德国绿党建议发放消费券帮助实体店渡过难关

（德国之声中文网）上周一开始，德国很多联邦州都允许占地面积不超过800平方米的零售店重新营业。但是由于停业数周之久，另外不少消费者仍然担心被传染上新冠病毒的风险尚未降低，再加上未来经济前景不明朗，零售店的销售额并没有出现大幅反弹。绿党建议向每一位居民发放价值为250欧元的地方性消费券，帮助地方零售店渡过难关。

绿党在周末提交的一份立场文件中指出，这样的消费券只能在实体零售店和实体服务型店铺消费时使用。消费券的有效期为一年。消费者不能在网络购物平台上使用。

绿党议会党团主席霍夫莱特（Anton Hofreiter）表示："目前很多零售店都面临破产。城市荒芜化的设想令人生畏。"他强调："如果我们什么都不做，到时候能够存活下来的只有那些大企业和网络连锁店。"他表示，消费券可以帮助到的群体目标明确，而且体现出社会公平性。

疫情放缓 德国谨慎复苏 佩戴口罩 截至4月22日，德国所有的联邦州都提出了公共场所的“口罩义务”。德国政界以及科学界近日反复指出，逐步解封需要满足疫情蔓延放缓、防护措施跟进、高效追踪新增病例密接者等几大前提。其中，佩戴口罩属于屡屡提及的重要防护措施。由于医用防护口罩、外科口罩仍属急缺物资，因此绝大部分普通民众都使用普通的布制口罩----必要时，在家就能自行缝制。

疫情放缓 德国谨慎复苏 谨慎重启 4月20日，德国波恩市中心略微恢复了生机。虽然生意不如从前，但是重新开门的商店多少还是吸引了一些顾客。根据几天前德国总理与各州州长会议达成的共识，从4月20日起，营业面积800平方米以下的商店可以重新开门。各州在政策执行时略微有些不同，比如波恩所在的北威州，800平方米以上的家具店也可以恢复营业。

疫情放缓 德国谨慎复苏 限制人数 在丁斯拉肯市，顾客们正在排队等候进入一家自行车商店。根据州长会议的共识，自行车商店、汽车销售中心、书店不受800平方米限制。不过，无论营业面积多大，重新开张的商店必须采取必要的防疫措施，比如限制店内人数----这不可避免地导致了顾客必须排队等候入场。

疫情放缓 德国谨慎复苏 久旱甘霖 路德维希堡的一家服装与家居用品商店打出了“我们回来了！很高兴又见到您”的标语，并且还推出了打折促销活动。毕竟，在过去1个多月的“封城”期间，除了食品超市、药房等“民生必需品”商户外，全德国的零售业都陷入“颗粒无收”的困境；现在，他们至少能稍微喘一口气。

疫情放缓 德国谨慎复苏 有限复课 在柏林、勃兰登堡、萨克森三州，中学毕业班年级的学生已经在4月20日被允许返校，其他各州也将在今后两周陆续跟进。返校的学生必须在校园内遵守“保持距离”之规定，每间教室内的人数也被大大削减。复课内容也暂时仅限于德语、数学这两门“核心课程”。至于其它年级学生，复课事宜暂未提上日程，原则上仍然在家自学。

疫情放缓 德国谨慎复苏 步调不一 莱法州、梅前州、勃兰登堡州还计划重新开放动物园。其他州也在酝酿适时重开博物馆等公共场所。作为联邦制国家，德国各州的具体防控措施始终存在着些许差异。不过，这并非是重大缺点：州政府能够根据当地具体情况，出台更为细致、恰当的决定。

疫情放缓 德国谨慎复苏 保持距离 公共场合互相保持至少1.5米的距离，也是重要防护手段，因此这一措施短期内不会随“解封”而撤除。

疫情放缓 德国谨慎复苏 切勿轻敌 德国总理默克尔近期则不断警告说，虽然当前取得了一定的防疫成果，但是这一成果十分脆弱，因此还没有到全面解封的时机。具有疾控中心地位的德国罗伯特·科赫研究所也在4月21日警告，疫情随时都有可能重新加速增长，届时将不得不再次收紧防控措施。 作者: 文山



上周五，德国零售业联合会公布了一份报告。报告中指出，获准重新营业的店铺的营业额目前仅为疫情前正常水平的40%。受疫情的影响，很多企业的员工被迫变成短期工，收入减少，所以目前消费者的消费意愿也不大。

洪沙/文木 （德新社）