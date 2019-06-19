德国经济部长跟中国谈公平竞争

（德国之声中文网）"我们需要没有歧视、没有区别对待的同等竞争条件。"德国经济与能源部部长阿尔特迈尔在启程前往中国前这样说道。他在接受路透社采访时表示，" 中国和欧盟一方面是伙伴，另一方面也是竞争对手。"

去年，中国蝉联德国最大的贸易伙伴，双方贸易总额达到1993亿欧元。其中， 德国从中国进口1062亿欧元，向中国出口931亿欧元。中国以此继续保持德国最大进口来源国和第三大出口目的国的地位。

不过，尽管德中贸易额逐年增加，德国对中国的出口去年增长约8%，但双方的摩擦也日渐明显。德国经济界抱怨外企在中国仍然受到极大的限制。另一方面，德国今年2月推出了一项"德国工业战略2030"计划，明确警告要警惕中国经济力量在西方国家长驱直入，并且应该扶植德国及欧洲龙头企业。根据修订后的德国对外经济条例，外资投资德国企业的审核门槛已从原来的占股25%降至10%，被列为涉及国家安全的技术清单也大幅扩展。这反映出德国政界对中国已成为德国竞争对手的强烈意识。德国机器人制造商库卡2016年被中企美的集团收购一案给德国人带来极大震动，让政界许多人迄今如鲠在喉。在德国人看来，如果有一家堪比库卡的中国企业要被外企收购，北京方面是无论如何不会允许的。

阿尔特迈尔一行

在抵达北京当天，阿尔特迈尔首先与中国国家市场监督管理总局局长肖亚庆举行会谈，双方签署了关于《质量基础设施领域合作的联合意向声明》。与工信部部长苗圩、商务部长钟山、发改委主席何立峰以及中国副总理刘鹤的会面也在他的访问日程上。之后，他将前往上海，同德国在华经济界代表会面，参观当地企业，并前往同济大学出席一个讨论会。

阿尔特迈尔周三向记者表示， 他在与中方的会晤中也谈到人权问题，特别提到香港。在今后的会谈中，他也将继续提到香港问题。