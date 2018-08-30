德国结束殖民统治100年后的"盲点"

100年前德国殖民统治结束，但是迄今这段黑暗的历史时期并没有得到客观的审视。而且人们对德国殖民主义的看法还有待转变。
（德国之声中文网）非洲、中国和太平洋地区，在世界许多地方都曾有德意志帝国建立的殖民地。直到第一次世界大战结束以及1918年11月25日保罗·冯·莱托-福尔贝克（Paul von Lettow-Vorbeck）指挥的部队最后投降，德国的殖民统治才宣告结束。但在一个世纪之后的今天，德国的这一历史时期并没有得到客观的审视。
德国历史博物馆馆长格罗斯（Raphael Gross）今年6月在一次有关德国殖民时期掠夺艺术品的讨论会上说："令人惊讶的是，几十年来，德国人在面对其殖民主义历史时所表现出的正义感是多么的微不足道"。直到几年前，有关这段历史的题材实际上完全被忽略。
研究人员抱怨说，德国曾经在世界哪些地方建有殖民地？ 确实这个题材不是德国学校的必修课。例如直至今天，面对昔日德国殖民主义统治时期在今日纳米比亚赫雷罗和纳马犯下的种族屠杀罪行，迄今为止，也没有任何悼念死难者的中心场馆。至于是否会提供重建和赔偿更是没有定论。
直到前不久，德国各博物馆才开始就如何处理殖民时代受害者遗骨和文化遗产的问题展开了辩论。8月底，德国首次向纳米比亚归还了被杀害的纳米比亚人遗骨。联邦政府于2018年初对德国殖民主义时期遗留问题的处理写入执政联盟协议并明确地将其列为政治目标。
柏林殖民主义问题专家鲍赫说，长久以来，人们一直坚定地认为， 德国的殖民统治与英国和法国相比要温和、人道的多。而且认为当时的德国殖民统治者给当地"带来了文明，是一段极其美好的历史。"鲍赫说，这种宣传产生的影响至今存在。因此迫切需要对殖民历史做出明确的解释。要说明"殖民主义并非是冒险或者对陌生世界天真的探索行动"，而是一种建立在暴力和剥夺人权基础上的不平等的制度。
有关柏林洪堡论坛的讨论引发了对殖民地历史的辩论。这座在柏林新建的大型博物馆计划在2019年年底建成之后，展出来自世界各地的重要文物。联邦文化国务秘书格吕特斯（Monika Grütters）多次强调，对殖民地文化财产的起源进行研究是多么的重要。同时她也承认，长期以来殖民时代在德国纪念文化中"几乎是个盲点"。
柏林历史学家科普（Christian Kopp）认为，德国关于殖民主义的辩论之所以在沉默了几十年之后启动，是民众努力的结果。早在1980年代末期和90年代初期，就有黑人社团的的代表做出了谨慎的尝试。被殖民者的后代如今都接受了较好的教育，也有了大声讲话的底气。
也是«Postcolonial»协会创始人之一的科普说："我们生活在一个越来越透明的移民社会。"这一点在社会讨论中也有体现。
在莱比锡、汉堡、法兰克福或奥古斯堡等城市，近年来年轻人越来越多地提出这个问题：他们的家乡城市是如何卷入殖民历史的？对于这个问题有些城市导游便可以回答 。
一些地方活动家还指出，有些街道仍在以引起争议的殖民主义者的名字命名。
例如，«去殖民化柏林»联盟多年来便一直在首都柏林为更改这些街道名称而努力，其中包括以阿道夫 ·吕德茨、古斯塔夫· 纳赫蒂加尔和卡尔· 彼得命名的街道。这三人被认为是德国殖民主义的代表人物和开路先锋。在结束德国殖民统治100周年之际，反对殖民主义的的活动家计划在11月15日在柏林见面，就进一步加强其工作的专业化程度进行磋商。
这些人权组织的代表还要求为受害者建立一个纪念德国殖民时代遇难者的场所。 "后殖民俱乐部"或者"追究种族灭绝罪行"组织的代表都希望在柏林联邦议院和距离威廉大街92号犹太人大屠杀纪念馆附近建立一座显而易见的中央纪念碑。1884年11月15日，在当时的德意志帝国首相俾斯麦（Otto von Bismarck）的邀请下曾经在这里召开所谓的刚果会议，会议决定瓜分非洲作为殖民地。
但是联邦政府并不打算修建这样一个纪念场所。 10月中旬联邦政府在回答绿党议会党团的相关提问时表示，这样的倡议应该由联邦议院提出。
李京慧 / 达扬（福音教通讯社）
1898年，德意志帝国强迫清政府将胶州湾租借给德国，3000多万人口的山东沦为德国人的殖民地，直到1914年。德国人当时在中国不受欢迎，但他们的啤酒却受到喜爱。 (04.08.2013)