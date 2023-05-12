（德国之声中文网）德国联邦统计署周四发布的数据显示，德国经济在冬季总体出现衰退：2023年第一季度同去年第四季度相比，国民生产总值下跌了0.3%。联邦统计署今年四月底还曾做出第一季度经济总体持平的预期。

联邦统计署总裁布兰特（Ruth Brand）女士表示："继2022年第四季度经济出现滑坡后，今年第一季度再度滑坡，标志着德国经济已经连续两个季度出现负增长。"国民经济一旦连续两个季度出现衰退，即出现了经济学家所谓的"技术性衰退"。但这并不意味着，全年经济都将出现负增长。所幸去年冬季气候较为温和，否则受燃气短缺的影响，经济后果将无法设想。

专家：出现衰退并不意外

LBBW银行的尼可拉斯（Jens Oliver Niklasch）表示，今年三月的经济数据就不理想，所以现在出现衰退并不令他感到意外。不过，衰退的幅度仍令他感到震惊。"初期参数显示，今年第二季度的形势将同第一季度相似。欧洲央行提高利息后，出现稳定性衰退本是预料之中的事情。但这也是一个让我们以务实态度调整财政政策和经济发展政策的好机会。"

尼可拉斯主张，德国应注重讨论中长期内如何发展经济，而不是一味增加企业负担和在预算方面寅吃卯粮。

VP银行首席经济师吉策尔（ Thomas Gitzel）认为，今年下半年的经济前景已经阴云密布。"届时工业界在疫情之后的复苏表现将大大折扣，因为私人消费预计将持续低迷，而建筑业也仍无法提供发展动力。一般认为，德国经济将在今年下半年继续保持衰退的态势。"

经济前景阴云密布

国际货币基金预计，德国今年的经济增长将在零线上下徘徊。居高不下的通胀率将是阻碍经济发展的最大因素，今年四月，德国的通胀率仍保持在7.2%的高水平。

商业银行首席经济师克莱姆（Jörg Krämer）对德广联表示："大幅上涨的能源价格已经让冬季的经济数据付出了沉重的代价。继昨天发布的商业氛围指数出现下滑之后，其他各项重要的制造业预期指标也都很不理想。"

越来越多德国人走进当铺

消费热情明显下滑

今年头三个月的私人消费支出同比下降了1.2%。物价不断上涨令消费者的购买力急剧下降。联邦统计署公布的数据显示，同去年第四季度相比，私人家庭在食品、饮料和着装等方面的支出明显减少。

Deka银行的朔伊勒（Andreas Scheuerle）对德广联表示："高通胀已经令德国消费者不堪重负，这也使得德国经济整体出现下滑。与此同时，官方消费也比上一季度减少了近5%。

（德新社，路透社，德广联）

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