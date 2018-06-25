德国维京人遗迹被列入世界文化遗产

(德国之声中文网) 这也是德国北部石荷州被认定的第三处世界遗产。另外两处是吕贝克的老城区以及海滩湿地。该州文化部长普里恩(Karin Prien)说，维京人遗址被认定为文化遗产是"莫大的荣誉"，并表示将充满感激地将为今后的人们守护、展示好这片遗产。

石荷州考古局十余年来一直在争取为维京人遗址申报世界文化遗产。2015年，石荷州曾经与丹麦、拉脱维亚、挪威、冰岛共同将各自境内的维京人遗址申遗，但是却没有成功。今年的申报则只包括石荷州境内的赫德比考古遗址(Haithabu/Hedeby)以及丹内维尔克边墙(Danewerk/Danevirke)遗迹。

公元9世纪到11世纪间是赫德比维京人聚居地的鼎盛时期。这座中世纪早期的城镇地理位置优越，被认为是当时欧洲最重要的商业中心之一，维京人在这里开展通往斯堪迪纳维亚、爱尔兰、君士坦丁堡、巴格达的贸易，同时也是沟通北海与波罗的海的物流枢纽。城墙内，考古学家不断发掘出千年前的饰物、工具、指甲、骨骼等聚居地遗留物。

而不远处的丹内维尔克边墙则是大约于公元5世纪前后兴建的防御设施。这道边墙长约33公里，其中有4公里至今保存良好。1864年，普鲁士奥地利联军击败了丹麦军队，后者还曾经使用这段边墙作为防御工事。

考古学家猜测，最初在此定居的可能是弗里斯兰的商人，到了公元9世纪，丹麦国王强迫丹麦商人迁居于此。1066年，斯拉夫军队的入侵终结了这座城市短短300余年的历史。赫德比被毁灭后，附近的石勒苏益格承担起了贸易中心城市的角色。而赫德比从此只存在于史书的记载中。

直到20世纪，考古学家才发现了赫德比的遗迹，从而揭开了迄今最大规模的维京人聚居地遗址的面纱。几十年来，考古学家在遗址内发掘出了来自同时期法国、阿拉伯、不列颠、科隆等地的钱币，还发现了一条战舰的残骸。目前，赫德比遗迹尚只挖掘了一小部分，科学家正用现代化的设备仔细检查城墙内的每一寸土地。

本周，联合国教科文组织正在中东国家巴林召开会议，商讨并陆续公布新一批世界文化或自然遗产的名单。除了北德的维京人遗址，德国中部的瑙姆堡大教堂、西班牙安达卢西亚的穆斯林王城Medina Azahara废墟、意大利北部奥利维蒂工厂居住复合体、韩国的佛教山寺等地此次也申遗成功。

文山/乐然/(法新社、德新社等)