德国结束殖民统治100年后的"盲点"

（德国之声中文网）非洲、中国和太平洋地区，在世界许多地方都曾有德意志帝国建立的殖民地。直到第一次世界大战结束以及1918年11月25日保罗·冯·莱托-福尔贝克（Paul von Lettow-Vorbeck）指挥的部队最后投降，德国的殖民统治才宣告结束。但在一个世纪之后的今天，德国的这一历史时期并没有得到客观的审视。

德国历史博物馆馆长格罗斯（Raphael Gross）今年6月在一次有关德国殖民时期掠夺艺术品的讨论会上说："令人惊讶的是，几十年来，德国人在面对其殖民主义历史时所表现出的正义感是多么的微不足道"。直到几年前，有关这段历史的题材实际上完全被忽略。

研究人员抱怨说，德国曾经在世界哪些地方建有殖民地？ 确实这个题材不是德国学校的必修课。例如直至今天，面对昔日德国殖民主义统治时期在今日纳米比亚赫雷罗和纳马犯下的种族屠杀罪行，迄今为止，也没有任何悼念死难者的中心场馆。至于是否会提供重建和赔偿更是没有定论。

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直到前不久，德国各博物馆才开始就如何处理殖民时代受害者遗骨和文化遗产的问题展开了辩论。8月底，德国首次向纳米比亚归还了被杀害的纳米比亚人遗骨。联邦政府于2018年初对德国殖民主义时期遗留问题的处理写入执政联盟协议并明确地将其列为政治目标。

柏林殖民主义问题专家鲍赫说，长久以来，人们一直坚定地认为， 德国的殖民统治与英国和法国相比要温和、人道的多。而且认为当时的德国殖民统治者给当地"带来了文明，是一段极其美好的历史。"鲍赫说，这种宣传产生的影响至今存在。因此迫切需要对殖民历史做出明确的解释。要说明"殖民主义并非是冒险或者对陌生世界天真的探索行动"，而是一种建立在暴力和剥夺人权基础上的不平等的制度。

有关柏林洪堡论坛的讨论引发了对殖民地历史的辩论。这座在柏林新建的大型博物馆计划在2019年年底建成之后，展出来自世界各地的重要文物。联邦文化国务秘书格吕特斯（Monika Grütters）多次强调，对殖民地文化财产的起源进行研究是多么的重要。同时她也承认，长期以来殖民时代在德国纪念文化中"几乎是个盲点"。

柏林历史学家科普（Christian Kopp）认为，德国关于殖民主义的辩论之所以在沉默了几十年之后启动，是民众努力的结果。早在1980年代末期和90年代初期，就有黑人社团的的代表做出了谨慎的尝试。被殖民者的后代如今都接受了较好的教育，也有了大声讲话的底气。

也是«Postcolonial»协会创始人之一的科普说："我们生活在一个越来越透明的移民社会。"这一点在社会讨论中也有体现。

在莱比锡、汉堡、法兰克福或奥古斯堡等城市，近年来年轻人越来越多地提出这个问题：他们的家乡城市是如何卷入殖民历史的？对于这个问题有些城市导游便可以回答 。

一些地方活动家还指出，有些街道仍在以引起争议的殖民主义者的名字命名。

记载德国在多哥殖民历史的建筑 多哥的新哥特式德国建筑 在多哥首都洛美（Lomé）市中心的广场上，矗立着一座建于１９０２年的新哥特式教堂。它的一旁是主教官邸，也是德国殖民者当年修建的。这一时期的许多建筑迄今完好无损，给德国建筑师带来很高的声誉。

记载德国在多哥殖民历史的建筑 修葺一新 在德国人的帮助下，这座教堂得到了全面修葺。来自纽伦堡的能工巧匠们让教堂窗户恢复了原来的风貌。

记载德国在多哥殖民历史的建筑 过去的辉煌 在多哥港湾公园葱郁的棕榈树之间，坐落着当时的总督府。这是德国人在１８９８年至１９０５年期间修建的，后来一度被作为多哥的政府领导人官邸。

记载德国在多哥殖民历史的建筑 岁月蹉跎 岁月蹉跎 今天，这座官邸已经人去楼空，年久失修，公园也变得荒芜。多哥政府没有钱去维修，但为了防止偷窃，仍派兵严格保守这一区域。

记载德国在多哥殖民历史的建筑 在昔日官邸小憩 离总督府不远处就是当时的地区行政机构所在地。多哥１９６０年独立后，这座建筑得到扩建，并作为海军学校。而现在，这里却空空荡荡，只有出租车司机和商贩在中午时分到一楼开放的空房间里小憩。

记载德国在多哥殖民历史的建筑 垂钓的好地方 洛美的码头栈桥有３５０米长，１９０４年竣工。这座栈桥为大型船只直接在城里卸货提供了便利。从那以后，水泥和木材才得以大量运往市里。洛美如今拥有一个现代化的海港，但许多多哥人却爱到这座钢铁结构的老栈桥来钓鱼。

记载德国在多哥殖民历史的建筑 生锈的铁路 这是洛美废弃的火车站和车厢。该国总共约３００公里的铁路线已经大部分废掉。只有个别路段还有货车通行。

记载德国在多哥殖民历史的建筑 凝聚乡情的教堂 德国人也在洛美以外的地方留下了足迹。在离首都约１２０公里的帕利梅（Kpalimé）也坐落着一座新哥特式教堂，当时的建筑师只是在修建教堂时才采用来自家乡的历史性风格，在修建其它建筑时则因地制宜，采用殖民地风格。

记载德国在多哥殖民历史的建筑 山中前哨 从１８９０年以来，位于多哥山区的军事管理哨所Misahöhe就负责保卫通往今日加纳沃尔塔谷地（Ｖｏｌｔａｔａｌ）的商路。尽管管理所的屋顶已经部分坍塌，好几户人家仍然在这里栖身。

记载德国在多哥殖民历史的建筑 最后的安宁 在离旧哨所几百公里的地方有一处德国墓地。一块凹凸不平的路牌从灌木丛中探出头来。只有熟悉墓地的人才能找到这里。

记载德国在多哥殖民历史的建筑 短暂的一生 德国殖民者的建筑经受住了岁月风霜的考验，但当时的德国殖民者因受疟疾和其它疾病之苦，寿命却都很短暂。据墓碑上的文字，埋葬在这里的人没人活过３５岁。 作者: Johan von Mirbach



例如，«去殖民化柏林»联盟多年来便一直在首都柏林为更改这些街道名称而努力，其中包括以阿道夫 ·吕德茨、古斯塔夫· 纳赫蒂加尔和卡尔· 彼得命名的街道。这三人被认为是德国殖民主义的代表人物和开路先锋。在结束德国殖民统治100周年之际，反对殖民主义的的活动家计划在11月15日在柏林见面，就进一步加强其工作的专业化程度进行磋商。

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这些人权组织的代表还要求为受害者建立一个纪念德国殖民时代遇难者的场所。 "后殖民俱乐部"或者"追究种族灭绝罪行"组织的代表都希望在柏林联邦议院和距离威廉大街92号犹太人大屠杀纪念馆附近建立一座显而易见的中央纪念碑。1884年11月15日，在当时的德意志帝国首相俾斯麦（Otto von Bismarck）的邀请下曾经在这里召开所谓的刚果会议，会议决定瓜分非洲作为殖民地。

但是联邦政府并不打算修建这样一个纪念场所。 10月中旬联邦政府在回答绿党议会党团的相关提问时表示，这样的倡议应该由联邦议院提出。

李京慧 / 达扬（福音教通讯社）