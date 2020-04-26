德国绿党建议发放消费券帮助实体店渡过难关

德国境内大量零售店在疫情中遭受重创。即便是部分店铺已经准许重新开张，但是营业额仍然差强人意。德国绿党建议向每位居民发放250欧元消费券刺激消费增长。
（德国之声中文网）上周一开始，德国很多联邦州都允许占地面积不超过800平方米的零售店重新营业。但是由于停业数周之久，另外不少消费者仍然担心被传染上新冠病毒的风险尚未降低，再加上未来经济前景不明朗，零售店的销售额并没有出现大幅反弹。绿党建议向每一位居民发放价值为250欧元的地方性消费券，帮助地方零售店渡过难关。
绿党在周末提交的一份立场文件中指出，这样的消费券只能在实体零售店和实体服务型店铺消费时使用。消费券的有效期为一年。消费者不能在网络购物平台上使用。
绿党议会党团主席霍夫莱特（Anton Hofreiter）表示："目前很多零售店都面临破产。城市荒芜化的设想令人生畏。"他强调："如果我们什么都不做，到时候能够存活下来的只有那些大企业和网络连锁店。"他表示，消费券可以帮助到的群体目标明确，而且体现出社会公平性。
上周五，德国零售业联合会公布了一份报告。报告中指出，获准重新营业的店铺的营业额目前仅为疫情前正常水平的40%。受疫情的影响，很多企业的员工被迫变成短期工，收入减少，所以目前消费者的消费意愿也不大。
洪沙/文木 （德新社）
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