挤。

根据德国能源平衡工作组（AGEB）的初步评估，这些影响尤其使德国的CO2排放量比前一年减少了5000万吨，约7％。

联邦环境部长舒尔策（Svenja Schulze）对这一进展感到高兴。同时他强调了政治措施的成功，例如就停止褐煤开采和改革欧洲排放交易所达成的共识。舒尔策说，现在煤炭发电更加昂贵，有利于气候的替代产品更具吸引力。"现在的重点是，政府必须为风能和太阳能的继续发展创造提供法律保障。" 环境部长舒尔策还表示："我担心我们已经在这里浪费了太多时间，已经危及到进一步加强气候保护的机会和风电领域的就业机会。"

德国经济研究所（DIW）的能源经济学教授肯姆费尔特（Claudia Kemfert）在接受德国之声采访时说，增加可再生能源和减少燃煤发电"方向正确"。

政府目标还能否实现？

默克尔政府承诺，到2020年将二氧化碳排放量比1990年减少40％。根据AGEB的初步估计，2019年的二氧化碳排放量减少了35％。

令气候专家担心的是德国的交通。据AGEB称，与1990年相比，迄今为止该领域的二氧化碳排放量并未减少。柴油，汽油和煤油的销量继续增长。 肯姆费尔特说："首先，运输和建筑部门应为减少排放做出更多贡献"。 "应该在现有基础上大规模促进铁路运输和公共交通。新车注册方面要规定具有约束力的电动车配额。此外还应扩大充电设施以及制定更严格的欧盟排放额度和实行公路收费。"

肯姆费尔特说，今后谁因开车多因而排放了更多的二氧化碳或者微型颗粒，"谁就应为社会环境和人体健康受到的影响相应买单"。目前联邦参议院和和联邦政府关于柴油、汽油和天然气的二氧化碳排放价格为每吨25欧元。但是从2021年开始至2025年，将逐步提高到每吨55欧元。肯姆费尔特认为这是"正确的方向。他强调，二氧化碳排放价格必须进一步提高，"必须在所有这些领域加强气候保护一揽子计划"。

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绿色和平组织新闻发言人罗费尔贝因（Tina Löeffelbein）表示，如果"大幅度修改"政策，德国今年还能够达到所承诺的二氧化碳减排目标。"关键是让污染尤其严重的的褐煤永久下马"。

环保组织Germanwatch 的欧洲气候政策专家卡斯帕尔（Oldag Caspar）向德国之声表示，当前的数据"乍看起来是个鼓舞人心的好消息，因为高度工业化的德国现在将近一半的电力来自可再生能源，对经济也会产生积极的影响。"

卡斯帕尔认为，德国的太阳能和风能发电"可以而且必须大幅度提速发展，才能实现所制定的气候目标。扩大光伏发电的人为限制以及联邦政府对扩大风能发电的管理不善，已经遏制了可再生能源的增长。"

卡斯帕尔表示："如果做出重大改变，与1990年相比将二氧化碳减少40％的目标仍然可以实现。 为此，"必须将可再生能源的扩张速度至少提高四倍，并开始淘汰燃煤发电，立即关闭无论新旧的燃煤发电厂。必须停止燃煤发电能力，禁止开发新的露天煤矿。"