 德国经济部: 不会效仿美国禁华为中兴产品 | 科技环境 | DW | 03.12.2022

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科技环境

德国经济部: 不会效仿美国禁华为中兴产品

德国经济部表示，不会跟进美国对中国电信设备制造商的禁令，但一份来自德国经济部的战略文件也建议，应禁止专制国家供应商为关键基础设施生产零部件。

美国上个月以对「美国国家安全构成威胁」为由，禁止批准华为、中兴的新设备

美国上个月以对「美国国家安全构成威胁」为由，禁止批准华为、中兴的新设备

（德国之声中文网）德国经济部发言人周五表示，德国不打算效仿美国全面禁止华为等中国电信设备制造商生产的产品，将继续依照个案的不同状况做出决定。

自俄罗斯入侵乌克兰以来，德国暴露出其在能源方面对俄罗斯的依赖。这也使官员对在贸易方面对中国的类似依赖保持警惕，从而令柏林与北京之间的交流受到密切关注。

在美国联邦通信委员会（FCC）上周以对「美国国家安全构成威胁」的理由、禁止批准华为和中兴等企业的新设备之后，德国也受到了对中国电信设备制造商采取行动的压力。

据路透社报导，一份来自德国经济部的战略文件详细地建议，应提高对来自某些国家零部件的审查水平。

建议禁止交由专制国家生产零件

该文件提到了德国在2020年出台的《信息技术安全法》，为华为等下一代网络的电信设备制造商设置了高门槛。

根据这项立法，若供应商声明不实、不支持安全审计或未能及时报告或修补漏洞，个别的资讯科技（IT）零组件或整个公司都可能会被禁，并被宣布为不受信任的公司。

这份长达104页的战略文件建议，应更进一步允许禁止专制国家的供应商为电信和信息技术以及其他关键基础设施，如运输或水、粮食供应的设施生产零部件和产品。

华为：网络安全与国籍无关

当被问及是否预计德国或欧盟会收紧规则或甚至禁止使用华为设备时，该公司告诉路透社，它依靠的是建设性的、以事实为导向的对话。

华为表示：「网络的安全使用与供应商的原籍国无关，只有通过行业和监管机构之间合作的全球标准，才能确保安全。」

美国众议院外交事务委员会的共和党首席议员麦考尔（Michael McCaul）则说，德国对华为的决定「危害了自己和欧洲的国家安全」。麦考尔补充说：「柏林没有从他们对俄罗斯的能源依赖中吸取教训，他们允许中国进入其电信领域的行为只是在重蹈覆辙。」

德国驻华盛顿大使馆拒绝对此发表评论。

（路透社）

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