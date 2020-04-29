德国经济面临战后最大衰退 柏林酝酿逐步重启

（德国之声中文网）新冠疫情及其导致的停摆措施可能使德国面对二战之后最严重的经济衰退。根据联邦经济部周三（4月29日）公布的春季经济预测，今年德国国内生产总值同比或萎缩6.3%。

德国的出口今年将下滑11.6%，同时由于零售商业、餐饮业和休闲娱乐业关闭、消费骤减，国内经济产值也明显萎缩，降幅或达7.4%。

失业潮涌短时工破千万

随着经营活动受限，新冠危机对就业市场的影响已经显现。根据德国联邦劳动局周四公布的最新统计，4月份登记失业人数达264万，比3月份增加30.8万，同比增长42.5万人，失业率升至5.8%。

此前德国政府预计，今年全年的失业率将上升至5.8%，失业人数为262万。与之相比，2019年的失业人数为227万。旅店餐饮业、批发零售业和企业外包服务业的失业情况将尤为严重。

劳动局的统计还显示，截至目前，德国已有超过1000万雇员申请了政府的短时工补贴，达到历史新高。之前的单月记录是在金融危机时期的2009年5月，当时短时工数达144万，2009年全年为330万。企业缩短工时、政府补贴员工的这一模式旨在让尽量多的人免遭失业打击。此前专家估计的当前的短时工人数在300万到700万之间。

经济部长阿尔特迈尔（PeterAltmaier）称，"我们面对巨大挑战"。他预计，低谷将在今年第二季度出现，此后景气将逐渐走向复苏。阿尔特迈尔表示，政府已经推出的金额1万亿欧元的纾困救助机制将发挥作用。政府预计，德国经济2021年将增长5.2%，到2022年将恢复到新冠危机之前的水平。

德国经济部长表示，如果新增感染数量保持在可控范围内，将考虑进一步的经济解封措施。"我们必须一步一步地走"，他说，计划将考虑到受到新冠危机直接冲击尤其大的行业，例如大型活动承办商、酒店餐饮业等。

经济扶持"四步走"

阿尔特迈尔介绍了一项经济复苏"四阶段计划"的大致轮廓，其内容将在接下来数周和数月里具体充实。按照这一设想，德国目前处于第一阶段，即政府继续对企业提供资金援助。已有的救助计划将更趋完善，包括对小企业的紧急注资、国有复兴信贷银行（KfW）的纾困贷款以及旨在避免具有战略意义的经济环节受创的稳定基金。

新冠疫情的受害者之一是汉莎航空

在第二阶段，政府计划关注那些经营活动较晚才会被解封的企业，例如大型活动承办、展会服务、文化以及酒店餐饮业。这些行业需要恰当的措施、规范，"要恢复到正常水平，还会有很长的时间"，阿尔特迈尔说，但可以分步骤计划。他估计，到5月底，餐饮业或可期待初步"松绑"。

在第三阶段，计划推出"依据现状和需求的刺激经济计划"，例如新车购买补贴。阿尔特迈尔称，汽车工业对德国经济的荣枯意义重大，在新冠危机前就处于一个关键转型过程中，目标是可持续发展的交通运输模式和显著减少温室气体排放。

第四阶段被称为经济的"重获活力计划"。对此阿尔特迈尔没有透露多细节，仅表示涉及结构问题，但也包括国际供货链和市场。 "我们不希望世界经济退回到小块自留地、自产自用的时代"。