 德国统一33年：“完成了但不完美” | 文化经纬 | DW | 03.10.2023

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文化经纬

德国统一33年：“完成了但不完美”

统一33年后，德国东部事务专员就统一状况的新报告接受了DW的采访。他赞扬了前东德地区的经济增长。但这份新报告还是突显了德国东部与西部之间仍存在的分歧与差距。

德国政府表示，在过去33年里，德国统一取得了长足进步，但仍有许多工作要做

德国政府表示，在过去33年里，德国统一取得了长足进步，但仍有许多工作要做

（德国之声中文网）距离柏林墙倒塌已经三十多年，德国在政治上已经统一，但分割线仍然存在，国务部长兼联邦政府东部事务专员施耐德（Carsten Schneider）告诉DW。

“统一已经完成，即使它不是完美的，”施耐德说，他还提到统一需要在人们的心中被完全实现。

在德国庆祝第33个统一日的之际，这位负责德国东部事务的联邦政府专员在发布关于德国统一状况年度报告的当天接受了DW的采访。

西部和东部德国之间存在财富差距吗？

施耐德强调，2023年全德国的退休金水平已经调整持平，这是去年的主要成就之一。

对于前德意志民主共和国（DDR）的许多人来说，退休金不平等一直是一个令他们长期不满的原因。

尽管提高联邦最低工资也有利于那些前东德地区的员工，但施耐德承认：东西德之间的“工资和财富仍然存在差异。”

2022年，德国西部的平均年薪比德国东部高出12000欧元（12670美元）。净储蓄数据显示了更为明显的不平等。2021年，西部的中位数储蓄几乎是东部的三倍，达到127900欧元。

更多阅读：围绕德国统一的历史包袱与现实挑战

施耐德（Carsten Schneider）手中拿着关于德国统一状况的年度报告

施耐德（Carsten Schneider）手中拿着关于德国统一状况的年度报告

德国东部的经济转型

施耐德表示，他预期整个东部德国将出现显著的经济增长，他认为这里将是半导体行业投资的中心。

美国科技公司Intel计划，在萨克森-安哈尔特州首府马格德堡投资300亿欧元建造一家芯片工厂。这是德国历史上最大的外国直接投资之一。

施耐德说：“未来几十年，德国东部在工业和就业方面都在迎头赶上。”他补充说：“能源转型只有依赖东部才能实现，因为那里是德国可再生能源的主要生产地。”

然而，据联邦统计局Destatis公布的数据，未来几十年，德国东部的工作年龄人口预计将大幅减少。

到2022年底，德国18岁至64岁的人口约为5140万，其中只有720万生活在东部德国各州，不包括柏林。

预计未来二十年，这一年龄段的东部德国人口将减少56万至120万，而到2070年将减少多达210万。西部德国各州的这个数字也预计将下降，但由于那里的移民比例较高，工作年龄人口的下降预计会不那么显著。

两分钟看懂东西德统一

多元性与前东德的极右民粹主义

当DW询问东部德国民众对民粹主义的德国选择党（AfD）不断增加的支持时，施耐德迅速强调：“在东部德国的所有选举中，民主党派的支持人群仍然是多数。”

虽然施耐德承认这是个问题，但他表示重要的是不应该仅仅因为他们支持AfD而简化东部德国人的观点。

莱比锡大学最近的一项研究显示，大约三分之一的东部德国人认为国家需要一个“强有力的领导者”，约60%的人认为德国的外国人数量过多。

施耐德急于强调，东德的包容性和多样性已经有所改善。他指出，过去10年，德国境外出生国民在他的家乡埃尔福特的比例，已经从10年前的2%增长到现在的18%。

他说：“如果你了解来自不同文化的人……并提高你的文化意识，那么偏见很快就会消失。”

两德统一多年 东西差距仍大

东西德到底有多统一？

根据最新的两德统一报告，在德国东部各州，选项党在农村地区尤为强大，这些地区更常面临人口减少和公共服务水平下降的问题。

施耐德表示，德国各地城市和农村地区之间的差异往往比东西部地区的差异更为明显。尽管如此，他承认，德国东部和西部的人们对国家所处状况有不同的看法。最近的一项调查显示，57%的德国人认为前东西德还没有真正“融合在一起”。

不过，施耐德告诉DW，仅靠政治措施是不能解决所有不平等问题的。他说：“这必须来源于社会本身，对该话题的兴趣，以及彼此的交往。我想许多东部德国人经常感觉有点被欺骗和轻视，但这样想是没有道理的。”

施耐德说：“我希望看到更多的交流，更多的相互关心。”

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  • Eine Fotocollage: Links das Brandenburger Tor mit Sperranlagen vor 1989, rechts das Brandenburger Tor nach der Wende mit vielen Touristen. (Fotocollage von Rayna Breuer)

    今昔对比：德国统一前后的柏林

    勃兰登堡门

    它是柏林最著名的地标之一。勃兰登堡门建于1791年，在分裂时期是东、西柏林的边界。它正巧位于东柏林边防线的后面，公众无法进入。直到1989年秋天，这一封锁地带才不复存在。自此，勃兰登堡大门前的广场上始终人群熙攘，吸引了大量国内外游客。

  • Fotocollage: Links die Außenmauer der Stasi-Haftanstalt Hohenschönhausen vor 1989, rechts die Gedenkstätte Hohenschönhausen (Fotocollage von Rayna Breuer)

    今昔对比：德国统一前后的柏林

    霍恩施豪森

    在1989年之前，霍恩施豪森（ Hohenschönhausen ）一直是东德国家安全局的一座中心监狱。被关押在这里的政治犯受到心理和身体上的折磨。被高大围墙环绕的建筑群是一所秘密监狱，在任何城市地图上都没有标记。两德统一后该监狱被关闭，几年后作为纪念馆对游客开放。

  • Fotocollage: Links die Berliner Mauer vor 1989, menschenleer, schwarz-weiß. Rechts die East Side Gallery mit vielen Touristen.

    今昔对比：德国统一前后的柏林

    柏林墙

    柏林墙将柏林分为东、西两部分，整整隔离了28年。柏林墙长约160公里，建有严密的边防设施。许多人在试图翻越边境逃往西部时死亡，确切的数字至今仍不得而知。两德统一之年，很多国内外的艺术家在至今保存下来的一段墙壁上画满了各种绘画。

  • Fotocollage: Links die große Lenin-Statue in Berlin-Friedrichshain vor 1989. Rechts ist die Statue umhüllt von einem Gerüst, bereit zum Abbau. (Fotocollage: Rayna Breuer)

    今昔对比：德国统一前后的柏林

    列宁在柏林弗里德里希斯汉区

    从1970年到1991年，这座19米高的红色花岗岩巨大雕塑矗立在昔日东柏林的弗里德里希斯汉区（Friedrichshain）。当时的东德领导人乌布利希（Walter Ulbricht）主持了有20万人参加的纪念碑揭幕式。90年代初。雕像被拆除。如今，原来的列宁广场被改为 "联合国广场"。

  • Fotocollage: Links der Palast der Republik aus der Vogelperspektive. Rechts das sich im Bau befindliche Berliner Stadtschloss. (Fotocollage: Rayna Breuer)

    今昔对比：德国统一前后的柏林

    从共和国宫到柏林城市宫

    这一地段曾是民主德国的权力中心，是东德统一社会党举行全体代表大会的地方。共和国宫经过32个月的建设，于1976年投入使用。德国统一后，这座带有石棉污染的建筑物在2006年至2008年间被拆除，之后在原地重建了具有历史意义的柏林城市宫和有争议的洪堡论坛。

  • Fotocollage: Links der erste Intershop in der Friedrichstraße (von Außen fotografiert). Rechts eine Außenaufnahme der Friedrichstraße mit vielen Geschäften, U-Bahn-Station und Passanten. (Fotocollage: Rayna Breuer)

    今昔对比：德国统一前后的柏林

    东德的国际商店

    "Intershop "是前东德一个零售连锁店的名字。但是在这里不能用东德货币支付，只能使用外币。因此，许多东德公民对Intershops提供的商品范围了解有限。第一家商店位于东柏林的弗里德里希大街火车站旁。如今这个广场已经旧貌换新颜，到处都是精品店和商铺。

  • Fotocollage: Ein altes Klettergerüst, auf dem viele Kinder klettern (links). Ein neues Klettergerüst mit Kindern (rechts). Fotocollage: Rayna Breuer

    今昔对比：德国统一前后的柏林

    游戏场

    无忧无虑的儿童们玩耍的游戏场。几乎前东德的每个儿童游戏场都有这些用于攀爬的金属球（左）。如今，它们被用绳子制成的攀爬装置所取代，这样孩子们在玩耍时撞到上面也不会很痛。

  • Fotocollage: Links ein Bild vom Interhotel Metropol in Ost-Berlin. Rechts das Maritim Hotel, das anstelle des alten DDR-Luxus-Hotels erbaut wurde. (Fotocollage: Rayna Breuer)

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    旅馆

    位于弗里德里希大街的十三层大都会酒店于1977年开业。从前在这里进进出出的都是商界人士、外交官和名人。对于大多数东德公民而言，没有外汇只能站在外面欣赏。今天，这里成为Maritim的连锁酒店，即便消费不起，也人人可以进出。

  • Fotocollage: Links eine Außenaufnahme des KaDeWe vor 1989, rechts das Gebäude des Luxus-Kaufhauses nach der Wende. (Fotocollage: Rayna Breuer)

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    卡迪威（KaDeWe）百货公司

    位于西柏林的卡迪威（KaDeWe）百货公司是德国最著名的百货商店，面积达6万平方米，仅次于伦敦的哈罗德（Harrods）百货商店，在欧洲排名第二。这家豪华百货商店开业于1907年，在第二次世界大战期间几乎被烧光。它坐落在德国分裂时期的西柏林，如今成为游客、当地人和奢侈品爱好者喜欢光顾的地方。

    作者: Rayna Breuer


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