德国统一：铁幕的第一道裂口

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两德统一和冷战结束始于匈牙利。1989年5月，即柏林墙倒塌前的六个月，匈牙利政府下令拆除奥匈边境上的安全设施。
1989年5月2日，匈牙利官员开始拆除与奥地利边境上的铁丝网。铁丝网已经生锈，当时的匈牙利总理内梅特（Miklos Nemeth）不想斥资更换新的铁丝网。匈牙利政府就安全设施没有考虑太多：据1987年的一份报告称，这些设施从技术、政治和道德角度而言都已过时。
就在几周之后，当时的匈牙利外长霍恩（Gyula Horn）和奥地利外长莫克（Alois Mock）想在媒体记者的见证下一起割断边界隔离网。但是为了1989年6月27日的这一历史性举动，匈牙利不得不重建部分铁丝网，因为当时边境的安全设施已被全部拆除。
东德的领导人可不乐意了，但是匈牙利人抵抗住了来自东柏林的压力。1989年8月19日，匈牙利反对党和泛欧联盟成员组织了一次泛欧野餐，让匈牙利政府之前的所有举动相形见绌。匈牙利索普隆（Sopron）附近的奥匈边境在野餐举行期间开放了几个小时。
官方宣布的是：一个代表团将穿越奥匈边境。但是600多名东德人通过组织者散发的传单得知泛欧野餐，便利用边境开放的时机涌向奥地利。他们只携带了自己可以带走的东西。甚至有孩子的家庭也以这种方式离开了他们的共产主义祖国。
匈牙利边境看守长官贝拉（Arpad Bella）看见数百人在泛欧野餐其间逃向西方。贝拉（图左，2009年他和一名奥地利同事站在一个纪念匾牌前）当时命令手下“不许开枪”，他可能由此避免了一场大屠杀的发生。许多同事曾将其视为叛徒，但是之后他因其勇敢的行为而备受尊敬。
1989年8月19 日成功越境抵达奥地利的600多名逃难者兴奋不已。因为许多东德人试图经由匈牙利前往奥地利，匈牙利政府就此和东德人取得联系。但是他们拒绝寻求一个正式解决办案。直到1989年11月，共有5万人穿越边境。
泛欧野餐进行82天后，1989年11月9日，冷战最重要的标志性建筑柏林墙倒塌。
苏联末位领导人戈尔巴乔夫的葬礼周六于莫斯科举行。虽然有“国葬元素”和仪仗队，但并不是国葬。大批俄罗斯民众手持鲜花向戈尔巴乔夫告别。匈牙利总理奥尔班也现身葬礼，而普京并未出席。
中国要在和美国的对抗中不处下风，除了拉拢发展中国家“抱团”之外，还需要尽量让欧洲保持与美国的距离，不完全倒向华盛顿一边。最近以来，北京政府频频与欧洲互动，但效果如何，值得分析。
俄罗斯要求乌克兰永久性放弃加入北约。但今天传统中立国因为面对俄罗斯的威胁，正在考虑加入北约。
《南德意志报》担心，随着乌克兰战争的延续，全世界都告别了和平发展的时代，包括中美俄欧在内，不同阵营之间不再互相信任。《维也纳报》则认为，这场冲突的输家是俄罗斯和欧洲，渔翁得利的则是中国和美国。
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