德国经济陷入衰退 今年前景持续悲观

（德国之声中文网）高通胀、利率上升和全球经济疲软导致德国经济去年出现萎缩。据联邦统计局周一（1月15日）报告，德国国内生产总值（GDP）下降了0.3%，这是自2020年新冠疫情之后的首次下降。对于德国2024年的表现，专家们预计今年最多只能实现经济微增长，有些人甚至担心在2024年也无法摆脱衰退。

联邦统计局长布兰德（Ruth Brand）表示，2023年的整体经济发展「在仍充满危机的环境中停滞不前」。她指出，「尽管最近有所改善，但各个层面的物价仍然居高不下，抑制了经济活动」。

面对依然黯淡的前景，联邦经济部解释道，经济疲软的阶段将持续到2024年初，目前的早期指标「还不能表明经济会迅速复苏」。

经济学家看法悲观

Hauck Aufhäuser Lampe私人银行的首席经济学家克吕格（Alexander Krüger）指出，全球经济疲软、高利率和政治进程的不确定性「拖累」了经济，「2024年看起来又将是失去增长的一年」。

德国商业银行（Commerzbank）的首席经济学家克莱默（Jörg Krämer）也相当悲观。他认为「目前还没有好转的迹象」，并预计当前第一季度的经济将出现萎缩，他表示：「就2024年整体而言，我们预计仍将出现0.3%的降幅」。

高利率打击通胀也令建筑业受挫

商业协会也对未来持怀疑态度，例如德国工商大会（DIHK）就表示，其对数千家企业进行的调查初步反馈表明，今年的经济可能会止步不前。该组织的高管诺特纳格尔（Ilja Nothnagel）强调：「继续衰退也是有可能的」。

去年平均5.9%的高通胀率削弱了家庭购买力，使其消费支出减少了0.8%。为此，欧洲央行（ECB）祭出其史上最高的利率来应对高通胀。

但对于德国建筑行业来说，高利率带来的冲击尤其明显：由于借贷成本高昂，许多潜在的房屋买家不再期望拥有房产，建筑业因此遭受了需求下滑的打击，对于建筑的投资下降了2.1%。唯一的积极信号出现于精装修行业，受益于例如对节能翻新的强劲需求。

另一方面，德国出口商受到全球经济疲软的打击。而包括乌克兰和中东战争、德国政府的预算动荡等政治不确定性，也都对出口商造成了影响。

德国出口行业也面临经济疲软的影响

经济增长落后于国际

联邦统计局长布兰德指出，从国际上看来，德国在2023年明显落后于欧盟其他主要国家以及美国、中国等大型经济体。德国是今年唯一一个GDP出现萎缩的欧洲大国。若与新冠疫情爆发前的2019年相比，德国如今的经济产出成长居欧盟大国之末。

不过，尽管经历利息支出增加和高昂的能源援助费用，德国2023年的国家预算赤字仍有所下降。根据联邦统计局的初步估计，联邦政府、联邦各州、地方当局和社会保障的支出比收入多出827亿欧元，这个数字比2022年少了140亿欧元。

虽然仍出现赤字，但仅占德国GDP的2%，低于欧盟规定的3%的上限，也低于前几年为应对新冠疫情所产生的高昂支出金额。

经济衰退来了——德国该怎么办？

（路透社）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。