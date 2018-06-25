德国维京人遗迹被列入世界文化遗产

(德国之声中文网) 这也是德国北部石荷州被认定的第三处世界遗产。另外两处是吕贝克的老城区以及海滩湿地。该州文化部长普里恩(Karin Prien)说，维京人遗址被认定为文化遗产是"莫大的荣誉"，并表示将充满感激地将为今后的人们守护、展示好这片遗产。
石荷州考古局十余年来一直在争取为维京人遗址申报世界文化遗产。2015年，石荷州曾经与丹麦、拉脱维亚、挪威、冰岛共同将各自境内的维京人遗址申遗，但是却没有成功。今年的申报则只包括石荷州境内的赫德比考古遗址(Haithabu/Hedeby)以及丹内维尔克边墙(Danewerk/Danevirke)遗迹。
公元9世纪到11世纪间是赫德比维京人聚居地的鼎盛时期。这座中世纪早期的城镇地理位置优越，被认为是当时欧洲最重要的商业中心之一，维京人在这里开展通往斯堪迪纳维亚、爱尔兰、君士坦丁堡、巴格达的贸易，同时也是沟通北海与波罗的海的物流枢纽。城墙内，考古学家不断发掘出千年前的饰物、工具、指甲、骨骼等聚居地遗留物。
而不远处的丹内维尔克边墙则是大约于公元5世纪前后兴建的防御设施。这道边墙长约33公里，其中有4公里至今保存良好。1864年，普鲁士奥地利联军击败了丹麦军队，后者还曾经使用这段边墙作为防御工事。
考古学家猜测，最初在此定居的可能是弗里斯兰的商人，到了公元9世纪，丹麦国王强迫丹麦商人迁居于此。1066年，斯拉夫军队的入侵终结了这座城市短短300余年的历史。赫德比被毁灭后，附近的石勒苏益格承担起了贸易中心城市的角色。而赫德比从此只存在于史书的记载中。
西班牙安达卢西亚的穆斯林王城废墟：阿尔扎哈拉(Medina Azahara)
直到20世纪，考古学家才发现了赫德比的遗迹，从而揭开了迄今最大规模的维京人聚居地遗址的面纱。几十年来，考古学家在遗址内发掘出了来自同时期法国、阿拉伯、不列颠、科隆等地的钱币，还发现了一条战舰的残骸。目前，赫德比遗迹尚只挖掘了一小部分，科学家正用现代化的设备仔细检查城墙内的每一寸土地。
本周，联合国教科文组织正在中东国家巴林召开会议，商讨并陆续公布新一批世界文化或自然遗产的名单。除了北德的维京人遗址，德国中部的瑙姆堡大教堂、西班牙安达卢西亚的穆斯林王城Medina Azahara废墟、意大利北部奥利维蒂工厂居住复合体、韩国的佛教山寺等地此次也申遗成功。
文山/乐然/(法新社、德新社等)
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世界文化和自然遗产 今年有哪些竞争者
法国、比利时：一战纪念遗址
竞争2018年联合国教科文组织世界遗产称号的候选项目之一是分布在法国和比利时的第一次世界大战士兵墓地。图为法国蒂普瓦尔（Thiepval）的一战墓地。2016年在此举行了著名的索姆河战役（Battle of the Somme）100周年的纪念活动。
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德国：瑙姆堡大教堂
这座位于德国东部、建于13世纪的大教堂今年第二次申遗。第一次申遗时，范围还包括教堂周边的中世纪文化景观，但没有成功。这次则听取了教科文组织委员会的建议，仅呈报瑙姆堡（Naumburg）大教堂。
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德国：维京边墙
德国的另一项申报包括赫德比（Hedeby）考古遗址和丹内维尔克（Danevirke）边墙遗址。前者是9世纪到11世纪北欧最重要的商贸中心之一，这两处维京人遗迹都位于德国最北端与丹麦交界处。
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韩国：佛教山寺
“山寺（Sansa）——佛教名山寺庙”是韩国今年唯一申遗候选，包括7座佛教寺院。其中法住寺是大韩佛教曹溪宗的主要寺庙，图为寺内的“八图殿”。
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意大利：普罗塞克丘陵
意大利城市科内利亚诺（Conegliano）和瓦尔多比亚德尼（Valdobbiadene）周围绵延的山丘，是著名的普罗塞克发泡酒（Prosecco）的产地。图为圣马蒂诺（San Martino）山口。如果这一申遗成功，你一定知道这里的居民会如何庆贺。干杯！
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阿曼：卡尔哈特古城
卡尔哈特城（Qalhat）是今年申遗名单上较为古老的文化遗产。位于阿曼东北部的这座古城在14到15世纪是重要的贸易枢纽。图为比比玛丽亚姆（Bibi Maryam）陵墓。2010年，卡尔哈特只有1100居民。这里的港口是阿曼液化天然气的出口港。
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世界文化和自然遗产 今年有哪些竞争者
罗马尼亚：罗西亚蒙大拿
在罗马尼亚与语中，罗西亚蒙大拿（Rosia Montana）的意思是“红色的山”。这里丰富的资源在古罗马时代就已得到开发。专家称，这里仍有数百吨金矿有待挖掘。2017年，罗马尼亚政府甚至考虑从联合国教科文组织撤回申遗，原因是担心采矿活动会受到干预。不过，罗西亚蒙大拿始终保留了候选身份。
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世界文化和自然遗产 今年有哪些竞争者
南非：玛空瓦山脉
南非的玛空瓦山脉（Makhonjwa Mountains）在此前申请文化遗产没有成功后，本次继续申遗。该山脉环绕南非与斯威士兰交界处的城市巴伯顿（Barberton）。这里还能看到地球上最古老的沉积岩，生成年代在距今32亿到36亿年前。
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世界文化和自然遗产 今年有哪些竞争者
中国：梵净山
中国西南部贵州省境内的梵净山是武陵山脉的主峰，位于一片面积567平方公里的自然保护区内。这里生活着近800种植物种群和近800种动物。梵净山申遗的目标是列入世界自然遗产名录。
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世界文化和自然遗产 今年有哪些竞争者
哥伦比亚：奇里比克特山脉国家公园
哥伦比亚亚马逊地区的奇里比克特山脉国家公园（Chiribiquete National Park）是今年3个竞争自然、文化“复合遗产”的候选项目之一。奇里比克特山脉被当地原住民称为"maloca"，意为“美洲豹的家”。该国家公园此前申遗未能成功，有安全方面的原因。目前哥伦比亚国内的和平进程，无疑给此次申遗增加了机会。
作者: Carla Bleiker