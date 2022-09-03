德国统一：铁幕的第一道裂口

逃向自由

官方宣布的是：一个代表团将穿越奥匈边境。但是600多名东德人通过组织者散发的传单得知泛欧野餐，便利用边境开放的时机涌向奥地利。他们只携带了自己可以带走的东西。甚至有孩子的家庭也以这种方式离开了他们的共产主义祖国。