 德国统一：铁幕的第一道裂口 | 所有节目 | DW | 03.10.2023

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德国统一：铁幕的第一道裂口

两德统一和冷战结束始于匈牙利。1989年5月，即柏林墙倒塌前的六个月，匈牙利政府下令拆除奥匈边境上的安全设施。

  • Ungarn Grenze Österreich Revolution in Osteuropa 1989

    过时的铁丝网

    1989年5月2日，匈牙利官员开始拆除与奥地利边境上的铁丝网。铁丝网已经生锈，当时的匈牙利总理内梅特（Miklos Nemeth）不想斥资更换新的铁丝网。匈牙利政府就安全设施没有考虑太多：据1987年的一份报告称，这些设施从技术、政治和道德角度而言都已过时。

  • Ungarn Österreich Grenzöffnung in 1989 Gyula Horn

    为媒体而设的“假铁丝网”

    就在几周之后，当时的匈牙利外长霍恩（Gyula Horn）和奥地利外长莫克（Alois Mock）想在媒体记者的见证下一起割断边界隔离网。但是为了1989年6月27日的这一历史性举动，匈牙利不得不重建部分铁丝网，因为当时边境的安全设施已被全部拆除。

  • Ungarn Österreich Grenze Massenflucht aus der DDR 1989

    泛欧野餐

    东德的领导人可不乐意了，但是匈牙利人抵抗住了来自东柏林的压力。1989年8月19日，匈牙利反对党和泛欧联盟成员组织了一次泛欧野餐，让匈牙利政府之前的所有举动相形见绌。匈牙利索普隆（Sopron）附近的奥匈边境在野餐举行期间开放了几个小时。

  • Ungarn Österreich Grenze Massenflucht aus der DDR 1989

    逃向自由

    官方宣布的是：一个代表团将穿越奥匈边境。但是600多名东德人通过组织者散发的传单得知泛欧野餐，便利用边境开放的时机涌向奥地利。他们只携带了自己可以带走的东西。甚至有孩子的家庭也以这种方式离开了他们的共产主义祖国。

  • Arpad Bella und Johann Gottl

    英雄人物

    匈牙利边境看守长官贝拉（Arpad Bella）看见数百人在泛欧野餐其间逃向西方。贝拉（图左，2009年他和一名奥地利同事站在一个纪念匾牌前）当时命令手下“不许开枪”，他可能由此避免了一场大屠杀的发生。许多同事曾将其视为叛徒，但是之后他因其勇敢的行为而备受尊敬。

  • Ungarn Österreich Grenze Massenflucht aus der DDR 1989

    “我们做到了！”

    1989年8月19 日成功越境抵达奥地利的600多名逃难者兴奋不已。因为许多东德人试图经由匈牙利前往奥地利，匈牙利政府就此和东德人取得联系。但是他们拒绝寻求一个正式解决办案。直到1989年11月，共有5万人穿越边境。

  • Deutschland Mauerfall Grenzöffnung Berlin Mauer

    历史性的日子

    泛欧野餐进行82天后，1989年11月9日，冷战最重要的标志性建筑柏林墙倒塌。


  • Ungarn Grenze Österreich Revolution in Osteuropa 1989

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  • Ungarn Österreich Grenzöffnung in 1989 Gyula Horn

    为媒体而设的“假铁丝网”

    就在几周之后，当时的匈牙利外长霍恩（Gyula Horn）和奥地利外长莫克（Alois Mock）想在媒体记者的见证下一起割断边界隔离网。但是为了1989年6月27日的这一历史性举动，匈牙利不得不重建部分铁丝网，因为当时边境的安全设施已被全部拆除。

  • Ungarn Österreich Grenze Massenflucht aus der DDR 1989

    泛欧野餐

    东德的领导人可不乐意了，但是匈牙利人抵抗住了来自东柏林的压力。1989年8月19日，匈牙利反对党和泛欧联盟成员组织了一次泛欧野餐，让匈牙利政府之前的所有举动相形见绌。匈牙利索普隆（Sopron）附近的奥匈边境在野餐举行期间开放了几个小时。

  • Ungarn Österreich Grenze Massenflucht aus der DDR 1989

    逃向自由

    官方宣布的是：一个代表团将穿越奥匈边境。但是600多名东德人通过组织者散发的传单得知泛欧野餐，便利用边境开放的时机涌向奥地利。他们只携带了自己可以带走的东西。甚至有孩子的家庭也以这种方式离开了他们的共产主义祖国。

  • Arpad Bella und Johann Gottl

    英雄人物

    匈牙利边境看守长官贝拉（Arpad Bella）看见数百人在泛欧野餐其间逃向西方。贝拉（图左，2009年他和一名奥地利同事站在一个纪念匾牌前）当时命令手下“不许开枪”，他可能由此避免了一场大屠杀的发生。许多同事曾将其视为叛徒，但是之后他因其勇敢的行为而备受尊敬。

  • Ungarn Österreich Grenze Massenflucht aus der DDR 1989

    “我们做到了！”

    1989年8月19 日成功越境抵达奥地利的600多名逃难者兴奋不已。因为许多东德人试图经由匈牙利前往奥地利，匈牙利政府就此和东德人取得联系。但是他们拒绝寻求一个正式解决办案。直到1989年11月，共有5万人穿越边境。

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