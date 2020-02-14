 德国经济：零增长还算“成功”？ | 经济纵横 | DW | 14.02.2020

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经济纵横

德国经济：零增长还算“成功”？

最新数据显示，德国经济去年年末陷入停滞。德国当局此前预计，2019年第四季度的经济增长率为0.1%。

Der Wandel der Arbeitswelt in der Autoindustrie (picture-alliance/dpa/O. Spata)

（德国之声中文网）德国联邦统计局周五公布初步统计数据显示，德国经济在2019年最后一个季度放缓为零增长，低于预期的0.1%。

德国去年10月到12月的国内生产总值（GDP）与前三个月持平。但是，联邦统计局同时将第三季度的增长率从原来公布的0.1%上修为0.2%。最新数据意味着，2019年德国经济全年增长率为0.6%，增速为2013年以来新低。

德国复兴信贷银行（KfW）首席经济学家柯勒-盖博（Fritzi Koehler-Geib）在接受法新社采访时分析说，德国去年第四季度的经济零增长已经算是一个小成功，要等到春天才能看到经济复苏的信号。

柯勒-盖博补充道："至少在今年第一季度，中国乃至世界经济都会因为新冠疫情而释放明显放缓的信号。"

美中贸易争端和英国脱欧等因素造成欧元区的经济总体放缓，这也反映在德国经济的零增长上。欧洲央行一直在试图帮助19个欧元区国家刺激经济增长和提振通货膨胀，推出的政策包括负利率和购买债券等。

德国制造和出口业疲软，消费者支出和服务行业成为帮助德国走出经济低迷的支撑力。

德国的汽车工业也面临结构调整，监管压力和国际竞争迫使汽车公司在研发电动车和手机应用程序基础上的服务领域进行巨额投资。

去年最后一个季度，欧洲三大经济体德、法、英的经济均陷入停滞甚至衰退状态。

 

安静/ 叶宣（德新社，法新社，美联社）

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