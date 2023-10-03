德国统一33年：“完成了但不完美”

（德国之声中文网）距离柏林墙倒塌已经三十多年，德国在政治上已经统一，但分割线仍然存在，国务部长兼联邦政府东部事务专员施耐德（Carsten Schneider）告诉DW。

“统一已经完成，即使它不是完美的，”施耐德说，他还提到统一需要在人们的心中被完全实现。

在德国庆祝第33个统一日的之际，这位负责德国东部事务的联邦政府专员在发布关于德国统一状况年度报告的当天接受了DW的采访。

西部和东部德国之间存在财富差距吗？

施耐德强调，2023年全德国的退休金水平已经调整持平，这是去年的主要成就之一。

对于前德意志民主共和国（DDR）的许多人来说，退休金不平等一直是一个令他们长期不满的原因。

尽管提高联邦最低工资也有利于那些前东德地区的员工，但施耐德承认：东西德之间的“工资和财富仍然存在差异。”

2022年，德国西部的平均年薪比德国东部高出12000欧元（12670美元）。净储蓄数据显示了更为明显的不平等。2021年，西部的中位数储蓄几乎是东部的三倍，达到127900欧元。

更多阅读：围绕德国统一的历史包袱与现实挑战

德国东部的经济转型

施耐德表示，他预期整个东部德国将出现显著的经济增长，他认为这里将是半导体行业投资的中心。

美国科技公司Intel计划，在萨克森-安哈尔特州首府马格德堡投资300亿欧元建造一家芯片工厂。这是德国历史上最大的外国直接投资之一。

施耐德说：“未来几十年，德国东部在工业和就业方面都在迎头赶上。”他补充说：“能源转型只有依赖东部才能实现，因为那里是德国可再生能源的主要生产地。”

然而，据联邦统计局Destatis公布的数据，未来几十年，德国东部的工作年龄人口预计将大幅减少。

到2022年底，德国18岁至64岁的人口约为5140万，其中只有720万生活在东部德国各州，不包括柏林。

预计未来二十年，这一年龄段的东部德国人口将减少56万至120万，而到2070年将减少多达210万。西部德国各州的这个数字也预计将下降，但由于那里的移民比例较高，工作年龄人口的下降预计会不那么显著。

两分钟看懂东西德统一

多元性与前东德的极右民粹主义

当DW询问东部德国民众对民粹主义的德国选择党（AfD）不断增加的支持时，施耐德迅速强调：“在东部德国的所有选举中，民主党派的支持人群仍然是多数。”

虽然施耐德承认这是个问题，但他表示重要的是不应该仅仅因为他们支持AfD而简化东部德国人的观点。

莱比锡大学最近的一项研究显示，大约三分之一的东部德国人认为国家需要一个“强有力的领导者”，约60%的人认为德国的外国人数量过多。

施耐德急于强调，东德的包容性和多样性已经有所改善。他指出，过去10年，德国境外出生国民在他的家乡埃尔福特的比例，已经从10年前的2%增长到现在的18%。

他说：“如果你了解来自不同文化的人……并提高你的文化意识，那么偏见很快就会消失。”

两德统一多年 东西差距仍大

东西德到底有多统一？

根据最新的两德统一报告，在德国东部各州，选项党在农村地区尤为强大，这些地区更常面临人口减少和公共服务水平下降的问题。

施耐德表示，德国各地城市和农村地区之间的差异往往比东西部地区的差异更为明显。尽管如此，他承认，德国东部和西部的人们对国家所处状况有不同的看法。最近的一项调查显示，57%的德国人认为前东西德还没有真正“融合在一起”。

不过，施耐德告诉DW，仅靠政治措施是不能解决所有不平等问题的。他说：“这必须来源于社会本身，对该话题的兴趣，以及彼此的交往。我想许多东部德国人经常感觉有点被欺骗和轻视，但这样想是没有道理的。”

施耐德说：“我希望看到更多的交流，更多的相互关心。”

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。