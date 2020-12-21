德国经济：2020不堪回首 2021有何转机？

（德国之声中文网）德国批发、外贸及服务业联合会（BGA）主席伯尔纳（Anton Börner）表示，新冠使德国经济受到强烈震荡，2021年有望明显脱离萧条。不过，经济回升势头会有多强，对此德国经济界内意见不一。起决定性作用的是阻止发生第三波疫情。因为，英国脱欧带来的风险已经太大，而在美国新总统拜登领导下，跨大西洋关系是否会有好转，仍还难料。此外，联邦议院选举将对2021年下半年的发展带来重大影响。经济界希望大选能有一个明确的结果，而不是像上届选举结果那样，导致组阁长期难产困局。

今年，德国经济将萎缩约5％。至于2021年，大多数经济学家们预期会有4－5％的增长。不过，联邦信息技术、电信和新媒体协会（Bitkom）会长贝格（Achim Berg）警告说，经济情况将在很大程度上取决于是否能有效抑制疫情，阻止发生第三波以致第四波疫情乃是关键。他指出，诸多亚洲国家防疫措施成功说明，即使在疫情大流行条件下，仍有可能实现经济的稳定增长。

然而在德国，3月份以来的重重困难已威胁到众多企业的生存。不过，批发、外贸及服务业联合会主席伯尔纳仍认为，新冠危机导致的长期损害规模有限。他指出，国家提供了大规模资助，此外，很多企业动用了储备。他强调，相关的经济基础结构维持有效，只要疫苗能在全球范围上市、限制措施取消，经济就能全速运作，因此，不会发生大量倒闭现象。

零售业的态度则明显悲观得多。该行业众多领域受到停摆措施的影响远大于制造业，圣诞节销售远不如预期。德国零售业联合会（HDE）负责人根特（Stefan Genth）警告说，可能会有多达5万商家关门大吉，而这样的倒闭潮不仅会带来巨大经济损失，而且会造成城市中心商业区的萧条。他指出，因此成功抗疫是关键，如果成功，就能消除人们染疫的恐惧，并使新冠限制措施变得多余。不过，最终是否会有多数德国人接种疫苗，还是个问题。

中国已是危机赢家

在国际贸易中，目前没有人能绕开中国。因采取严格抗疫措施，该国以最佳状态走出了疫情大流行，2020年甚至出现经济增长，--可能是1.8%。由市场经济国家组成的经合组织（OECD）预测，2021年，中国经济将大幅增长8%。伯尔纳相信，中国的重要性将继续加大，新近签署的亚太地区新自贸协定《区域全面经济伙伴关系协定》也为此做出了贡献。

德国联邦工业联合会执行董事朗（Joachim Lang）看法相同。他指出，《区域全面经济伙伴关系协定》应使德国人警醒。他强调："在国际舞台上，只有与亚洲，尤其是与中国合作，而不是相反。对德国工业而言，中国是最重要的市场之一，但同时也是越来越困难的伙伴和欧盟的一个制度性挑战者。"他说，同中国企业的竞争将仍是艰难的。他要求北京履行诺言，消除对欧盟的市场壁垒。

德国联邦工业联合会执行董事朗

随着拜登担任总统，美中贸易争端是否会中止，尚不清楚。伯尔纳指出，这一争端对很多德国康跨国企业产生影响。他表示，如果在美国新总统就任之后，美中这两个德国的最重要贸易伙伴继续交恶，那的确是最大危险。他指出，"那是一个兴起中的强国和一个不愿让他人分享的大国之间的冲突。"德国联邦雇主联合会新任主席杜尔格（Rainer Dulger）则相信，在拜登治下，会出现更多合作。他称，有足够理由期待，相互交往方式会重新改变、欧美之间商品贸易会得到新推动。

德国联邦雇主联合会新任主席杜尔格

英国脱欧将决定开年气象。2020年底，英国必须遵守欧盟规则的过渡期届满。根据经济审计公司KPMG专家格隆茨（AndreasGlunz）提供的一项问卷调查结果，三分之二的企业预期会出现无贸易协议的"硬脱欧"，而四分之一企业根本就还没有准备好对策。欧盟边界上的人员、商品滞留现象最终将导致企业成本增加、消费品价格上涨。英国贸易商会（BCCG）负责人施密特（Michael Schmidt）也指出，"情况将不会很妙，……很多人预期会有一个混乱的一月份。"

新冠封锁令下的德国空城 冷冷清清的柏林购物街 柏林的选帝侯大街（Kurfürstendamm）商店林立，以往人群熙攘，是柏林最繁华的商业大街。由于政府颁布了严厉的防疫封锁措施，现在这里大部分商店都已关门谢客。

新冠封锁令下的德国空城 圣诞市场空无人烟 选帝侯大街附近的Breitscheidplatz广场是柏林举办圣诞市场的传统之地。2016年，这里发生了一起严重的伊斯兰极端分子袭击事件，导致12人丧生。现在，警方在这里采取了大规模的安全措施。

新冠封锁令下的德国空城 橱窗风景依旧 位于选帝侯大街街一端的KDW被认为是德国最著名的百货商场。但如今除了著名的食品部之外，商场的其它部门都被关闭。德国零售业主本应得到一笔补偿金，但是很多零售商现仍在等待政府承诺的12月援助补贴款。

新冠封锁令下的德国空城 汉堡市中心繁华不再 虽然是德国第二大城市，但汉堡市中心的商业购物区也是人烟稀少，一片凄凉。这里的零售商估计第二次封锁将导致销售额大幅度下降，前提是真的能够按计划在1月10日结束封锁。

新冠封锁令下的德国空城 慕尼黑老城缺少人气 在巴伐利亚州首府慕尼黑市中心的主要购物街Marienplatz和Stachus，往年这个季节正是人们聚在一起喝圣诞热红酒的时候。如今因在公共场所实行了严格的禁酒令，往日的热闹景象已经不复存在。

新冠封锁令下的德国空城 巴伐利亚入“冬眠” 夜幕下都巴伐利亚州首府慕尼黑行人稀少，犹如处于沉睡之中。即便是白天，封锁措施也令疫情严重的巴伐利亚失去了以往生机勃勃的景象。据德国电视一台报道，尽管采取了严厉的封锁措施，仍有69%的德国人支持第二次所谓的封锁。

新冠封锁令下的德国空城 重灾区萨克森州 萨克森州的感染率之高远远超过几乎所有其它联邦州。上周五（12月18日），仅该州鲍岑县（Bautzen）每10万居民在一周内的新增感染病例就达到700多人。县城市中心商业街上的这个圣诞金字塔，似乎并没有给人增添更多的节日气氛。

新冠封锁令下的德国空城 圣母教堂前的警示牌 萨克森州首府德累斯顿早已规定戴口罩的义务。上周末，该州实施了更严格的防疫措施。为了减少顾客流量，超市只允许出售必要的日常用品。衣服、书籍或玩具等商品不得出售。

新冠封锁令下的德国空城 恍如隔世 除了从柏林墙修建至1989年被推倒这段时间，勃兰登堡大门前的广场还从未像现在这样冷清。不仅游客稀少，而且每年现场直播的除夕夜庆祝集会和午夜烟花也被取消。由于新冠疫情的原因，除夕夜倒计时聚会今年只能通过电视或电脑手机进行了。 作者: Friedel Taube



凝练/叶宣（路透社）

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