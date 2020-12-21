德国经济：2020不堪回首 2021有何转机？

主要受新冠大流行影响，在即将过去的2020年，德国经济可能萎缩5％。明年则有望大幅回升，但前提是能够克服新冠危机。此外，与中国的经贸关系也具有举足轻重的意义。
（德国之声中文网）德国批发、外贸及服务业联合会（BGA）主席伯尔纳（Anton Börner）表示，新冠使德国经济受到强烈震荡，2021年有望明显脱离萧条。不过，经济回升势头会有多强，对此德国经济界内意见不一。起决定性作用的是阻止发生第三波疫情。因为，英国脱欧带来的风险已经太大，而在美国新总统拜登领导下，跨大西洋关系是否会有好转，仍还难料。此外，联邦议院选举将对2021年下半年的发展带来重大影响。经济界希望大选能有一个明确的结果，而不是像上届选举结果那样，导致组阁长期难产困局。
今年，德国经济将萎缩约5％。至于2021年，大多数经济学家们预期会有4－5％的增长。不过，联邦信息技术、电信和新媒体协会（Bitkom）会长贝格（Achim Berg）警告说，经济情况将在很大程度上取决于是否能有效抑制疫情，阻止发生第三波以致第四波疫情乃是关键。他指出，诸多亚洲国家防疫措施成功说明，即使在疫情大流行条件下，仍有可能实现经济的稳定增长。
然而在德国，3月份以来的重重困难已威胁到众多企业的生存。不过，批发、外贸及服务业联合会主席伯尔纳仍认为，新冠危机导致的长期损害规模有限。他指出，国家提供了大规模资助，此外，很多企业动用了储备。他强调，相关的经济基础结构维持有效，只要疫苗能在全球范围上市、限制措施取消，经济就能全速运作，因此，不会发生大量倒闭现象。
零售业的态度则明显悲观得多。该行业众多领域受到停摆措施的影响远大于制造业，圣诞节销售远不如预期。德国零售业联合会（HDE）负责人根特（Stefan Genth）警告说，可能会有多达5万商家关门大吉，而这样的倒闭潮不仅会带来巨大经济损失，而且会造成城市中心商业区的萧条。他指出，因此成功抗疫是关键，如果成功，就能消除人们染疫的恐惧，并使新冠限制措施变得多余。不过，最终是否会有多数德国人接种疫苗，还是个问题。
在国际贸易中，目前没有人能绕开中国。因采取严格抗疫措施，该国以最佳状态走出了疫情大流行，2020年甚至出现经济增长，--可能是1.8%。由市场经济国家组成的经合组织（OECD）预测，2021年，中国经济将大幅增长8%。伯尔纳相信，中国的重要性将继续加大，新近签署的亚太地区新自贸协定《区域全面经济伙伴关系协定》也为此做出了贡献。
德国联邦工业联合会执行董事朗（Joachim Lang）看法相同。他指出，《区域全面经济伙伴关系协定》应使德国人警醒。他强调："在国际舞台上，只有与亚洲，尤其是与中国合作，而不是相反。对德国工业而言，中国是最重要的市场之一，但同时也是越来越困难的伙伴和欧盟的一个制度性挑战者。"他说，同中国企业的竞争将仍是艰难的。他要求北京履行诺言，消除对欧盟的市场壁垒。
随着拜登担任总统，美中贸易争端是否会中止，尚不清楚。伯尔纳指出，这一争端对很多德国康跨国企业产生影响。他表示，如果在美国新总统就任之后，美中这两个德国的最重要贸易伙伴继续交恶，那的确是最大危险。他指出，"那是一个兴起中的强国和一个不愿让他人分享的大国之间的冲突。"德国联邦雇主联合会新任主席杜尔格（Rainer Dulger）则相信，在拜登治下，会出现更多合作。他称，有足够理由期待，相互交往方式会重新改变、欧美之间商品贸易会得到新推动。
英国脱欧将决定开年气象。2020年底，英国必须遵守欧盟规则的过渡期届满。根据经济审计公司KPMG专家格隆茨（AndreasGlunz）提供的一项问卷调查结果，三分之二的企业预期会出现无贸易协议的"硬脱欧"，而四分之一企业根本就还没有准备好对策。欧盟边界上的人员、商品滞留现象最终将导致企业成本增加、消费品价格上涨。英国贸易商会（BCCG）负责人施密特（Michael Schmidt）也指出，"情况将不会很妙，……很多人预期会有一个混乱的一月份。"
凝练/叶宣（路透社）
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德国单日新增新冠感染病例逼近3万，已经创下疫情爆发以来的最高纪录。11月初以来实行的“温和版禁足令”显然收效甚微，联邦与各州将在本周末商议决定，是否在圣诞之前就开始实行“硬核封城”。