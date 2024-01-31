德国经销商柏林开设比亚迪门市

（德国之声中文网）德国经销商Sternauto 在德国东部地区拥有比亚迪汽车独家销售权。随着比亚迪的品牌辨识度在寻求经济型电动车的德国消费者间逐渐提高，Sternauto在柏林开设比亚迪新门店，目的是为了更加贴近客群。

Sternauto比亚迪负责人海因（Oliver Hein）对路透社表示：“比亚迪最大的问题之一是德国消费者对它还不是那么熟悉。” 但他补充说，随着该品牌在营销方面投入巨资，品牌知名度正在“成倍增长”。

慕尼黑国际车展上的“中国军团” 新旧汽车世界“大决战” 在今年慕尼黑国际车展（IAA）上，来自中国的车商数量空前，数量仅次于德国。德媒NTV报道称，许多分析家和记者认为，这是旧汽车世界与新汽车世界的“大决战”。前者是由德国制造商主导，后者则主要是来自中国的电动汽车。图中是车展上的比亚迪。

慕尼黑国际车展上的“中国军团” 德国外长，感觉这款“海豹U”如何？ 传统汽车巨头们正在面临来自中国车商的激烈竞争。在中国国内市场，比亚迪去年的销量超过了德国大众汽车，从德国公司手中夺走了市场领导者的桂冠。这个中国品牌在纯电动汽车方面的优势尤为明显。图中，德国外长贝尔博克也坐进比亚迪“海豹U”（Seal U）这款车里来感受一下。

慕尼黑国际车展上的“中国军团” 正在“成就梦想”的BYD 比亚迪的英文名称BYD是“Build Your Dreams”（成就梦想）的缩写。在这次车展上，比亚迪展示了六款即将在欧洲首发的新车型。其中包括紧凑型汽车“海豚”，入门价低于30000欧元。德国外长也不禁体验一下的“海豹U”，售价低于45000欧元。这些都是可能会让大众高管们额头冒汗的价格。比亚迪展出的也有高端车型，比如图中这款7人座“腾势D9”（Denza D9）.

慕尼黑国际车展上的“中国军团” 全球首发的 “阿维塔12” 图中是颇受关注的“阿维塔12”（Avatr 12），该车在IAA是全球首次亮相。据中国媒体报道，这是由宁德时代、长安和华为共同开发的一款车，华为提供HarmonyOS信息娱乐系统等部件。该车定位为豪华中大型新能源轿车。据车商官方介绍，该车采用了具有未来感的设计，隐藏式门把手，而且没有后窗，而是有一个全景玻璃车顶，同时有后置摄像头。

慕尼黑国际车展上的“中国军团” 神似smart的YOYO PRO 这款纯电动微型车乍一看与奔驰smart颇有几分相似，是来自年轻的中国品牌XEV（悠遥科技）的YOYO PRO。据中国媒体介绍，该车利用3D打印技术，可对车门饰板进行个性化定制服务。这款车采用多功能方向盘，搭配环保皮座椅以及10.25英寸中控大屏，还可以通过App实现远程控制，显然是瞄准了年轻的消费群体。

慕尼黑国际车展上的“中国军团” 中国展商数量翻倍 对比上一届IAA，本届车展中国汽车展商的数量翻番，包括东风风行、赛力斯、比亚迪、零跑、小鹏等一众品牌。德国大众以往总是以其各类车型占据整个IAA展厅，但今年展厅面积仅为约1500平方米。图中这款赛里斯汽车（SERES 5）属于豪华运动电动SUV，据该车商介绍，其百公里加速达到3.7秒， WLTP续航达到530公里。

慕尼黑国际车展上的“中国军团” 中国首款敞篷电跑MG Cyberster 图中是来自中国汽车品牌MG（上汽名爵）的敞篷电动跑车MG Cyberster。MG曾为英国汽车品牌，后来被上汽收购，如今已成为中国自主国产品牌。这款敞篷电跑MG Cyberster在车展上的热度很高，很多访客都想坐进去一试，其中也包括来到IAA的中国工信部副部长辛国斌。



虽然比亚迪的大部分营收仍来自中国市场，但这家中国汽车制造商已将目光投向海外，在匈牙利、巴西和泰国等地筹备建厂。

去年第四季度，比亚迪的电动汽车销量超越特斯拉，而且增长势头迅猛，预计2023年的净利润将比2022年增长约86.5%。

与此同时，欧盟官员已针对中国产电动汽车启动反补贴调查，显示出欧中之间的监管之战一触即发，因为欧洲正试图保护其市场免受低成本竞争的影响。

虽然中国品牌能以高于中国市场价格在欧洲销售汽车，并仍能低于当地定价，但也面临着供应链瓶颈、进口成本和复杂的认证要求等挑战。

海因表示，未来5到10年间，中国品牌将出现大洗牌。“如果有人失去动力，他们将很快退出市场。” 他补充说，Sternauto认为比亚迪具备成功所需的条件。

抢攻欧洲市场 中国电动车成慕尼黑车展亮点

（路透社）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。